Мысли Джека Кэнфилда, которые активизируют энергию успеха

Источник материала: Flytothesky

Что такое успех? Почему некоторые люди претворяют свои жизненные планы и устремления в жизнь? Почему для других мечты остаются в стадии нереализованных проектов? Ответить на эти вопросы получается лишь у немногих, и то эти ответы можно отнести к субъективному опыту. Такое положение вещей однажды решил изменить американец Джек Кэнфилд.





Обладая пытливым умом и идеей все-таки открыть законы успешной жизни, он посвятил более 30 лет своей жизни наблюдениям и общению с успешными и состоятельными людьми. Накопленный материал стал основой для его книг. Например, «50 правил успеха», «Куриный бульон для души» и др. А также прославил его как мотивационного спикера. Джек утверждает, что открыл универсальные законы успешности , которые при их соблюдении будут работать для любого человека. И это не зависит от его рода деятельности и исходного положения дел в его профессиональной и других сферах жизни. Если вы хотите узнать все полсотни принципов достижения цели, рекомендуем почитать его книги. А прямо здесь и сейчас мы предложим вам несколько мотивирующих тезисов от Джека Кэнфилда. Они подстегнут ваше желание двигаться вперед!

«Обвинять кого угодно в чем угодно – впустую тратить время. Сколько бы промахов вы ни насчитали у ближнего и в чем бы его ни обвинили – вас это не изменит»

Истина, которая в глубине души, наверняка, известна каждому. Но далеко не каждый готов принять ее. Но что на самом деле хочет донести до нас Джек Кэнфилд этой фразой? Тот факт, что обвинение или зависть по отношению к другому человеку отнимают у нас драгоценную энергию. Ее куда целесообразнее направить на построение собственной жизни и собственного успеха. Делая это, мы, с одной стороны, переориентируем наше внимание на жизнь другого человека, уводя его от собственной жизни. А с другой — банально перекладываем ответственность за свою жизнь на этого другого. Дескать, это он виноват в том, что у меня ничего не получается. Возможно, пришла пора перевести вектор внимания и усилий в сторону собственного бытия и тогда жизнь начнет налаживаться?!





«Вам следует контролировать всего три вещи: свои мысли, свои внутренние образы (то, что вы визуализируете в воображении) и свои поступки (поведение)»

Просто. Но как же сложно на самом деле… А дело все в том, что в процессе бытия мы привыкаем жить автоматически, интуитивно создавая зону комфорта . В нее входит не только обстановка и социальное окружение, но и наша внутренняя жизнь, состоящая из мыслей и образов, непосредственно влияющих на поведение. Если ваша жизнь складывается не так, как вам бы этого хотелось, значит вы в первую очередь думаете неправильно. А все остальное является лишь следствием. Выработать навык думать по-другому, в позитивном ключе – это тот минимум, с которого следует начать свой путь к успеху. Это не стоит денег, но в итоге может принести вам деньги! Нужно лишь ваше огромное желание.

«Ограничивая свой выбор только тем, что кажется достижимым или рациональным, вы ставите преграду между собой и своим истинным желанием»

В этом тезисе Джек Кэнфилд говорит о том, что психологи называют ограничивающим убеждением. Зачастую человек, испытывающий постоянный дискомфорт от своей профессии, даже не может понять, чего именно ему хочется на самом деле. И это очень фрустрирующая ситуация. Ведь ему невозможно посоветовать менять что-либо в жизни, если непонятно, к чему ему стремиться. Но, если посмотреть вглубь проблемы, то может выясниться, что когда-то в детстве человек мечтал стать, допустим, исследователем Антарктики, а работает по графику в офисе. Все потому, что он сам решил, что это всего лишь недостижимая мечта. И банально запретил себе мечтать. Но любой успех начинается с желания, с мечты, которые нельзя ограничивать, чтобы не увести себя от самого себя!





Текст: Flytothesky.ru

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