Ассоциативный тест: Какая энергия скрывается внутри вас?

Источник материала: Flytothesky





Говорят, что человек подсознательно тянется к тому, чего ему не хватает. Он может об этом даже не подозревать. Но на самом деле глубокий и еле слышимый внутренний голос диктует свои правила. Поэтому у каждого человека возникают самые разные ассоциации с одним и тем же словом, чувством или предметом. Сегодня мы готовы рассказать вам кое-что о энергии, которая таится внутри вас. Пройдите наш простой ассоциативный тест, чтобы выяснить это.

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