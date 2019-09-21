20 лучших фотографий недел

Источник материала: Flytothesky





Цифровой мир сильно повлиял не только на нашу жизнь, но и на искусство, в том числе и на фотографию. Раньше снимок был редкостью, имел ценность артефакта. Сделать его мог только профессионал. Теперь мы снимаем все: от еды до космоса. Получить фотографию стало легко. Несмотря на то, что ее качество улучшилось, в самом процессе пропала некоторая атмосферность. Давайте отыщем ее на лучших фотографиях, которые мы нашли на просторах интернета за неделю. Смотрите и наслаждайтесь красотой!

1. Под мостом. Фотограф Ricardo Mateus

2. Пон-дю-Гар. Фотограф Manjik Pictures

3. Вечные желания. Фотограф Gaël Caro

5. Носик. Фотограф Osmar Duran

6. Один момент во времени. Фотограф Soso Meladze

7. Закат. Фотограф 李忠洋

8. Огонь. Фотограф 摄眼有疆

9. Озеро Кохель. Фотограф Peter Schellig

10. Тропический лес встречается с океаном. Фотограф Mark Bennett

11. Под лучами солнца. Фотограф Arthur大山

12. Небесный путь. Фотограф 青草

13. Друзья. Фотограф Michael Glamsø

14. Живописное местечко. Фотограф Moshe (MIKI) Elias

15. Нью-Йорк, Уорт-Сквер. Фотограф Francisco Díaz de Castro

16. Прага, река Влтава. Фотограф Patrick

17. Бавария. Фотограф Sabine Puschl

18. Посадка. Фотограф Bob Dalton

19. Позирует. Фотограф TDK

20. Силуэты великанов. Фотограф 微捕手

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