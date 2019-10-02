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10 боевиков с высоким рейтингом

03.10.2019 15:57 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Несмотря на то, что расцвет боевиков в истории кино пришелся на 90-е годы 20 века, жанр не только не умер, но и продолжает развиваться в уже новом прочтении. Переосмыслив опыт прошлого, режиссеры создают новые фильмы в соответствии с духом времени. И некоторые из них остаются на пике популярности долгие годы, подтверждая свой статус шедевров кино. Предлагаем вам посмотреть боевики с самыми высокими рейтингами.

10 боевиков с высоким рейтингом

1. Начало (2010)

Рейтинг фильма:

  • КиноПоиск: 8,7
  • IMDb: 8,8

Фильм, ставший культовым благодаря не только звездному составу, но режиссеру. Имя Кристофера Нолана стало практически синонимом качественного кино. Итак, главный герой Кобб обладает редким талантом воровать секреты, хранящиеся в подсознании человека. Он успешен в своем деле. Но расплачиваться за это ему приходится потерей всего, что он когда-либо любил. Редкий шанс изменить положение вещей: сделать то, чего он никогда не делал: не украсть мысль, а поселить ее в голове человека.

2. Темный рыцарь (2008)

Рейтинг фильма:

  • КиноПоиск: 8,5
  • IMDb: 9,0

Еще один кинохит Нолана, снятый по мотивам бессмертной истории Бэтмена. Фильм считается одной из лучших интерпретаций сюжета. Супергерой в компании полицейских Харви Дента и Джима Гордона намерен сделать все возможное и даже невозможное, чтобы положить конец преступлениям в Готэме. Но его противник, грозный хитроумный Джокер, настроен ничуть не менее решительно.

3. Матрица (1999)

Рейтинг фильма:

  • КиноПоиск: 8,5
  • IMDb: 8,7

20 лет прошло с момента выхода гениального фантастического боевика, но интерес к нему не ослабевает. Нео (в миру Томас Андерсон) – хакер ночью и офисный работник днем. Но упорядоченная жизнь рушится, когда он узнает, что весь окружающий его мир – фантазия. В реальности же люди служат батарейками для обслуживания могущественной Матрицы – сверхинтеллекта, поработившего человечество.

4. Мстители: Финал (2019)

Рейтинг фильма:

  • КиноПоиск: 7,6
  • IMDb: 8,6

Развязка истории культовой франшизы от Энтони Руссо не менее зрелищная, чем все предыдущие боевики. Уцелевшие в случившейся ранее эпической битве члены команды Мстителей вынуждены разработать и привести в действие план против могучего Таноса, чья природа разрушать рвется наружу. И ошибки здесь быть уже не может.

5. Леон (1994)

Рейтинг фильма:

  • КиноПоиск: 8,7
  • IMDb: 8,5

Боевик в истинно французском мире, который в свое время завоевал симпатии зрителей по обе стороны Атлантики. Леон (Жан Рено) — хладнокровный наемник, которому, казалось бы, чуждо все человеческое. Но волею судьбы он оказывается в одной связке с девочкой Матильдой (Натали Портман). Впервые в его черствой душе что-то оттаивает…

6. Гладиатор (2000)

Рейтинг фильма:

  • КиноПоиск: 8,6
  • IMDb: 8,5

Эпическая история доблестного генерала Максимуса, который из-за придворных интриг вероломного сына императора теряет и свой титул, и свою семью, а также становится гладиатором. Теперь им руководит единственная цель – отомстить тому, кто отнял у него все!

7. Терминатор 2: Судный день (1991)

Рейтинг фильма:

  • КиноПоиск: 8,3
  • IMDb: 8,5

Все снятые на сегодняшний день боевики о Терминаторе не сравнятся с этим драматичным и зрелищным фильмом. Итак, прошло более десяти лет с предыдущей охоты робота на Сару Коннор, мать будущего лидера сопротивления человека против восставших машин. Из будущего прислан более совершенный жидкометаллический робот, цель которого — уничтожить юного Джона Коннора. Но на что только не пойдет мать, чтобы спасти своего ребенка?

8. Джанго освобожденный (2012)

Рейтинг фильма:

  • КиноПоиск: 8,2
  • IMDb: 8,4

Дело всей жизни «Дантиста» — выслеживать и собственноручно вершить правосудие над преступниками на Диком Западе. Но одному справляться с мятежной жизнью становится все труднее. Поэтому себе в подручные он берет Джанго, освобожденного раба, у которого в деле мести свои мотивы.

9. Последний самурай (2003)

Рейтинг фильма:

  • КиноПоиск: 8,1
  • IMDb: 7,7

Действие фильма разворачивается во второй половине 19 века. Нейтон Альгрен (Том Круз), американский военный, прислан в Японию по специальному приглашению для того, чтобы обучить японских солдат навыкам современного ведения войны. Институт самураев — элиты японской армии — вот-вот будет упразднен…

10. Большой куш (2000)

Рейтинг фильма:

  • КиноПоиск: 8,5
  • IMDb: 8,3

Криминальный «начальник» Эви дает задание своему подручному гангстеру Фрэнки по прозвищу Четырехпалый перевезти через границу в Штаты из Великобритании редкий и чрезвычайно дорогой бриллиант. Но вместо того чтобы выполнить поручение, Фрэнки делает ставку на нелегальном боксерском поединке. Теперь и он, и бриллиант в еще большей опасности. Колоритный боевик в неповторимой режиссерской стилистике Гая Ричи.

Текст: Flytothesky.ru

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Несмотря на то, что расцвет боевиков в истории кино пришелся на 90-е годы 20 века, жанр не только не умер, но и продолжает развиваться в уже новом прочтении....
 
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