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Тест: Работает ли в отношении вас закон притяжения?
15.07.2019 15:06 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Вы наверняка не раз слышали про закон притяжения. Возможно, некоторым его действие покажется невероятным и фантастическим. И чаще всего именно в отношении таких людей этот закон не работает. Ко всему прочему, есть множество других причин, объясняющих это явление, даже если вы верите в принципы закона и пытаетесь изменить свою жизнь. Внешние перемены всегда зависят от внутренних метаморфоз. Хотите понять, что вы делаете не так? Наш тест подскажет.
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Вы наверняка не раз слышали про закон притяжения. Возможно, некоторым его действие покажется невероятным и фантастическим. И чаще всего именно в отношении таких...
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