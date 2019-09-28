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20 лучших фотографий недели
29.09.2019 20:44 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
С художественной фотографией происходят необратимые изменения. Кто бы мог подумать пару десятков лет назад, что будет существовать цифровая обработка снимков. Люди, которые профессионально работают в фоторедакторах, могут из обычного снимка сделать настоящий шедевр. Что уж говорить, если фото настоящего момента можно состарить до неузнаваемости. Хорошо это или плохо, решать вам. А мы приготовили для вас подборку лучших кадров недели, которые точно заставят вас присмотреться получше.
1. Сухопутный корабль. Фотограф
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