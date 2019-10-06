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20 лучших фотографий недели
06.10.2019 22:50 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Каждые выходные недели заканчиваются тем, что мы делимся с вами самими яркими, запоминающимися и впечатляющими фотографиями. Сегодняшний воскресный вечер не исключение. Устраивайтесь поудобнее и детальнее рассматривайте эти удивительные кадры. Такими прекрасными бывают природные явления, люди, моменты. В каждом снимке есть своя история и жизнь, которой хотели поделиться фотографы. Как думаете, им удалось?
1. Сколько стоит цветок? Фотограф
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