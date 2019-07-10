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Из книг в реальность: какие изобретения предсказали писатели-фантасты

11.07.2019 14:57 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Развитие технологий происходило на протяжении истории человечества, но процесс этот был медленным. Иногда, чтобы какая-то новинка прижилась, требовались десятилетия, а то и столетия. К тому же было чрезвычайно важно, чтобы изобретение соответствовало духу времени. Так, некоторые находки говорят о том, что античная цивилизация была в шаге от изобретения парового двигателя. Но эксперименты ученых того времени не воспринимались всерьез в рабовладельческом обществе. Оно попросту не видело смысла в автоматизации человеческого труда. Но не только ученые являются двигателями прогресса. Многие привычные сегодня, но фантастические для наших предков изобретения были предвосхищены не ими, а писателями, которые пытались представить в своих произведениях невероятный мир будущего. Как им это удалось – великая загадка. Но имена этих героев стоит знать.

Из книг в реальность: какие изобретения предсказали писатели-фантасты

1. Платежные карточки

Сегодня расплачиваться картой в супермаркете привычное дело для большинства людей, живущих в цивилизованном обществе. Но мало кому известно, что впервые эта идея была озвучена на широкую публику в 1888-м году в произведении американского писателя Эдварда Беллами «Взгляд назад, 2000-1887». Там описывалось общество будущего, которое получает заработную плату не наличными деньгами, а на т. н. карточный счет. С этими карточками потом можно приходить в огромные магазины (прообраз гипермаркетов) и расплачиваться за покупки.

Из книг в реальность: какие изобретения предсказали писатели-фантасты

2. Атомная бомба

К счастью, реальная возможность создания и использования этого самого смертоносного на данный момент оружия появилась у человека только в конце Второй мировой войны. Случись это ранее, вполне возможно, что человеческая цивилизация уже прекратила бы свое существование. А между прочим, о ядерном оружии можно было прочесть в романе Герберта Уэллса «Мир освобожденный» еще в 1914-м году. Правда, фантазия писателя рисовала куда менее мощные изобретения, чем те, которые разработали физики-ядерщики будущего спустя более чем 30 лет после выхода литературного произведения.

Из книг в реальность: какие изобретения предсказали писатели-фантасты

3. Субмарина

В настоящее время подводные лодки уверенно бороздят просторы морей и океанов. Они присутствуют в составе вооружения большинства армий, чьи страны имеют выход к морю. И это кажется нам вполне привычным и закономерным. Но первым с идеей подводного плавания человечество познакомил знаменитый французский писатель Жюль Верн в романе «Двадцать тысяч лье под водой». Произошло это более чем за столетие до того момента, как субмарины стали реальностью. В центре сюжета приключения команды подводной лодки под названием «Наутилус». Удивительна здесь не только сама идея. Но и то, что электрический двигатель фантастической лодки почти полностью совпадает с техническим устройством современных субмарин.

Из книг в реальность: какие изобретения предсказали писатели-фантасты

4. Мобильная связь

В исторической перспективе дистанционная телефонная связь появилась относительно недавно. Мобильные телефоны стали получать массовое распространение в 90-е годы 20 века. Но то, что идея об этом витала в воздухе задолго до своей реализации, совершенно очевидно. Уже в 1927-м году с подачи русского писателя Александра Беляева в романе «Борьба в эфире» читатель мог познакомиться с теми широкими возможностями, которые дает человечеству мобильная связь. Там присутствует беспроводной телефон. К слову, это не единственное изобретение, которое было представлено на страницах его произведений и впоследствии получило реальное воплощение. Среди других ноу-хау беспилотные самолеты, погружения с аквалангом и чудеса косметической медицины.

Из книг в реальность: какие изобретения предсказали писатели-фантасты

Текст: Flytothesky.ru

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Развитие технологий происходило на протяжении истории человечества, но процесс этот был медленным. Иногда, чтобы какая-то новинка прижилась, требовались...
 
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