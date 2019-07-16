Тест: Что таинственного в ваших глазах?

Источник материала: Flytothesky





Глаза человека интересны не только с точки зрения биологии, но и со стороны эзотерики и психологии. Наука о теле человека рассказывает интересные вещи о цвете глаз. А также о восприятии ими объектов окружающей среды, остроте зрения и других факторах. Психология изучает поведение человека через зрительные контакты. А вот эзотерика и экстрасенсорика уходят вглубь личности и сквозь зеркало души могут даже увидеть тайны. Так что же скрывают ваши глаза?

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