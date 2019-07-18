Для чего организму нужны аминокислоты и как их принимать

Источник материала: Flytothesky

В магазинах спортивного питания помимо всевозможных протеиновых субстратов, всегда присутствует полочка с аминокислотами. Если покупатель не имеет медицинского образования и не относит себя к теоретически подкованным спортсменам, ему бывает трудно понять, стоит ли их приобретать. Многие даже предполагают, что аминокислоты — это разновидность анаболических стероидов. Таких излишне осторожных поклонников здорового образа жизни мы и поспешим успокоить.





Аминокислоты — это органические вещества, которые участвуют в синтезе протеина, в организации передачи нервных импульсов в мозг, усвоении минеральных веществ, регенерации мускульной ткани и восполнение коллагеновых запасов. Аминокислоты могут синтезироваться в нашей печени или поступать к нам извне с продуктами питания (и в форме таблеток). Кстати, последние относятся к категории незаменимых аминокислот, к которым у организма в обязательном порядке должен быть постоянный доступ. Именно о них мы и будем говорить.

1. Какие аминокислоты нельзя заменить?

Существует семь таких аминокислот, каждая из которых играет свою роль в восстановительных и строительных процессах в организме.





Триптофан улучшает самочувствие за счет того, что с его участием продуцируется серотонин .

улучшает самочувствие за счет того, что с его участием продуцируется . Лейцин положительно влияет на иммунитет.

положительно влияет на иммунитет. Валин необходим для регенеративных процессов в мышечных волокнах.

необходим для регенеративных процессов в мышечных волокнах. Лизин в сочетании с витамином С предотвращает кислородное голодание на клеточном уровне.

в сочетании с витамином С предотвращает кислородное голодание на клеточном уровне. Фенилаланин способствует продуцированию коллагена и прохождению нервных импульсов.

способствует продуцированию и прохождению нервных импульсов. Метионин нужен для обновления клеток почек и печени.

нужен для обновления клеток почек и печени. Изолейцин необходим для налаживания обменных процессов в клетках.

Аминокислоты в «живом» виде содержатся в мясе, рыбе, морепродуктах, яйцах, молоке и кисломолочных продуктах, а также в некоторых источниках питания растительного происхождения. Но количество и «полноценность» их значительно ниже, чем в продуктах животного происхождения.





2. Кому необходимо принимать аминокислоты в капсулах?

Обычному человеку, который потребляет в сутки достаточное количество белка, составляющее 1-1,5 г на кг веса тела, не особой нужды приобретать синтезированные аминокислоты в магазинах спортивного питания. Он получает необходимый аминокислотный набор вместе с пищей. Однако в иной ситуации находятся профессиональные спортсмены и люди, которые интенсивно занимаются спортом для красоты и здоровья. В процессе активных тренировок мышечные волокна получают множественные микроразрывы. Потому организму необходим больший ресурс для их восстановления. Кстати, на этом принципе и строится идея наращивания мышечной массы. После залечивания микротравм организм делает волокно прочнее и больше по объему. В итоге запрос на аминокислоты у организма возрастает и получить все необходимое с пищей становится проблематичным. Вот тогда-то и приходят на помощь аминокислоты в виде добавок.





3. Когда и для каких целей их можно употреблять?

Чтобы понять, нужно ли вам принимать аминокислоты дополнительно, следует пройти обследование и сдать анализы. Если выявится, что организм нуждается в большем их количестве, врач сделает назначение с указанием дозировки. Самостоятельный прием осуществлять не стоит. Что же касается времени потребления, то многое зависит от ваших задач. Для стимуляции роста мышечной ткани их нужно пить прямо во время нагрузки (в перерывах между подходами). Для повышения уровня гормона роста – утром натощак. А если вы желаете похудеть – сразу же после интенсивной тренировочной сессии.

Текст: Flytothesky.ru

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