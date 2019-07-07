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От каких вещей сложно отказаться разным знакам зодиака?
07.07.2019 21:27 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
У каждого из нас есть свои маленькие слабости, у которых мы часто неосознанно идем на поводу. И, как показывает практика, у представителей определенных знаков зодиака есть нечто общее, ради чего они готовы пожертвовать многими вещами. Так от чего же им сложнее всего отказаться?
От чего знакам зодиака сложно отказаться?
Овен — лидерство
По натуре своей Овен бесстрашен и напорист. Он из той категории людей, которые с трудом представляют свою жизнь без движения и самореализации. И если у Овна появится такая возможность стать повелителем мира, он точно от этого не откажется.
Телец – комфорт
Любящий жить красиво и со вкусом Телец, в принципе, готов терпеть некоторые временные неудобства. Но лишь в том случае, если он четко понимает, что в будущем за этот дискомфорт получит большое вознаграждение. Основную часть своих средств Телец всегда вкладывает в дом, семью и дорогостоящие путешествия. Комфорт – его все.
Близнецы – общение
Коммуникабельные и чрезвычайно любознательные Близнецы ни за что в жизни не смогут отказаться от знакомств и общения с интересными людьми. Жизнь в одиночестве – их самый большой страх. Поэтому все свое свободное время они стараются проводить в компании знакомых и малознакомых людей.
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Рак – семья
Для Рака нет ничего важнее семьи. Если перед ним будет стоять такой выбор между несколькими жизненными благами, он скорее может отказаться от славы и богатств, но никак не от семьи. Только имея рядом близких людей, Рак может чувствовать себя по-настоящему счастливым.
Лев – популярность
Типичный представитель знака зодиака Лев мечтает о том, чтобы все сферы его жизни были в изобилии и приносили ему несказанное удовольствие. Но если из всех сфер выбирать одну, то популярность – это, пожалуй, главная его мечта. Променять ее он вряд ли согласится на что-либо еще.
Дева – стабильность
Привыкшие жить по строгому распорядку Девы с трудом понимают, как другим удается жить одним днем и подстраиваться под непредвиденные ситуации. Девы любят строить планы, рассчитывать все наперед и жить размеренной и предсказуемой жизнью. Выход из зоны комфорта дается им с большущим трудом.
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Весы – гармония
Когда в жизни Весов все становится на свои места, они чувствуют себя по-настоящему счастливыми. Весам важна гармония в любых отношениях. Как в личных и дружеских, так и в отношениях с коллегами. Кроме этого, для них чрезвычайно важны их репутация и социальный статус. Словом, любые жизненные коллапсы они всегда переживают крайне болезненно.
Скорпион – острые ощущения
Представитель знака Скорпион – один из немногих людей, которые получают истинное наслаждение от жизненных эмоциональных встрясок. И что интересно, когда его жизнь протекает спокойно, он намеренно создает себе сложности, преодолевая которые получает немыслимое наслаждение.
Стрелец – приключения
Жизнь без приключений, в понимании Стрельца, скучна и однообразно. Внезапно собраться в 2 часа ночи в поход. Повторно вступить в брак с бывшим супругом. Бросить стабильную работу ради сомнительного бизнеса. Это все про Стрельца. Спокойно сидеть на месте ему удается крайне редко.
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Козерог – работа
Жизнь без работы и высоких целей Козерогу кажется бессмысленной и пустой. Ведь он из тех людей, которые твердо убеждены, что работа превратила обезьяну в человека. Работа – это его отдушина, хобби и смысл жизнь, который он никогда и ни на что не променяет.
Водолей – свобода
По натуре независимый и свободолюбивый Водолей тяжело переносит всякого рода ограничения. Причем касается это, как работы и отношений, так и общественных запретов, которые Водолей время от времени также не соблюдает. А слово «нельзя», как правило, действует на него, как своеобразный призыв к действию.
Рыбы – мечты
Что бы ни происходило в жизни Рыб, они никогда не перестанут погружаться в мир своих волшебных грез. Уход от реальности в свои воздушные миры и фантазии помогает им не терять оптимизма и справляться с несправедливостью, которая нередко встречается в их жизни. Как показывает практика, чем чаще Рыбы погружаются в свои мечты, тем гармоничнее складывается их реальная жизнь.
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У каждого из нас есть свои маленькие слабости, у которых мы часто неосознанно идем на поводу. И, как показывает практика, у представителей определенных знаков...
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