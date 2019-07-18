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На какие параметры ориентироваться при выборе наушников
19.07.2019 11:27 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Наушники чаще всего входят в стандартный комплект аксессуаров к смартфону. Это обусловлено тем, что прослушивание музыки стало привычным делом по дороге на работу, в спортзале или даже дома. К тому же наушники актуальны при просмотре фильмов на ноутбуке или планшете, при игре в компьютерные игры и сведении звуковых дорожек в процессе монтажа видео. Более того, в каждом из этих случаев могут потребоваться различные модели со своими характеристиками. Хотите приобрести подходящую вещь, которая обеспечит вам высокое качество звука и длительный срок эксплуатации? Тогда подходить к покупке стоит весьма ответственно. Будьте готовы, что наушники с достойными характеристиками не будут стоить дешево. Так как выбрать наушники и на какие параметры ориентироваться?
1. Разновидности наушников в зависимости от дальности расположения динамика по отношению к слуховому аппарату
В магазине вы можете встретить несколько видов наушников. Потому важно знать, каковы их специфические особенности.
Наушники-вкладыши, как правило, недорогие. Их часто продают в комплекте со
Вакуумные наушники вставляются непосредственно в слуховой канал, хорошо удерживаются, имеют отличную звукоизоляцию и хорошо воспроизводят звук, создавая эффект погружения. Но частое их использование чревато снижением слуха из-за близко расположенного к уху динамика.
Накладные наушники крупнее, они прилегают к
Есть еще и наушники мониторные. Это крупные, тяжелые и дорогостоящие наушники преимущественно профессионального назначения с практически абсолютной звукоизоляцией.
2. Актуальные технические параметры наушников
Чтобы правильно выбрать наушники, хорошо бы немного понимать, что обозначают указанные в инструкции технические характеристики.
Среди них первым номером идет частотный спектр – это те звуки, которые способен слышать человек. Чем шире диапазон, тем качественнее наушники. Но, как правило, этот параметр колеблется в пределах от 20 20 000 Герц.
Чувствительность мембраны — это параметр громкости. У качественных наушников этот критерий не должен быть меньше 100 децибел.
Импеданс. От его цифры зависит уровень мощности, необходимый для активации мембраны. Для компьютеров и
Что же касается мощности, то ее важно согласовать с мощностью устройства, на котором будет осуществляться прослушивание. Она может колебаться от 1 до 5 000 мегаватт.
3. Какие модели наушников считаются достойными по параметру качества?
Если вы определились с типом наушников и достаточным для вас функционалом, остается только подобрать модель. Понятно, что обзор всех возможных вариантов провести нереально. Но в сети часто упоминаются модели, которые хорошо зарекомендовали себя в эксплуатации по отзывам покупателей. Это модель наушников-вкладышей Sennheiser MX 170, вакуумные наушники Westone UM PRO 50, накладные Meizu HD50 от китайского производителя и полноразмерные, которые подойдут геймеру Sony MDR-7506.
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Наушники чаще всего входят в стандартный комплект аксессуаров к смартфону. Это обусловлено тем, что прослушивание музыки стало привычным делом по дороге на...
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