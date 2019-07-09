5 важных космических событий будущего

Источник материала: Flytothesky

Изучение пространства за пределами Земли берет начало в глубине тысячелетий, когда люди только могли наблюдать за звездами и другими объектами на небе. Но уже тогда мудрецы пробовали разгадать загадку их жизни и перемещения по небосводу. Сегодня отрасль неустанно трудится не только в рамках теоретического изучения космоса, но и производит активные практические действия, создавая межпланетные станции и организуя успешные полеты с людьми на борту. Многое уже удалось изучить и понять, но загадок космос продолжает хранить куда больше. И мы, человечество, постоянно движемся в перспективном развитии в этой области. Среди ближайших и весьма амбициозных планов имеются следующие космические миссии:





1. Отправка космического корабля с астронавтами на марсианскую поверхность

Марс является одной из самых изученных человеком планет Солнечной системы. Конечно, речь о полноценном переселении на Марс пока не идет, т. к. его атмосфера и температурный режим абсолютно непригодны для жизни в том виде, в котором она существует на Земле. Тем не менее ученым удалось создать роботизированные марсоходы, которые позволили нам больше узнать о планете красного цвета. Ближе к 2030-му году в планах у NASA осуществить пилотируемый полет на Марс. Кстати, известно, что как минимум восемь астронавтов уже проходят соответствующее обучение. Куда более амбициозна идея для долгосрочной перспективы, которая предполагает отправку людей и оборудования для создания искусственной воздушной атмосферы, с целью возможного последующего заселения Марса.





2. Полеты к Венере, разрабатываемые Джеффри Лэндисом

Из всех планет Солнечной системы у Венеры наиболее схожая с земной атмосфера, да и по габаритам планеты недалеко друг от друга ушли. Поэтому исследования ближайшего собрата Земли считаются одними из самых многообещающих. Но жизнь на Венере пока невозможна из-за токсичности атмосферы и постоянных кислотных дождей. Но ученый Джеффри Лэндис, длительное время занимающийся космическими технологиями, всерьез планирует отправить к венерианской орбите космический корабль с космонавтами . В их задачу будет входить управление роботизированными планетоходами, призванными собрать еще больше информации о Венере. А также ученый не исключает другие космические миссии. Например, возможность жизни людей в пределах венерианской атмосферы в заполненных воздухом шарах, плавающих в 50 километрах от поверхности.





3. Отправка аппарата на Уран

Уран — одна из наиболее удаленных от нас планет. Человечеству удалось «прикоснуться» к планете в далеком 1980 году с помощью космического аппарата «Вояжер-2». Ученые пришли к выводу, что пора продолжить детальное изучение Урана. Потому ближайшая отправка корабля планируется в 2020 году. К тому же на данный момент главным препятствием перед этим полетом является недостаточное количество плутония. Он необходим для организации столь длительного перелета, ведь аппарат сможет достичь планеты не ранее, чем через 10 лет после запуска.





4. Предотвращение падения астероида Бенну

Бенну является потенциально опасным для Земли астероидом, чье падение вполне может стать реальностью лет через 200. Уже сейчас ученые пытаются организовать космические миссии, чтобы предотвратить подобную угрозу. Разработки ведутся в рамках программы «OSIRIS-REx». Уже в этом году космический аппарат с одноименным названием должен отправиться на поверхность астероида. Его цель — сбор образцов и информации о составе поверхности. Программа предполагает возвращение аппарата с целью дальнейшего изучения астероида.





5. Плавание по титановому океану

Титан является спутником Сатурна, который давно занимает умы исследователей космоса . Интерес обусловлен в первую очередь похожими характеристиками атмосфер Земли и Титана. За исключением метановых облаков, образующихся над спутником и впоследствии выпадающих в виде дождей, наполняющих вязким веществом «водоемы». Именно поэтому необходимо, чтобы исследовательская станция была плавучей. Так что пока разработчики пытаются решить вопрос с созданием двигателя, который сможет «буравить» вязкие титановые моря.





Текст: Flytothesky.ru

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