О каких ошибках люди жалеют спустя годы

Источник материала: Flytothesky

В детстве и юности жизнь кажется безоблачной и бесконечной. Но это обманчивое впечатление. Увы, зачастую осознание ограниченности времени приходит к нам только в зрелом возрасте, когда многое уже сделано и сделано не совсем так, как мечталось на заре молодости. Тогда приходит сожаление о том, что мы откладывали свое настоящее. Какие ошибки в жизни заставляют нас оглядываться назад и жалеть об утраченном времени?





1. Мы отдаем всех себя нелюбимой работе

Человек проводит на работе колоссальное количество времени – большую часть своего бодрствования. Если при этом работа воспринимается исключительно как источник дохода на жизненные нужды и не приносит искренней радости, жизнь может стать серой и тягостной. И такая ситуация отнюдь не редкость. Человек с налаженной жизнью не решается уйти с прибыльной, но неприятной работы. Он годами откладывает этот шаг, а потом, когда решается, жалеет о том, сколько счастливого времени было упущено. Поэтому, если вы чувствуете, что занимаетесь не своим делом, задумайтесь, что еще можно сделать, чтобы переориентировать свою жизнь в нужное русло.

2. Мы живем согласно общественным ожиданиям

Общество всегда чего-то ждет от нас и негласно требует соответствовать общепринятым стандартам. В таком-то возрасте нужно учиться, в таком – обзаводиться детьми, а в таком – доживать свои дни за рукоделием и выращиванием овощей на даче… Большинство людей, желая быть принятыми, стремятся вписаться в эти стереотипные схемы. Они даже не задаются вопросом, нужно ли им то, что они делают. Так появляется чуждая профессия, несчастливый брак , нелюбимые дети. В итоге собственная жизнь становится чужой. Зачастую осознание ужасной ошибки приходит уже в конце жизни, когда основные «программы» выполнены. Вот только радости это не добавляет. Поэтому независимо от возраста задавайтесь философскими вопросами: кто вы, чего хотите, куда идете. Даже если ваш путь нестандартен, вы всегда будете правы, ведь это только ваша жизнь (а не тех, кто осуждает). Вы в полном праве распоряжаться ею по своему усмотрению.





3. Сказка о потерянном времени

Время – самый ценный наш ресурс. Многие люди растрачивают его легкомысленно на непродуктивные развлечения, которые несут лишь сиюминутное удовольствие. Пройдя определенный жизненный путь, они оказываются куда менее успешными и реализовавшимися, чем те, кто тратил это время на саморазвитие, образование, путешествия и другие духовно обогащающие вещи. Так в сознании создается вакуум и ощущение, что жизнь утекает как песок сквозь пальцы. Чтобы этого не происходило, нужно учиться жить осознанно. Спрашивайте себя время от времени, улучшает ли вас то, чем вы живете в данный момент.

4. Мы распыляемся на любовные страдания

Страдания в связи с разрывом романтических отношений могут затянуться, особенно у впечатлительных натур. В большинстве своем излишне преувеличивают значимость всего в паре женщины. Но и некоторым мужчинам такая установка вредит. Человек на долгие месяцы или даже годы оказывается как бы выброшенным из эмоциональной жизни. Он разучивается радоваться каждому дню, видеть себя вне контекста отношений . Это же является причиной, по которой мужчина или женщина не может встретить того, кто бы ему/ей действительно подошел. За страданиями люди не замечают, как мимо проходит кто-то стоящий, кто по-настоящему может сделать их счастливее. Вы ведь не хотите упустить из виду такого человека?..

5. Мы забываем про родных и друзей

В погоне за карьерным успехом многие из нас склонны забывать не только о себе, но и о тех, кто рядом, кто нас любит. Спустя годы оказывается, что отношения претерпели изменения отнюдь не в лучшую сторону, а кого-то уже и вовсе невозможно вернуть. Эти ошибки могут стоит даже жизни самых дорогих людей. Безразличное отношение касается бабушек-дедушек, родителей, детей, с которыми мы забывали общаться, встречаться, играть, разговаривать и которые в итоге стали чужими. А ведь именно эмоции любовь и близость наполняют жизнь красками. Жизнь непредсказуема, поэтому стоит ловить момент, чтобы побыть с теми, кто дорог нам и кому дороги мы.

Текст: Flytothesky.ru

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