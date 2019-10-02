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10 боевиков с высоким рейтингом
03.10.2019 15:57 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Несмотря на то, что расцвет боевиков в истории кино пришелся на 90-е годы 20 века, жанр не только не умер, но и продолжает развиваться в уже новом прочтении. Переосмыслив опыт прошлого, режиссеры создают новые фильмы в соответствии с духом времени. И некоторые из них остаются на пике популярности долгие годы, подтверждая свой статус шедевров кино. Предлагаем вам посмотреть боевики с самыми высокими рейтингами.
1. Начало (2010)
Рейтинг фильма:
Фильм, ставший культовым благодаря не только звездному составу, но режиссеру. Имя Кристофера Нолана стало практически синонимом качественного кино. Итак, главный герой Кобб обладает редким талантом воровать секреты, хранящиеся в подсознании человека. Он успешен в своем деле. Но расплачиваться за это ему приходится потерей всего, что он когда-либо любил. Редкий шанс изменить положение вещей: сделать то, чего он никогда не делал: не украсть мысль, а поселить ее в голове человека.
2. Темный рыцарь (2008)
Рейтинг фильма:
Еще один кинохит Нолана, снятый по мотивам бессмертной истории Бэтмена. Фильм считается одной из лучших интерпретаций сюжета. Супергерой в компании полицейских Харви Дента и Джима Гордона намерен сделать все возможное и даже невозможное, чтобы положить конец преступлениям в Готэме. Но его противник, грозный хитроумный Джокер, настроен ничуть не менее решительно.
3. Матрица (1999)
Рейтинг фильма:
20 лет прошло с момента выхода гениального фантастического боевика, но интерес к нему не ослабевает. Нео (в миру Томас Андерсон) – хакер ночью и офисный работник днем. Но упорядоченная жизнь рушится, когда он узнает, что весь окружающий его мир – фантазия. В
4. Мстители: Финал (2019)
Рейтинг фильма:
Развязка истории культовой франшизы от Энтони Руссо не менее зрелищная, чем все предыдущие боевики. Уцелевшие в случившейся ранее эпической битве члены команды Мстителей вынуждены разработать и привести в действие план против могучего Таноса, чья природа разрушать рвется наружу. И ошибки здесь быть уже не может.
5. Леон (1994)
Рейтинг фильма:
Боевик в истинно французском мире, который в свое время завоевал симпатии зрителей по обе стороны Атлантики. Леон (Жан Рено) — хладнокровный наемник, которому, казалось бы, чуждо все человеческое. Но волею судьбы он оказывается в одной связке с девочкой Матильдой (Натали Портман). Впервые в его черствой душе что-то оттаивает…
6. Гладиатор (2000)
Рейтинг фильма:
Эпическая история доблестного генерала Максимуса, который из-за придворных интриг вероломного сына императора теряет и свой титул, и свою
7. Терминатор 2: Судный день (1991)
Рейтинг фильма:
Все снятые на сегодняшний день боевики о Терминаторе не сравнятся с этим драматичным и зрелищным фильмом. Итак, прошло более десяти лет с предыдущей охоты робота на Сару Коннор, мать будущего лидера сопротивления человека против восставших машин. Из будущего прислан более совершенный жидкометаллический робот, цель которого — уничтожить юного Джона Коннора. Но на что только не пойдет мать, чтобы спасти своего ребенка?
8. Джанго освобожденный (2012)
Рейтинг фильма:
Дело всей жизни «Дантиста» — выслеживать и собственноручно вершить правосудие над преступниками на Диком Западе. Но одному справляться с мятежной жизнью становится все труднее. Поэтому себе в подручные он берет Джанго, освобожденного раба, у которого в деле мести свои мотивы.
9. Последний самурай (2003)
Рейтинг фильма:
Действие фильма разворачивается во второй половине 19 века. Нейтон Альгрен (Том Круз), американский военный, прислан в Японию по специальному приглашению для того, чтобы обучить японских солдат навыкам современного ведения войны. Институт самураев — элиты японской армии — вот-вот будет упразднен…
10. Большой куш (2000)
Рейтинг фильма:
Криминальный «начальник» Эви дает задание своему подручному гангстеру Фрэнки по прозвищу Четырехпалый перевезти через границу в Штаты из Великобритании редкий и чрезвычайно дорогой
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Несмотря на то, что расцвет боевиков в истории кино пришелся на 90-е годы 20 века, жанр не только не умер, но и продолжает развиваться в уже новом прочтении....
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