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20 лучших фотографий недели

29.09.2019 20:44 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

20 лучших фотографий недели

С художественной фотографией происходят необратимые изменения. Кто бы мог подумать пару десятков лет назад, что будет существовать цифровая обработка снимков. Люди, которые профессионально работают в фоторедакторах, могут из обычного снимка сделать настоящий шедевр. Что уж говорить, если фото настоящего момента можно состарить до неузнаваемости. Хорошо это или плохо, решать вам. А мы приготовили для вас подборку лучших кадров недели, которые точно заставят вас присмотреться получше.

1. Сухопутный корабль. Фотограф Dany Eid

2. Пара. Фотограф 包燕平（包哥）

3. Поле для гольфа на облаках. Фотограф c1113

4. Закат в Гоби. Фотограф 深蓝天空

5. Заброшенная Вилла Мольяно. Фотограф Michael Sroka

6. Водяная мельница. Фотограф Antony Cooper

7. Состав. Фотограф Emre Can Şentürk

8. Аллея. Фотограф Karsten Lützen

9. Широкий горизонт. Фотограф Yiannis Chatzitheodorou

10. Свет. Фотограф Alfonso Mattera

11. Окно на озеро Кэм. Фотограф Martin Gräter

12. Туман. Фотограф Marvin Diehl

13. Дождь. Фотограф Esmam La Crowned

14. Сад. Фотограф Geneviève Baret

15. Исцеление. Фотограф Anthony Rayburn

16. Кровавый закат. Фотограф 拉米

17. 1915. Фотограф Steve Berkley

18. Тени и огни. Фотограф Monique Boccard-Sandoz

19. Наблюдайте тайно. Фотограф 边福侠

20. Козочки. Фотограф Raphael Perdigón

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С художественной фотографией происходят необратимые изменения. Кто бы мог подумать пару десятков лет назад, что будет существовать цифровая обработка снимков....
 
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