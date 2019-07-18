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Для чего организму нужны аминокислоты и как их принимать
19.07.2019 12:58 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
В магазинах спортивного питания помимо всевозможных протеиновых субстратов, всегда присутствует полочка с аминокислотами. Если покупатель не имеет медицинского образования и не относит себя к теоретически подкованным спортсменам, ему бывает трудно понять, стоит ли их приобретать. Многие даже предполагают, что аминокислоты — это разновидность анаболических стероидов. Таких излишне осторожных поклонников здорового образа жизни мы и поспешим успокоить.
Аминокислоты — это органические вещества, которые участвуют в синтезе протеина, в организации передачи нервных импульсов в мозг, усвоении минеральных веществ, регенерации мускульной ткани и восполнение коллагеновых запасов. Аминокислоты могут синтезироваться в нашей печени или поступать к нам извне с продуктами питания (и в форме таблеток). Кстати, последние относятся к категории незаменимых аминокислот, к которым у организма в обязательном порядке должен быть постоянный доступ. Именно о них мы и будем говорить.
1. Какие аминокислоты нельзя заменить?
Существует семь таких аминокислот, каждая из которых играет свою роль в восстановительных и строительных процессах в организме.
Аминокислоты в «живом» виде содержатся в мясе, рыбе, морепродуктах, яйцах, молоке и кисломолочных продуктах, а также в некоторых источниках питания растительного происхождения. Но количество и «полноценность» их значительно ниже, чем в продуктах животного происхождения.
2. Кому необходимо принимать аминокислоты в капсулах?
Обычному человеку, который потребляет в сутки достаточное количество белка, составляющее 1-1,5 г на кг веса тела, не особой нужды приобретать синтезированные аминокислоты в магазинах спортивного питания. Он получает необходимый аминокислотный набор вместе с пищей. Однако в иной ситуации находятся профессиональные спортсмены и люди, которые интенсивно занимаются спортом для
3. Когда и для каких целей их можно употреблять?
Чтобы понять, нужно ли вам принимать аминокислоты дополнительно, следует пройти обследование и сдать анализы. Если выявится, что организм нуждается в большем их количестве, врач сделает назначение с указанием дозировки. Самостоятельный прием осуществлять не стоит. Что же касается времени потребления, то многое зависит от ваших задач. Для стимуляции
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В магазинах спортивного питания помимо всевозможных протеиновых субстратов, всегда присутствует полочка с аминокислотами. Если покупатель не имеет медицинского...
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