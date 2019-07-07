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Как Excel помогает следить за домашним бюджетом

08.07.2019 10:27 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Деньги любят не только счет, но и контроль, чтобы вы в один отнюдь не прекрасный момент не оказались с совершенно пустым банковским счетом. Причем это может коснуться как людей состоятельных, так и рядовых граждан, многие из которых живут от зарплаты до зарплаты. Но далеко не все обладают достаточной долей самоконтроля и математическим чутьем, которое подсказывает, когда можно позволить себе лишний раз потратиться, а когда стоит остановиться и сохранить домашний бюджет.

Как Excel помогает следить за домашним бюджетом

Следить за тем, как расходуются деньги, непросто, даже когда речь идет об одном человеке. Если же в семье несколько членов, включая детей, то ситуация осложняется в несколько раз. Поэтому самые рачительные хозяева предпочитают вести домашний бюджет, документально фиксируя свои траты.

И результаты такого ведения бюджета, как правило, положительные. Дело в том, что отпадает необходимость держать в голове много разных цифр. А также вступает в работу психологический момент. Когда мы видим потраченные суммы наглядно и тот актив, который остается, мы начинаем мыслить более рационально с точки зрения возможности позволить себе лишнюю покупку.

Документировать расходы можно по-разному: завести тетрадь или же воспользоваться современными приложениями для ведения бюджета. Второе, конечно, более удобно. Но довольно утомительно по нескольку раз в день открывать приложение, чтобы вписать очередную цифру. А так хочется упростить этот процесс. Сделать это поможет обычная таблица Excel, которую можно «запланировать» на любой удобный вам отчетный период.

Как Excel помогает следить за домашним бюджетом

1. Первая верхняя строчка

В нее следует вносить актуальный остаток. Это весьма удобно. Открывая файл, вы сразу видите, какими ресурсами располагаете на конкретный отчетный период. И, исходя из этого, можете более рационально и грамотно планировать домашний бюджет и любые финансовые операции.

2. Столбец А

В первый столбец будет очень практично вносить приход и расход средств по основным статьям. Кстати, для психологического стимулирования себя (чтобы более экономно расходовать средства) стоит делать округления доходов в меньшую сторону, а расходов в большую. Это такая уловка для того, чтобы разумнее относиться к своему экономическому потенциалу.

3. Столбец С

Столбец В можно пропустить. А вот в столбце С отмечать даты, когда деньги поступили на счет и когда были произведены те или иные траты. А также это даст вам дополнительную информацию о том, какие дни в текущем периоде для вас более затратные.

Как Excel помогает следить за домашним бюджетом

4. Столбец D

Это ячейки таблицы для ваших личных пометок о тратах и поступлениях. Т. к. бывает сложно запомнить, на какую именно потребность была израсходована та или иная сумма денег. Более того, вы можете оставлять там любые комментарии. Но желательно, чтобы они были краткими, чтобы таблицей было практично пользоваться.

5. Столбец F

Сюда целесообразно помещать число, которое характеризует ваш домашний бюджет, а точнее свидетельствует об успешности его ведения за отчетный период. Это т. н. сумма-итог, которая остается на конечную дату указанного срока.

По окончании актуального периода (для кого-то это месяц, для кого-то — год) следует закрыть данную страницу и создать по аналогичному принципу следующую. Сохранять прошлые данные или нет, решать только вам. Мы советуем это делать, т. к. это позволяет отслеживать вашу финансовую динамику.

Текст: Flytothesky.ru

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