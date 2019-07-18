На какие параметры ориентироваться при выборе наушников

Источник материала: Flytothesky

Наушники чаще всего входят в стандартный комплект аксессуаров к смартфону. Это обусловлено тем, что прослушивание музыки стало привычным делом по дороге на работу, в спортзале или даже дома. К тому же наушники актуальны при просмотре фильмов на ноутбуке или планшете, при игре в компьютерные игры и сведении звуковых дорожек в процессе монтажа видео. Более того, в каждом из этих случаев могут потребоваться различные модели со своими характеристиками. Хотите приобрести подходящую вещь, которая обеспечит вам высокое качество звука и длительный срок эксплуатации? Тогда подходить к покупке стоит весьма ответственно. Будьте готовы, что наушники с достойными характеристиками не будут стоить дешево. Так как выбрать наушники и на какие параметры ориентироваться?





1. Разновидности наушников в зависимости от дальности расположения динамика по отношению к слуховому аппарату

В магазине вы можете встретить несколько видов наушников. Потому важно знать, каковы их специфические особенности.

Наушники-вкладыши, как правило, недорогие. Их часто продают в комплекте со смартфонами , они компактны. Но по причине миниатюрности мембраны они не слишком хорошо воспроизводят низкие частоты, поэтому к качественным их отнести сложно.





Вакуумные наушники вставляются непосредственно в слуховой канал, хорошо удерживаются, имеют отличную звукоизоляцию и хорошо воспроизводят звук, создавая эффект погружения. Но частое их использование чревато снижением слуха из-за близко расположенного к уху динамика.

Накладные наушники крупнее, они прилегают к уху сверху, имеют специальное крепление на голове или на наружной части ушной раковины. А также обладают большой мембраной, что положительно влияет на качество воспроизведения звука.

Есть еще и наушники мониторные. Это крупные, тяжелые и дорогостоящие наушники преимущественно профессионального назначения с практически абсолютной звукоизоляцией.

2. Актуальные технические параметры наушников

Чтобы правильно выбрать наушники, хорошо бы немного понимать, что обозначают указанные в инструкции технические характеристики.





Среди них первым номером идет частотный спектр – это те звуки, которые способен слышать человек. Чем шире диапазон, тем качественнее наушники. Но, как правило, этот параметр колеблется в пределах от 20 20 000 Герц.

Чувствительность мембраны — это параметр громкости. У качественных наушников этот критерий не должен быть меньше 100 децибел.

Импеданс. От его цифры зависит уровень мощности, необходимый для активации мембраны. Для компьютеров и ноутбуков хорош показатель выше 100 Ом, для смартфонов можно чуть ниже, а для профессиональной работы не менее 250 Ом.

Что же касается мощности, то ее важно согласовать с мощностью устройства, на котором будет осуществляться прослушивание. Она может колебаться от 1 до 5 000 мегаватт.





3. Какие модели наушников считаются достойными по параметру качества?

Если вы определились с типом наушников и достаточным для вас функционалом, остается только подобрать модель. Понятно, что обзор всех возможных вариантов провести нереально. Но в сети часто упоминаются модели, которые хорошо зарекомендовали себя в эксплуатации по отзывам покупателей. Это модель наушников-вкладышей Sennheiser MX 170, вакуумные наушники Westone UM PRO 50, накладные Meizu HD50 от китайского производителя и полноразмерные, которые подойдут геймеру Sony MDR-7506.

Текст: Flytothesky.ru

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