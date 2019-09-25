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О каких ошибках люди жалеют спустя годы
26.09.2019 09:11 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
В детстве и юности жизнь кажется безоблачной и бесконечной. Но это обманчивое впечатление. Увы, зачастую осознание ограниченности времени приходит к нам только в зрелом возрасте, когда многое уже сделано и сделано не совсем так, как мечталось на заре молодости. Тогда приходит сожаление о том, что мы откладывали свое настоящее. Какие ошибки в жизни заставляют нас оглядываться назад и жалеть об утраченном времени?
1. Мы отдаем всех себя нелюбимой работе
Человек проводит на работе колоссальное количество времени – большую часть своего бодрствования. Если при этом работа воспринимается исключительно как источник
2. Мы живем согласно общественным ожиданиям
Общество всегда чего-то ждет от нас и негласно требует соответствовать общепринятым стандартам. В таком-то возрасте нужно учиться, в таком – обзаводиться детьми, а в таком – доживать свои дни за рукоделием и выращиванием овощей на даче… Большинство людей, желая быть принятыми, стремятся вписаться в эти стереотипные схемы. Они даже не задаются вопросом, нужно ли им то, что они делают. Так появляется чуждая профессия, несчастливый
3. Сказка о потерянном времени
Время – самый ценный наш ресурс. Многие люди растрачивают его легкомысленно на непродуктивные развлечения, которые несут лишь сиюминутное удовольствие. Пройдя определенный жизненный путь, они оказываются куда менее успешными и реализовавшимися, чем те, кто тратил это время на саморазвитие, образование, путешествия и другие духовно обогащающие вещи. Так в сознании создается вакуум и ощущение, что жизнь утекает как песок сквозь пальцы. Чтобы этого не происходило, нужно учиться жить осознанно. Спрашивайте себя время от времени, улучшает ли вас то, чем вы живете в данный момент.
4. Мы распыляемся на любовные страдания
Страдания в связи с разрывом романтических отношений могут затянуться, особенно у впечатлительных натур. В большинстве своем излишне преувеличивают значимость всего в паре женщины. Но и некоторым мужчинам такая установка вредит. Человек на долгие месяцы или даже годы оказывается как бы выброшенным из эмоциональной жизни. Он разучивается радоваться каждому дню, видеть себя вне контекста
5. Мы забываем про родных и друзей
В погоне за карьерным успехом многие из нас склонны забывать не только о себе, но и о тех, кто рядом, кто нас любит. Спустя годы оказывается, что отношения претерпели изменения отнюдь не в лучшую сторону, а кого-то уже и вовсе невозможно вернуть. Эти ошибки могут стоит даже жизни самых дорогих людей. Безразличное отношение касается бабушек-дедушек, родителей, детей, с которыми мы забывали общаться, встречаться, играть, разговаривать и которые в итоге стали чужими. А ведь именно эмоции любовь и близость наполняют жизнь красками. Жизнь непредсказуема, поэтому стоит ловить момент, чтобы побыть с теми, кто дорог нам и кому дороги мы.
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В детстве и юности жизнь кажется безоблачной и бесконечной. Но это обманчивое впечатление. Увы, зачастую осознание ограниченности времени приходит к нам только в...
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