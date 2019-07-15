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Ассоциативный тест: Какая энергия скрывается внутри вас?

16.07.2019 17:30 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Ассоциативный тест: Какая энергия скрывается внутри вас?

Говорят, что человек подсознательно тянется к тому, чего ему не хватает. Он может об этом даже не подозревать. Но на самом деле глубокий и еле слышимый внутренний голос диктует свои правила. Поэтому у каждого человека возникают самые разные ассоциации с одним и тем же словом, чувством или предметом. Сегодня мы готовы рассказать вам кое-что о энергии, которая таится внутри вас. Пройдите наш простой ассоциативный тест, чтобы выяснить это.

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Говорят, что человек подсознательно тянется к тому, чего ему не хватает. Он может об этом даже не подозревать. Но на самом деле глубокий и еле слышимый внутренний...
 
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