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Какие витамины купить в спортивном магазине, чтобы бегать и не уставать
10.07.2019 14:26 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Занятие бегом, если оно не предполагает профессиональной спортивной карьеры, многими людьми воспринимается как легкое увлечение, хобби для души. На самом деле, бег — это нагрузка на все системы организма, подходить к которой необходимо с разумной осторожностью. Не лишними будут и витамины для тех бегунов, которые хотят не чувствовать усталости, занимаясь спортом.
Чтобы понять, можно ли вам бегать, рекомендуется пройти профилактический осмотр и обследование в медицинском учреждении. Второй момент — это, разумеется, тренировочная программа и техника бега. Эти параметры должны быть подобраны сообразно вашему уровню подготовки. И третий компонент успеха — достаточность макро- и микронутриентов, которых активно тренирующемуся организму требуется больше, чем тем, кто ведет пассивный
Дефицит важных для организма бегуна веществ является распространенным явлением, особенно среди тех любителей бега, которые занимаются им уже на протяжении длительного периода времени. Главными симптомами выступают быстрая утомляемость и потеря мотивации. В зависимости от того, чего недостает организму, к этому добавляются головные боли, сонливость и общий упадок сил. Так какие витамины для бегунов могут помочь справиться с усталостью?
1. Витамин С
Известная каждому с детства аскорбинка является первым помощником для человека, активно занимающегося бегом. Дело в том, что витамин С улучшает качество усваивания железа из растительных питательных источников. Для чего это нужно? Здесь актуально вспомнить, что от качества поглощения клетками железа зависит уровень гемоглобина в крови. А гемоглобин, в свою очередь, повышает возможности организма потреблять и транспортировать кислород к работающим в процессе бега
2. Витамины группы В
Присутствие в организме достаточного количества витаминов В6-В12 — это одно из важнейших условий качественных метаболических процессов. Витамины позволяют организмам бегунов успешно расщеплять поступающий с пищей протеин до аминокислотных групп. Это является насущной необходимостью. Особенно в условиях интенсивных нагрузок, когда активно расходуется накопленный в
3. Витамин D
«Солнечный» витамин, как часто его называют, синтезируется организмом под воздействием ультрафиолетового излучения. Поэтому, если вы активно бегаете, стоит проводить немного больше времени на солнце. А также включать в свой рацион морскую рыбу, куриные яйца и молочные продукты. Одна из важных функций витамина D заключается в том, что он помогает организму усваивать большее количество
4. Витамин Е
Учитывая, что количество потребляемого кислорода человеком, который регулярно занимается бегом, превышает потребление в спокойном состоянии в десятки, а иногда и сотни раз, у бегуна увеличивается количество реактивных форм кислорода, образующихся в результате метаболических процессов. Эти формы отнюдь не полезны. Они оказывают повреждающее воздействие на клетки и даже на элементы ДНК. Витамин Е нейтрализует воздействие реактивного кислорода при достаточном и регулярном его приеме.
Приобрести витаминные комплексы можно в аптеках или в спортивных магазинах. Однако не стоит назначать себе подобную терапию самостоятельно. Если вас беспокоит усталость и плохое самочувствие, обратитесь к врачу и потребляйте витамины только под его контролем.
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Занятие бегом, если оно не предполагает профессиональной спортивной карьеры, многими людьми воспринимается как легкое увлечение, хобби для души. На самом деле, бег...
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