10 известных людей со странными привычками

Источник материала: Flytothesky

Люди, которые добились значительных успехов в той или иной сфере деятельности, вызывают у окружающих восхищение, пробуждают желание подражать или хотя бы идти похожим путем, чтобы получить аналогичный результат. С психологической точки зрения это не совсем верно. Каждая личность — это «коктейль» из черт характера, темперамента, комплексов, опыта и прочих факторов, которые и предопределяют то, как мы живем. Мы склонны идеализировать успешных людей. Они кажутся нам некими небожителями, открывшими вечную тайну. Но, если изучить их биографии , окажется, что они не только не идеальны, но и имеют (или имели) странные привычки, которые нам могут показаться нерациональными или вредными. Но удивительным образом эти странности способствуют вдохновению на творчество и держат успешных людей в тонусе. Какие личности известны необычными пристрастиями?





1. Стивен Кинг

Писатель, который стал классиком литературы уже при жизни. Поражает и его производительность, с которой мало кто может соперничать. Но мастер подбирать самые лучшие и красивые слова для описания событий в своих произведениях отличается страстной нелюбовью к наречиям. Чтобы избавиться от них в своей письменной речи он даже ежедневно делает упражнение. Оно заключается в том, чтобы написать текст из двух тысяч слов, среди которых не будет ни одного наречия.

2. Томас Эдисон

Ученый на протяжении всей своей профессиональной жизни был одержим идеей высвобождения большего количества времени для работы. По его мнению, сон отнимает у человека драгоценные часы, которые можно провести более продуктивно. Поэтому он предпочитал традиционному ночному сну несколько сеансов легкой дремоты в течение суток. И в общей сложности не уделял сну более 5 часов.





3. Зигмунд Фрейд

Вот уж чьи странные привычки никак нельзя назвать здоровыми, так это основателя психоанализа. Тем не менее известнейший теоретик и практик мировой психологии находил в табаке, а впоследствии и в кокаине глубинный смысл, полагая, что эти вещества стимулируют его мозговую деятельность и поддерживают в добром расположении духа.

4. Оноре де Бальзак

Продуктивной бессонницей, как и Томас Эдисон, страдал и знаменитый классик французской литературы. Чтобы меньше спать и больше писать, он ввел в число своих привычек употребление невероятного количества кофе – до 50 чашек в сутки.

5. Ангела Меркель

Глава правительства Германии, одна из успешнейших политиков современности, казалось бы, ни в чем не нуждается. Тем не менее у нее есть странное пристрастие покупать вещи и даже продукты про запас. Психологи предполагают, что это наследие восточногерманского прошлого, когда товары первой необходимости были в дефиците.





6. Малкольм Тернбулл

Серьезный с виду бизнесмен и политик, находясь на посту австралийского премьер-министра, завел себе довольно необычное хобби. Он ведет блог с комментариями к происходящему в руководстве страны с позиции своего пса .

7. Билл Гейтс

Один из богатейших и успешнейших представителей IT-индустрии тоже имеет свои странные привычки. Билл невероятно любит раскачиваться в кресле и прыгать на батуте. Он утверждает, что это помогает ему быстрее думать, концентрироваться и эффективнее принимать решения.

8. Джек Ма

Один из богатейших людей Китая Джек Ма прославился благодаря созданию онлайн-сервиса Alibaba. Теперь, казалось бы, он может питаться вкусно и разнообразно, как только пожелает. Но любимым его блюдом была и остается лапша быстрого приготовления, порцию которой он употребляет каждый день на протяжении многих лет.





9. Марк Цукерберг

Молодой и креативный создатель социальной сети Facebook является тем, на кого равняются многие люди, только начинающие путь в индустрии компьютерных технологий. Но только не в том, что касается моды. Обладая многомиллиардным состоянием, Цукерберг продолжает годами носить одну и ту же простую и даже невзрачную одежду. Он утверждает, что ему некогда подбирать гардероб.

10. Ёсиро Накамацу

Этот японский изобретатель, автор более трех тысяч патентов на протяжении своей жизни не раз в прямом смысле играл со смертью. Он утверждал, что своим успехом он обязан глубоководным погружениям под воду с доведением мозга до кислородного голодания. Именно в таком состоянии, буквально в пяти секундах до смерти, и приходят самые гениальные идеи.

Текст: Flytothesky.ru

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