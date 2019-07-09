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5 важных космических событий будущего
10.07.2019 15:45 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Изучение пространства за пределами Земли берет начало в глубине тысячелетий, когда люди только могли наблюдать за звездами и другими объектами на небе. Но уже тогда мудрецы пробовали разгадать загадку их жизни и перемещения по небосводу. Сегодня отрасль неустанно трудится не только в рамках теоретического изучения космоса, но и производит активные практические действия, создавая межпланетные станции и организуя успешные полеты с людьми на борту. Многое уже удалось изучить и понять, но загадок космос продолжает хранить куда больше. И мы, человечество, постоянно движемся в перспективном развитии в этой области. Среди ближайших и весьма амбициозных планов имеются следующие космические миссии:
1. Отправка космического корабля с астронавтами на марсианскую поверхность
Марс является одной из самых изученных человеком планет Солнечной системы. Конечно, речь о полноценном переселении на
2. Полеты к Венере, разрабатываемые Джеффри Лэндисом
Из всех планет Солнечной системы у Венеры наиболее схожая с земной атмосфера, да и по габаритам
3. Отправка аппарата на Уран
Уран — одна из наиболее удаленных от нас планет. Человечеству удалось «прикоснуться» к планете в далеком 1980 году с помощью космического аппарата «Вояжер-2». Ученые пришли к выводу, что пора продолжить детальное изучение Урана. Потому ближайшая отправка корабля планируется в 2020 году. К тому же на данный момент главным препятствием перед этим полетом является недостаточное количество плутония. Он необходим для организации столь длительного перелета, ведь аппарат сможет достичь планеты не ранее, чем через 10 лет после запуска.
4. Предотвращение падения астероида Бенну
Бенну является потенциально опасным для
5. Плавание по титановому океану
Титан является спутником Сатурна, который давно занимает умы исследователей
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Изучение пространства за пределами Земли берет начало в глубине тысячелетий, когда люди только могли наблюдать за звездами и другими объектами на небе. Но уже...
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