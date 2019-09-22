5 эффективных способов справиться с волнением

Источник материала: Flytothesky

В неожиданных и стрессовых ситуациях естественной реакцией психики является волнение. Оно же и мешает нам действовать эффективно, когда это больше всего нужно. Например, волнуясь во время ответственного экзамена, студент рискует забыть даже то, что прекрасно выучил. А работник едва ли сможет отстоять свою позицию перед начальником, если его с головой поглощает волна паники. К счастью, существуют специальные методы, позволяющие обмануть страх и взять ситуацию под трезвый контроль. Как справиться с волнением, которое способно разрушить наши планы?





1. Физически отрезветь

Методика подойдет тем людям, которые от волнения буквально теряют контроль над своим телом. Страх поглощает их на физическом уровне, появляется тремор конечностей, дышать становится тяжело. Фокус внимания смещается с проблемы на эти физические реакции. Помочь такому человеку можно, если переориентировать его чувства на более сильные ощущения . С этим отлично справляется техника «ушат ледяной воды». Нет, конечно, проводить сиюминутные процедуры закаливания никто вас не побуждает. Но всегда возможно выйти в уборную, вымыть руки холодной водой до локтей и умыть лицо. Это позволит организму перестроиться и прийти в себя.

2. Остановить внутренний диалог с собой

Нередко волнение вплоть до панического состояния вызвано тем, что мы накручиваем себя, постоянно повторяем в уме то, что нас беспокоит, и рисуем неблагоприятные сценарии развития событий. В итоге теряется способность трезво смотреть на ситуацию, реальность и вымысел на эмоциональном уровне подменяют друг друга. Иногда может казаться, что мы на грани безумия от волнения. В этом случае необходимо усилием воли прекратить поток речи про себя и выразить на бумаге причину своих волнений всего тремя словами. После этого задайте себе честный вопрос, действительно ли это все так важно. Правда ли что это является причиной столь сильных переживаний? Проделав это упражнение, человек часто обнаруживает, что ситуация отнюдь не патовая и многое было просто придумано воображением.





3. Отвлечь внимание

Если нужно пережить нечто неприятное в короткий период, многие люди полагают, что уйти в себя, закрыв глаза и отрешившись от ситуации, будет самым эффективным способом справиться с волнением. На самом деле, все с точностью до наоборот. Возьмите в фокус своего внимания какой-то предмет обстановки и держите его максимально долго. Можете рассматривать его в подробностях, считать количество цветочков на обоях, анализировать расположение квадратов кафельной плитки. Иначе говоря, проделывайте в уме любые отвлекающие трюки, пусть даже они кажутся вам глупыми и бессмысленными.

4. Не откладывать волнительную ситуацию на потом

Если какое-то событие (к примеру, поход в кабинет начальника или плановая хирургическая операция) вызывает у вас сильный страх, вы склонны откладывать час Х на потом. Но у этой на первый взгляд щадящей тактики есть и обратная, не самая приятная сторона. Чем дольше мы находимся под воздействием психотравмирующего фактора, тем сильнее растет волнение. И, когда неизбежное все-таки происходит, мы находимся на пике неприятных переживаний. Так что гораздо более продуктивным будет разрешить ситуацию как можно скорее, пока страх не успел разрастись до угрожающих масштабов.

5. Не стесняться плакать

К паническим состояниям склонны люди, которые длительное время подавляли психологическое напряжение и свои чувства. Поэтому просто необходимо давать себе время от времени разгрузку. Слезы, которые многие воспринимают как признак слабости , на самом деле дают возможность выплеснуть негативную энергию и дать долгожданный отдых нервной системе.

Текст: Flytothesky.ru

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