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Из книг в реальность: какие изобретения предсказали писатели-фантасты
11.07.2019 14:57 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Развитие технологий происходило на протяжении истории человечества, но процесс этот был медленным. Иногда, чтобы какая-то новинка прижилась, требовались десятилетия, а то и столетия. К тому же было чрезвычайно важно, чтобы изобретение соответствовало духу времени. Так, некоторые находки говорят о том, что античная
1. Платежные карточки
Сегодня расплачиваться картой в супермаркете привычное дело для большинства людей, живущих в цивилизованном обществе. Но мало кому известно, что впервые эта идея была озвучена на широкую публику в 1888-м году в произведении американского писателя Эдварда Беллами «Взгляд назад, 2000-1887». Там описывалось общество будущего, которое получает заработную плату не наличными
2. Атомная бомба
К счастью, реальная возможность создания и использования этого самого смертоносного на данный момент оружия появилась у человека только в конце Второй мировой войны. Случись это ранее, вполне возможно, что человеческая цивилизация уже прекратила бы свое существование. А между прочим, о ядерном оружии можно было прочесть в романе Герберта Уэллса «Мир освобожденный» еще в 1914-м году. Правда, фантазия писателя рисовала куда менее мощные изобретения, чем те, которые разработали физики-ядерщики будущего спустя более чем 30 лет после выхода литературного произведения.
3. Субмарина
В настоящее время подводные лодки уверенно бороздят просторы морей и океанов. Они присутствуют в составе вооружения большинства армий, чьи страны имеют выход к морю. И это кажется нам вполне привычным и закономерным. Но первым с идеей подводного плавания человечество познакомил знаменитый французский писатель Жюль Верн в романе «Двадцать тысяч лье под водой». Произошло это более чем за столетие до того момента, как субмарины стали
4. Мобильная связь
В исторической перспективе дистанционная телефонная связь появилась относительно недавно.
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Развитие технологий происходило на протяжении истории человечества, но процесс этот был медленным. Иногда, чтобы какая-то новинка прижилась, требовались...
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