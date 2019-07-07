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От каких вещей сложно отказаться разным знакам зодиака?

07.07.2019 21:27 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

У каждого из нас есть свои маленькие слабости, у которых мы часто неосознанно идем на поводу. И, как показывает практика, у представителей определенных знаков зодиака есть нечто общее, ради чего они готовы пожертвовать многими вещами. Так от чего же им сложнее всего отказаться?

От каких вещей сложно отказаться разным знакам зодиака?

От чего знакам зодиака сложно отказаться?

Овен — лидерство

По натуре своей Овен бесстрашен и напорист. Он из той категории людей, которые с трудом представляют свою жизнь без движения и самореализации. И если у Овна появится такая возможность стать повелителем мира, он точно от этого не откажется.

Телец – комфорт

Любящий жить красиво и со вкусом Телец, в принципе, готов терпеть некоторые временные неудобства. Но лишь в том случае, если он четко понимает, что в будущем за этот дискомфорт получит большое вознаграждение. Основную часть своих средств Телец всегда вкладывает в дом, семью и дорогостоящие путешествия. Комфорт – его все.

Близнецы – общение

Коммуникабельные и чрезвычайно любознательные Близнецы ни за что в жизни не смогут отказаться от знакомств и общения с интересными людьми. Жизнь в одиночестве – их самый большой страх. Поэтому все свое свободное время они стараются проводить в компании знакомых и малознакомых людей.

От каких вещей сложно отказаться разным знакам зодиака?

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Рак – семья

Для Рака нет ничего важнее семьи. Если перед ним будет стоять такой выбор между несколькими жизненными благами, он скорее может отказаться от славы и богатств, но никак не от семьи. Только имея рядом близких людей, Рак может чувствовать себя по-настоящему счастливым.

Лев – популярность

Типичный представитель знака зодиака Лев мечтает о том, чтобы все сферы его жизни были в изобилии и приносили ему несказанное удовольствие. Но если из всех сфер выбирать одну, то популярность – это, пожалуй, главная его мечта. Променять ее он вряд ли согласится на что-либо еще.

Дева – стабильность

Привыкшие жить по строгому распорядку Девы с трудом понимают, как другим удается жить одним днем и подстраиваться под непредвиденные ситуации. Девы любят строить планы, рассчитывать все наперед и жить размеренной и предсказуемой жизнью. Выход из зоны комфорта дается им с большущим трудом.

От каких вещей сложно отказаться разным знакам зодиака?

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Весы – гармония

Когда в жизни Весов все становится на свои места, они чувствуют себя по-настоящему счастливыми. Весам важна гармония в любых отношениях. Как в личных и дружеских, так и в отношениях с коллегами. Кроме этого, для них чрезвычайно важны их репутация и социальный статус. Словом, любые жизненные коллапсы они всегда переживают крайне болезненно.

Скорпион – острые ощущения

Представитель знака Скорпион – один из немногих людей, которые получают истинное наслаждение от жизненных эмоциональных встрясок. И что интересно, когда его жизнь протекает спокойно, он намеренно создает себе сложности, преодолевая которые получает немыслимое наслаждение.

Стрелец – приключения

Жизнь без приключений, в понимании Стрельца, скучна и однообразно. Внезапно собраться в 2 часа ночи в поход. Повторно вступить в брак с бывшим супругом. Бросить стабильную работу ради сомнительного бизнеса. Это все про Стрельца. Спокойно сидеть на месте ему удается крайне редко.

От каких вещей сложно отказаться разным знакам зодиака?

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Козерог – работа

Жизнь без работы и высоких целей Козерогу кажется бессмысленной и пустой. Ведь он из тех людей, которые твердо убеждены, что работа превратила обезьяну в человека. Работа – это его отдушина, хобби и смысл жизнь, который он никогда и ни на что не променяет.

Водолей – свобода

По натуре независимый и свободолюбивый Водолей тяжело переносит всякого рода ограничения. Причем касается это, как работы и отношений, так и общественных запретов, которые Водолей время от времени также не соблюдает. А слово «нельзя», как правило, действует на него, как своеобразный призыв к действию.

Рыбы – мечты

Что бы ни происходило в жизни Рыб, они никогда не перестанут погружаться в мир своих волшебных грез. Уход от реальности в свои воздушные миры и фантазии помогает им не терять оптимизма и справляться с несправедливостью, которая нередко встречается в их жизни. Как показывает практика, чем чаще Рыбы погружаются в свои мечты, тем гармоничнее складывается их реальная жизнь.

Текст: Flytothesky.ru

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Теги: знакомства
 
 
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