Известные актеры с нелегкой судьбой

Источник материала: Flytothesky

Знаменитые и успешные, они сверкают в дорогих платьях и дизайнерских костюмах на красных ковровых дорожках. Им поклоняются миллионы, а заоблачные гонорары, кажется, позволяют воплотить в жизнь даже самые фантастические мечты. Такой жизнь успешных артистов видится нам с экранов. Но по ту сторону все оказывается не так уж и радужно. От несчастий и жизненных испытаний, как оказывается, увы, не застрахован никто. Даже огромные деньги , творчество и любовь миллионов зрителей далеко не всегда могут помочь предотвратить или решить проблемы. Как бы мы их не обожествляли, знаменитости — простые люди. У них тоже может быть нелегкая судьба. Ничто человеческое им не чуждо. Задумайтесь над этим, если в голову придет мысль » будь я на их месте, уж точно был бы счастлив».





1. Роуз Макгоуэн

Яркая красотка, прославившаяся ролью в «Черной орхидее», очень долго шла к известности и спокойной жизни. Причем неспокойной эта жизнь была у нее с самого начала, ведь будущая звезда родилась в тоталитарной секте, в число правил которой входил полный запрет на общение ее членов с остальным миром. К счастью Роуз, ее мать с отцом решили покинуть общину. Они сбежали и перебрались из Флоренции в Америку, опасаясь, что их десятилетняя девочка может стать жертвой насилия.





Вскоре после переезда родители развелись. А в четырнадцатилетнем возрасте Роуз едва надолго не угодила в психиатрическую клинику. Сожитель ее матери настоятельно убеждал женщину в том, что ее дочь употребляет наркотики. Будущей актрисе удается перебраться в дом к своей бабушке и тем самым спастись.

Позднее она уходит из дома и начинает отношения с парнем. Но и тут нелегкая судьба застает ее врасплох — молодой человек вскоре погибает. А в 2007 году и сама Роуз едва выживает в автокатастрофе. Но случается страшное: лицо — рабочий инструмент для любого актера — оказывается сильно повреждено. Ювелирная работа пластических хирургов помогла отчасти вернуть девушке ее красоту . Но с последствиями пережитого актрисе приходится бороться до сих пор.

2. Шарлиз Терон

Одна из самых талантливых и красивых актрис Голливуда сегодня образец успешности. Она является обладательницей премии «Оскар» за роль в фильме «Монстр» и продолжает сниматься в самых кассовых фильмах. На ее счету многомиллионное состояние, а поклонники выстраиваются в очереди, чтобы получить автограф актрисы. Она воспитывает двух приемных детей.





Судьбу этой белой южноафриканки безоблачной не назовешь. С самых ранних лет Шарлиз была свидетелем домашнего насилия со стороны страдавшего алкоголизмом отца. Свою неудовлетворенность жизнью он частенько вымещал на членах своей семьи, в том числе и на дочери. В конце концов, ее мать Герда не выдержала. Когда ее муж вместе с братом, находясь в пьяном угаре, угрожали убить ее и дочь, она выстрелила в обоих мужчин. Отец Шарлиз от ранения скончался. Все это происходило у нее на глазах. Девочке тогда было пятнадцать.

Позднее из-за травмы расстроилась ее карьера балерины. Но в итоге нелегкая судьба привела ее в актерскую профессию.

3. Киану Ривз

Выпавшие на долю актера испытания научили его видеть истинные ценности. Возможно, именно поэтому талантливого голливудского лицедея практически невозможно увидеть на шумных вечеринках «фабрики грез», где в прицеле выставка тщеславия. Ему так до сих пор и не случилось обзавестись семьей . Возможно, из-за страшного опыта, пережитого в молодости.





В 1999 году они с подругой Дженни Сайм ожидали рождения дочери. Но внезапно плод погибает на девятом месяце беременности. Несостоявшаяся мама стала искать утешения в алкоголе и стимуляторах наркотического действия. Попытки актера наладить отношения ни к чему не привели. А спустя два года девушка насмерть разбивается на машине в возрасте 28 лет. Киану тяжело переживает ее смерть.

Вскоре актера поджидает еще одно испытание – ему приходится бороться за жизнь другого близкого человека, на сей раз сестры, у которой обнаружили лейкемию. К счастью, эта история закончилась хорошо. Девушке не без поддержки любящего брата удалось вылечиться.

Текст: Flytothesky.ru

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