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Миллионеры, которые поздно заработали свое состояние

10.07.2019 17:13 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Сочетание молодости и успешности является тем идеалом, к которому стремится большинство людей. Происходит это из-за чрезмерной популяризации средствами масс-медиа образа жизни, который немыслим без приличного капитала уже в юном возрасте. Молодежь сильно комплексует по поводу финансовой несосостоятельности. Взрослые же люди, которым судьба пока не улыбнулась, начинают думать, что после 30-40 лет шансов на существенное повышение уровня благосостояния минимум, и зачастую попросту опускают руки. На самом деле, истина в том, что успех не имеет прямой корреляции с возрастом. Это показывает опыт крайне успешных людей. Есть как достаточно молодые гении и миллионеры, так и более зрелые личности. Самыми известными из тех, кто заработал свои миллионы, уже разменяв четвертый, а то и пятый десяток, являются:

Миллионеры, которые поздно заработали свое состояние

1. Стэн Ли

Имя этого человека уже стало легендарным. А между тем знаменитейший автор комиксов в мире был мало кому интересен вплоть до того момента, когда ему стукнуло 39 лет. Именно в этом возрасте он придумал и воплотил на бумаге своих известных ныне всему миру персонажей Вселенной Марвел. В исходном варианте они назывались «Фантастической Четверкой». Ныне эти комиксы стали успешнейшей кинофраншизой. Понятное дело, что и сам Стэн Ли не остался в накладе. Он превратился в долларового миллионера, который сумел сполна насладиться плодами своих трудов, прожив 95 лет.

Миллионеры, которые поздно заработали свое состояние

2. Вера Вонг

В этой с виду непримечательной азиатской журналистке мало кто вплоть до ее сорокового дня рождения мог бы заподозрить дизайнера с большой буквы. Ныне же имя Веры Вонг стоит в одном ряду с известнейшими и успешнейшими модельерами нашего времени. Ее показы коллекций женской одежды собирают полные залы. Туда приходят миллионеры и знаменитостей первого звена. Сейчас Вера Вонг одна из богатейших женщин-дизайнеров в мире моды.

Миллионеры, которые поздно заработали свое состояние

3. Генри Форд

Нынче фамилия этого человека прочно ассоциируется с мировой автомобильной промышленностью. Машины марки Ford различных характеристик и стоимости можно встретить без преувеличения во всех уголках мира (за исключением разве что Антарктиды). Но немногие знают, что знаменитый основатель автомобильного концерна Генри Форд не имел особого делового успеха вплоть до достижения им возраста 45 лет.

Миллионеры, которые поздно заработали свое состояние

4. Гарри Хэвин

Этот мастодонт фитнес-индустрии стал таковым, когда ему уже исполнилось сорок лет. Случилось это в 1992 году. Кстати, именно этот год стал «звездным» для бизнесмена, рискнувшего открыть центр физической культуры «Curves». Последовавший успех оказался просто ошеломляющим. «Curves» обрел невероятную популярность в последующие годы. К тому же и сейчас эта сеть центров играет далеко не последнюю роль в мировой фитнес-индустрии.

Миллионеры, которые поздно заработали свое состояние

5. Рэй Крок

Имя этого человека, возможно, мало что вам скажет.А вот с делом его жизни наверняка знакомы все. Это один из самых успешных бизнесменов Америки, создавший огромную империю ресторанов быстрого питания «МакДональдс». Но примечательно в его истории и другое. Вплоть до 52 лет он был простым коммивояжером. И лишь на шестом десятке к нему в двери постучался настоящий финансовый успех.

Миллионеры, которые поздно заработали свое состояние

Текст: Flytothesky.ru

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Сочетание молодости и успешности является тем идеалом, к которому стремится большинство людей. Происходит это из-за чрезмерной популяризации средствами...
 
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