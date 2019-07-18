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Как из «совы» превратиться в «жаворонка»

19.07.2019 10:00 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Индивидуальность биоритмов человека и графика наибольшей и наименьшей активности в течение суток во многом предопределяется генетикой. Именно она несет ответственность за нервные клетки, стимулирующие наши процессы пробуждения и отхода ко сну. Но ключевое слово «во многом». Это означает, что при желании любой человек может перестроить свой график сна и бодрствования в соответствии с собственными потребностями. Ведь находиться постоянно в сонном и подавленном состоянии из-за несовпадения биоритмов с рабочим графиком — это тоже не выход. Итак, кто такие «совы» и «жаворонки» и что нужно знать по этой теме?

Как из «совы» превратиться в «жаворонка»

1. Что заставляет нас ложиться спать и просыпаться в определенное время?

Конечно, помимо будильника, сигнализирующего, что пора собираться на работу. Опытным путем было доказано: чем старше человек, тем меньше у него потребность в сне. Так что, да, возраст оказывает определенное влияние на биоритмы, но не всегда и необязательно. Второй пункт — это сезон года. Чем длиннее световой день, тем в меньшем количестве сна мы нуждаемся. Поэтому летом люди в среднем спят меньше, чем холодной зимой. И третий фактор, который, пожалуй, можно назвать определяющим, — это наши индивидуальные привычки. Если человек привык вставать ранним утром в будние дни, то, скорее всего, и в выходные он будет просыпаться примерно в то же время.

Как из «совы» превратиться в «жаворонка»

2. Кто такие «совы» и «жаворонки»?

Так называют людей, чей пик активности приходится на вечернее и ночное время («совы») и на раннее утро или первую половину дня («жаворонки»). В среднем люди с хронотипом «совы» отходят ко сну не ранее полуночи, а то и позднее. Для них утренний сон – самый сладкий. Вызвано это тем, что их биоритм настроен таким образом, что пик секреции мелатонина приходится именно на утро. «Жаворонки» же, напротив, просыпаются затемно, но и клонить в сон их начинает очень и очень рано. А все потому, что с утра в их организме вырабатывается больше кортизола, который считается стрессовым гормоном, стимулирующим активность. Есть и еще одна категория людей с наиболее удачным с точки зрения обычного рабочего графика хронотипом. «Голуби» — это те, у кого период наибольшей работоспособности приходится на разгар рабочего дня с 9-10 утра до 6 вечера.

Как из «совы» превратиться в «жаворонка»

3. Как «сове» перестроиться на график «жаворонка»?

Жизнь и работа диктует свои правила, которые отнюдь не всегда совпадают с нашим хронотипом. Но перенастроить внутренние часы возможно. В первую очередь вам нужно определить точный график засыпания и пробуждения. Следует вставать и ложиться спать в условленное время, даже если вам не очень хочется. Постепенно организм будет привыкать. Чтобы вам было легче заснуть вечером, не спите днем. Для облегчения процесса перенастройки биоритма старайтесь важные дела, которые вам обычно сложно делать с утра, сделать в вечернее время, когда ваш внутренний резерв находится на подъеме. За пару часов до сна исключите использование гаджетов. Свет экрана тормозит выработку гормона сна — мелатонина. Введите в свой вечерний ритуал прием теплой ароматической ванны или душа, послушайте расслабляющую музыку. А утром, в свою очередь, будет очень полезен душ контрастный. Он поможет вам быстрее проснуться и почувствовать бодрость.

Текст: Flytothesky.ru

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Индивидуальность биоритмов человека и графика наибольшей и наименьшей активности в течение суток во многом предопределяется генетикой. Именно она несет...
 
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