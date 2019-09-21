|
20 лучших фотографий недел
22.09.2019 20:50 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Цифровой мир сильно повлиял не только на нашу жизнь, но и на искусство, в том числе и на фотографию. Раньше снимок был редкостью, имел ценность артефакта. Сделать его мог только профессионал. Теперь мы снимаем все: от еды до космоса. Получить фотографию стало легко. Несмотря на то, что ее качество улучшилось, в самом процессе пропала некоторая атмосферность. Давайте отыщем ее на лучших фотографиях, которые мы нашли на просторах интернета за неделю. Смотрите и наслаждайтесь красотой!
1. Под мостом. Фотограф
|
Свежие газеты
Архив (Калейдоскоп)