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Тест: Что таинственного в ваших глазах?

17.07.2019 17:44 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Тест: Что таинственного в ваших глазах?

Глаза человека интересны не только с точки зрения биологии, но и со стороны эзотерики и психологии. Наука о теле человека рассказывает интересные вещи о цвете глаз. А также о восприятии ими объектов окружающей среды, остроте зрения и других факторах. Психология изучает поведение человека через зрительные контакты. А вот эзотерика и экстрасенсорика уходят вглубь личности и сквозь зеркало души могут даже увидеть тайны. Так что же скрывают ваши глаза?

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Глаза человека интересны не только с точки зрения биологии, но и со стороны эзотерики и психологии. Наука о теле человека рассказывает интересные вещи о цвете глаз....
 
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