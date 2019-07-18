ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Для чего организму нужны аминокислоты и как их принимать

19.07.2019 12:58 — Калейдоскоп | Flytothesky  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Flytothesky

В магазинах спортивного питания помимо всевозможных протеиновых субстратов, всегда присутствует полочка с аминокислотами. Если покупатель не имеет медицинского образования и не относит себя к теоретически подкованным спортсменам, ему бывает трудно понять, стоит ли их приобретать. Многие даже предполагают, что аминокислоты — это разновидность анаболических стероидов. Таких излишне осторожных поклонников здорового образа жизни мы и поспешим успокоить.

Для чего организму нужны аминокислоты и как их принимать

Аминокислоты — это органические вещества, которые участвуют в синтезе протеина, в организации передачи нервных импульсов в мозг, усвоении минеральных веществ, регенерации мускульной ткани и восполнение коллагеновых запасов. Аминокислоты могут синтезироваться в нашей печени или поступать к нам извне с продуктами питания (и в форме таблеток). Кстати, последние относятся к категории незаменимых аминокислот, к которым у организма в обязательном порядке должен быть постоянный доступ. Именно о них мы и будем говорить.

1. Какие аминокислоты нельзя заменить?

Существует семь таких аминокислот, каждая из которых играет свою роль в восстановительных и строительных процессах в организме.

Для чего организму нужны аминокислоты и как их принимать

  • Триптофан улучшает самочувствие за счет того, что с его участием продуцируется серотонин.
  • Лейцин положительно влияет на иммунитет.
  • Валин необходим для регенеративных процессов в мышечных волокнах.
  • Лизин в сочетании с витамином С предотвращает кислородное голодание на клеточном уровне.
  • Фенилаланин способствует продуцированию коллагена и прохождению нервных импульсов.
  • Метионин нужен для обновления клеток почек и печени.
  • Изолейцин необходим для налаживания обменных процессов в клетках.

Аминокислоты в «живом» виде содержатся в мясе, рыбе, морепродуктах, яйцах, молоке и кисломолочных продуктах, а также в некоторых источниках питания растительного происхождения. Но количество и «полноценность» их значительно ниже, чем в продуктах животного происхождения.

Для чего организму нужны аминокислоты и как их принимать

2. Кому необходимо принимать аминокислоты в капсулах?

Обычному человеку, который потребляет в сутки достаточное количество белка, составляющее 1-1,5 г на кг веса тела, не особой нужды приобретать синтезированные аминокислоты в магазинах спортивного питания. Он получает необходимый аминокислотный набор вместе с пищей. Однако в иной ситуации находятся профессиональные спортсмены и люди, которые интенсивно занимаются спортом для красоты и здоровья. В процессе активных тренировок мышечные волокна получают множественные микроразрывы. Потому организму необходим больший ресурс для их восстановления. Кстати, на этом принципе и строится идея наращивания мышечной массы. После залечивания микротравм организм делает волокно прочнее и больше по объему. В итоге запрос на аминокислоты у организма возрастает и получить все необходимое с пищей становится проблематичным. Вот тогда-то и приходят на помощь аминокислоты в виде добавок.

Для чего организму нужны аминокислоты и как их принимать

3. Когда и для каких целей их можно употреблять?

Чтобы понять, нужно ли вам принимать аминокислоты дополнительно, следует пройти обследование и сдать анализы. Если выявится, что организм нуждается в большем их количестве, врач сделает назначение с указанием дозировки. Самостоятельный прием осуществлять не стоит. Что же касается времени потребления, то многое зависит от ваших задач. Для стимуляции роста мышечной ткани их нужно пить прямо во время нагрузки (в перерывах между подходами). Для повышения уровня гормона роста – утром натощак. А если вы желаете похудеть – сразу же после интенсивной тренировочной сессии.

Текст: Flytothesky.ru

Читайте также:
Зачем принимать протеин и вреден ли он

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В магазинах спортивного питания помимо всевозможных протеиновых субстратов, всегда присутствует полочка с аминокислотами. Если покупатель не имеет медицинского...
 
Новости дня
Новости
 
На какие параметры ориентироваться при выборе наушников
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Калейдоскоп

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
19.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Новости Хотимска

Архив (Калейдоскоп)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • сумки балдинини распродажа в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика