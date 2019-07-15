Известные изобретения, которые появились случайно

Источник материала: Flytothesky

По степени комфорта современный быт находится на самом высоком уровне, если сравнивать его с прошлыми десятилетиями. Мы привыкли считать, что все нововведения, которые обеспечили нам удобную жизнь, были сделаны гениальными учеными и изобретателями после бесчисленных попыток найти наилучшее решение. И отчасти это действительно верно. Но только отчасти. Трудно поверить, что многие необходимые предметы, без которых немыслима повседневная жизнь, появились в результате случайного стечения обстоятельств! Но это действительно так и служит нам лишним напоминанием о том, что гениальные вещи на самом деле могут быть очень просты. Так какие же используемые нами изобретения появились в результате счастливого случая?





1. Обычные спички

Первые спички появились в фармацевтической лаборатории англичанина Джона Уокера в п. п. 19 века. Да, возраст спичек в исторической перспективе не так велик, как может показаться. Итак, Уокер привык смешивать различные вещества с помощью палочек из дерева. Однажды, когда он уже заканчивал готовить препарат, обнаружилось, что на палочке засохла сера. Фармацевт попытался ее очистить, но несколько скребков привели к возгоранию. Вскоре он наладил торговлю спичками, которые продавал вместе с фрагментом наждачной бумаги для зажигания. Они быстро приобрели популярность, т. к. в тот период времени люди пользовались преимущественно свечным освещением. Более того, от идеи запатентовать спички Уокер благородно отказался, благодаря чему новый метод получения огня быстро распространился по всему миру.





2. Рентгеновские снимки

Появление этого изобретения, которое стало в свое время прорывом в медицине, произошло совершенно случайно. Кстати, автором его стал не врач, что было бы логичным, а ученый-физик Вильгельм Конрад Рентген. Работая в своей физической лаборатории, он стал свидетелем того, как излучение, исходящее от лучевой трубки, способно проходить через плотные поверхности и при этом оставлять четкую тень. Чуть позднее выяснилось, что степень четкости тени зависит от твердости объекта. Сам ученый и был тем, кто сделал первый снимок костей (моделью выступила его супруга). В итоге изобретение вскоре получило широкое распространение в диагностической медицине, благодаря чему стало возможным быстро определить степень повреждения костей пациента.





3. Пенициллин

Бесспорно, это одно из величайших медицинских открытий, спасшее впоследствии миллионы человеческих жизней. Оно было также сделано совершенно случайно. Итак, уставший за долгий период работы в лаборатории профессор биологии Александр Флеминг оставил немытую лабораторную посуду и отправился отдыхать. В начале сентября 1928-го года он вернулся на работу. Заглянув в оставленную пробирку со стафилококком, он обнаружил, что бактерии за время его отсутствия размножились по всей поверхности за исключением единственного места, где образовалась плесень. Препараты из плесневого грибка и получили название пенициллина, обладающего мощными антибактериальными свойствами.





4. Сухие завтраки

Корнфлекс любим в качестве сытного завтрака уже многими поколениями людей по всему миру. Но мало кто знает, что появление этого изобретения обязано невнимательности повара , которому нужно было приготовить обычную кашу с добавлением отрубей. Совершенно случайно он опрокинул емкость с кашей. Она пролилась на горячую поверхность печи, и кусочки ее «сварились» в хлопья. Из чистого любопытства он попробовал их на вкус и был очень удивлен. Хлопья оказались действительно вкусными. В итоге новость об этом открытии быстро добралась до Washburn-Crosby — компании, где работал незадачливый изобретатель. Вскоре было налажено полноценное производство хлопьев, а повар получил повышение и вошел в состав руководства фирмы.





Текст: Flytothesky.ru

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