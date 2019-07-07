Как Excel помогает следить за домашним бюджетом

Источник материала: Flytothesky

Деньги любят не только счет, но и контроль, чтобы вы в один отнюдь не прекрасный момент не оказались с совершенно пустым банковским счетом. Причем это может коснуться как людей состоятельных, так и рядовых граждан, многие из которых живут от зарплаты до зарплаты. Но далеко не все обладают достаточной долей самоконтроля и математическим чутьем, которое подсказывает, когда можно позволить себе лишний раз потратиться, а когда стоит остановиться и сохранить домашний бюджет.





Следить за тем, как расходуются деньги, непросто, даже когда речь идет об одном человеке. Если же в семье несколько членов, включая детей, то ситуация осложняется в несколько раз. Поэтому самые рачительные хозяева предпочитают вести домашний бюджет, документально фиксируя свои траты .

И результаты такого ведения бюджета, как правило, положительные. Дело в том, что отпадает необходимость держать в голове много разных цифр. А также вступает в работу психологический момент. Когда мы видим потраченные суммы наглядно и тот актив, который остается, мы начинаем мыслить более рационально с точки зрения возможности позволить себе лишнюю покупку.

Документировать расходы можно по-разному: завести тетрадь или же воспользоваться современными приложениями для ведения бюджета . Второе, конечно, более удобно. Но довольно утомительно по нескольку раз в день открывать приложение, чтобы вписать очередную цифру. А так хочется упростить этот процесс. Сделать это поможет обычная таблица Excel, которую можно «запланировать» на любой удобный вам отчетный период.





1. Первая верхняя строчка

В нее следует вносить актуальный остаток. Это весьма удобно. Открывая файл, вы сразу видите, какими ресурсами располагаете на конкретный отчетный период. И, исходя из этого, можете более рационально и грамотно планировать домашний бюджет и любые финансовые операции.

2. Столбец А

В первый столбец будет очень практично вносить приход и расход средств по основным статьям. Кстати, для психологического стимулирования себя (чтобы более экономно расходовать средства) стоит делать округления доходов в меньшую сторону, а расходов в большую. Это такая уловка для того, чтобы разумнее относиться к своему экономическому потенциалу.

3. Столбец С

Столбец В можно пропустить. А вот в столбце С отмечать даты, когда деньги поступили на счет и когда были произведены те или иные траты. А также это даст вам дополнительную информацию о том, какие дни в текущем периоде для вас более затратные.





4. Столбец D

Это ячейки таблицы для ваших личных пометок о тратах и поступлениях. Т. к. бывает сложно запомнить, на какую именно потребность была израсходована та или иная сумма денег . Более того, вы можете оставлять там любые комментарии. Но желательно, чтобы они были краткими, чтобы таблицей было практично пользоваться.

5. Столбец F

Сюда целесообразно помещать число, которое характеризует ваш домашний бюджет, а точнее свидетельствует об успешности его ведения за отчетный период. Это т. н. сумма-итог, которая остается на конечную дату указанного срока.

По окончании актуального периода (для кого-то это месяц, для кого-то — год) следует закрыть данную страницу и создать по аналогичному принципу следующую. Сохранять прошлые данные или нет, решать только вам. Мы советуем это делать, т. к. это позволяет отслеживать вашу финансовую динамику.

Текст: Flytothesky.ru

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