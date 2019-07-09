Какие витамины купить в спортивном магазине, чтобы бегать и не уставать

Источник материала: Flytothesky

Занятие бегом, если оно не предполагает профессиональной спортивной карьеры, многими людьми воспринимается как легкое увлечение, хобби для души. На самом деле, бег — это нагрузка на все системы организма, подходить к которой необходимо с разумной осторожностью. Не лишними будут и витамины для тех бегунов, которые хотят не чувствовать усталости, занимаясь спортом.





Чтобы понять, можно ли вам бегать, рекомендуется пройти профилактический осмотр и обследование в медицинском учреждении. Второй момент — это, разумеется, тренировочная программа и техника бега. Эти параметры должны быть подобраны сообразно вашему уровню подготовки. И третий компонент успеха — достаточность макро- и микронутриентов, которых активно тренирующемуся организму требуется больше, чем тем, кто ведет пассивный образ жизни .

Дефицит важных для организма бегуна веществ является распространенным явлением, особенно среди тех любителей бега, которые занимаются им уже на протяжении длительного периода времени. Главными симптомами выступают быстрая утомляемость и потеря мотивации. В зависимости от того, чего недостает организму, к этому добавляются головные боли, сонливость и общий упадок сил. Так какие витамины для бегунов могут помочь справиться с усталостью?





1. Витамин С

Известная каждому с детства аскорбинка является первым помощником для человека, активно занимающегося бегом. Дело в том, что витамин С улучшает качество усваивания железа из растительных питательных источников. Для чего это нужно? Здесь актуально вспомнить, что от качества поглощения клетками железа зависит уровень гемоглобина в крови. А гемоглобин, в свою очередь, повышает возможности организма потреблять и транспортировать кислород к работающим в процессе бега мышцам . К тому же витамин С способствует уменьшению в организме потенциально опасных, способствующих преждевременному старению свободных радикалов.

2. Витамины группы В

Присутствие в организме достаточного количества витаминов В6-В12 — это одно из важнейших условий качественных метаболических процессов. Витамины позволяют организмам бегунов успешно расщеплять поступающий с пищей протеин до аминокислотных групп. Это является насущной необходимостью. Особенно в условиях интенсивных нагрузок, когда активно расходуется накопленный в печени гликоген и организм перестраивается на белковое топливо.

3. Витамин D

«Солнечный» витамин, как часто его называют, синтезируется организмом под воздействием ультрафиолетового излучения. Поэтому, если вы активно бегаете, стоит проводить немного больше времени на солнце. А также включать в свой рацион морскую рыбу, куриные яйца и молочные продукты. Одна из важных функций витамина D заключается в том, что он помогает организму усваивать большее количество кальция . А он, в свою очередь, отвечает за крепость костной системы.





4. Витамин Е

Учитывая, что количество потребляемого кислорода человеком, который регулярно занимается бегом, превышает потребление в спокойном состоянии в десятки, а иногда и сотни раз, у бегуна увеличивается количество реактивных форм кислорода, образующихся в результате метаболических процессов. Эти формы отнюдь не полезны. Они оказывают повреждающее воздействие на клетки и даже на элементы ДНК. Витамин Е нейтрализует воздействие реактивного кислорода при достаточном и регулярном его приеме.

Приобрести витаминные комплексы можно в аптеках или в спортивных магазинах. Однако не стоит назначать себе подобную терапию самостоятельно. Если вас беспокоит усталость и плохое самочувствие, обратитесь к врачу и потребляйте витамины только под его контролем.

Текст: Flytothesky.ru

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