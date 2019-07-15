|
Известные изобретения, которые появились случайно
16.07.2019 14:43 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
По степени комфорта современный быт находится на самом высоком уровне, если сравнивать его с прошлыми десятилетиями. Мы привыкли считать, что все нововведения, которые обеспечили нам удобную жизнь, были сделаны гениальными учеными и изобретателями после бесчисленных попыток найти наилучшее решение. И отчасти это действительно верно. Но только отчасти. Трудно поверить, что многие необходимые предметы, без которых немыслима повседневная жизнь, появились в результате случайного стечения обстоятельств! Но это действительно так и служит нам лишним напоминанием о том, что гениальные вещи на самом деле могут быть очень просты. Так какие же используемые нами изобретения появились в результате счастливого случая?
1. Обычные спички
Первые
2. Рентгеновские снимки
Появление этого изобретения, которое стало в свое время прорывом в медицине, произошло совершенно случайно. Кстати, автором его стал не врач, что было бы логичным, а ученый-физик Вильгельм Конрад Рентген. Работая в своей физической лаборатории, он стал свидетелем того, как излучение, исходящее от лучевой трубки, способно проходить через плотные поверхности и при этом оставлять четкую тень. Чуть позднее выяснилось, что степень четкости тени зависит от твердости объекта. Сам ученый и был тем, кто сделал первый снимок
3. Пенициллин
Бесспорно, это одно из величайших медицинских открытий, спасшее впоследствии миллионы человеческих жизней. Оно было также сделано совершенно случайно. Итак, уставший за долгий период работы в лаборатории профессор биологии Александр Флеминг оставил немытую лабораторную посуду и отправился отдыхать. В начале сентября 1928-го года он вернулся на работу. Заглянув в оставленную пробирку со стафилококком, он обнаружил, что бактерии за время его отсутствия размножились по всей поверхности за исключением единственного места, где образовалась плесень. Препараты из плесневого грибка и получили название пенициллина, обладающего мощными антибактериальными свойствами.
4. Сухие завтраки
Корнфлекс любим в качестве сытного завтрака уже многими поколениями людей по всему миру. Но мало кто знает, что появление этого изобретения обязано невнимательности
Текст:
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По степени комфорта современный быт находится на самом высоком уровне, если сравнивать его с прошлыми десятилетиями. Мы привыкли считать, что все нововведения,...
|
Свежие газеты
Архив (Калейдоскоп)