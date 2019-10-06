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20 лучших фотографий недели

06.10.2019 22:50 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

20 лучших фотографий недели

Каждые выходные недели заканчиваются тем, что мы делимся с вами самими яркими, запоминающимися и впечатляющими фотографиями. Сегодняшний воскресный вечер не исключение. Устраивайтесь поудобнее и детальнее рассматривайте эти удивительные кадры. Такими прекрасными бывают природные явления, люди, моменты. В каждом снимке есть своя история и жизнь, которой хотели поделиться фотографы. Как думаете, им удалось?

1. Сколько стоит цветок? Фотограф 可可

2. Альпийский кемпинг. Фотограф 青草

3. В лесу. Фотограф Jim Bird

4. Иллюзия. Фотограф Chile Qi

5. Дождь одиночества. Фотограф Ralf Thomas

6. Суета. Фотограф Jim

7. Портрет горгульи. Фотограф Martin Gerken

8. Охота. Фотограф 高兴

9. Смотрящий вниз. Фотограф Nicola Di Nola

10. Пейзаж. Фотограф Christophe Renevey

11. Леопард. Фотограф Jon Albert

12. Бурый. Фотограф Henrik Nilsson

13. Сквозь траву. Фотограф Henning Nielsen

14. Приукрашивать. Фотограф William Patino

15. Близкий контакт. Фотограф Peter Stewart

16. Утреннее сияние. Фотограф Hans-Wolfgang Hawerkamp

17. Упираясь в землю. Фотограф Andy58/András Schafer

18. Пик горы Ци Юн. Фотограф Shiying Yu

19. Фонтан Треви. Фотограф Andrea Pisani

20. Открытка. Фотограф Ariel

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Каждые выходные недели заканчиваются тем, что мы делимся с вами самими яркими, запоминающимися и впечатляющими фотографиями. Сегодняшний воскресный вечер не...
 
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