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Известные актеры с нелегкой судьбой
20.07.2019 12:09 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Знаменитые и успешные, они сверкают в дорогих платьях и дизайнерских костюмах на красных ковровых дорожках. Им поклоняются миллионы, а заоблачные гонорары, кажется, позволяют воплотить в жизнь даже самые фантастические мечты. Такой жизнь успешных артистов видится нам с экранов. Но по ту сторону все оказывается не так уж и радужно. От несчастий и жизненных испытаний, как оказывается, увы, не застрахован никто. Даже огромные
1. Роуз Макгоуэн
Яркая красотка, прославившаяся ролью в «Черной орхидее», очень долго шла к известности и спокойной жизни. Причем неспокойной эта жизнь была у нее с самого начала, ведь будущая звезда родилась в тоталитарной секте, в число правил которой входил полный запрет на общение ее членов с остальным миром. К счастью Роуз, ее мать с отцом решили покинуть общину. Они сбежали и перебрались из Флоренции в Америку, опасаясь, что их десятилетняя девочка может стать жертвой насилия.
Вскоре после переезда
Позднее она уходит из дома и начинает отношения с парнем. Но и тут нелегкая судьба застает ее врасплох — молодой человек вскоре погибает. А в 2007 году и сама Роуз едва выживает в автокатастрофе. Но случается страшное: лицо — рабочий инструмент для любого актера — оказывается сильно повреждено. Ювелирная работа пластических хирургов помогла отчасти вернуть девушке ее
2. Шарлиз Терон
Одна из самых талантливых и красивых актрис Голливуда сегодня образец успешности. Она является обладательницей премии «Оскар» за роль в фильме «Монстр» и продолжает сниматься в самых кассовых фильмах. На ее счету многомиллионное состояние, а поклонники выстраиваются в очереди, чтобы получить автограф актрисы. Она воспитывает двух приемных детей.
Судьбу этой белой южноафриканки безоблачной не назовешь. С самых ранних лет Шарлиз была свидетелем домашнего
Позднее из-за травмы расстроилась ее карьера балерины. Но в итоге нелегкая судьба привела ее в актерскую профессию.
3. Киану Ривз
Выпавшие на долю актера испытания научили его видеть истинные ценности. Возможно, именно поэтому талантливого голливудского лицедея практически невозможно увидеть на шумных вечеринках «фабрики грез», где в прицеле выставка тщеславия. Ему так до сих пор и не случилось обзавестись
В 1999 году они с подругой Дженни Сайм ожидали рождения дочери. Но внезапно плод погибает на девятом месяце беременности. Несостоявшаяся мама стала искать утешения в алкоголе и стимуляторах наркотического действия. Попытки актера наладить отношения ни к чему не привели. А спустя два года девушка насмерть разбивается на машине в возрасте 28 лет. Киану тяжело переживает ее смерть.
Вскоре актера поджидает еще одно испытание – ему приходится бороться за жизнь другого близкого человека, на сей раз сестры, у которой обнаружили лейкемию. К счастью, эта история закончилась хорошо. Девушке не без поддержки любящего брата удалось вылечиться.
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Знаменитые и успешные, они сверкают в дорогих платьях и дизайнерских костюмах на красных ковровых дорожках. Им поклоняются миллионы, а заоблачные гонорары,...
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