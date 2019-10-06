Куда поехать отдыхать в октябре и ноябре

Источник материала: Flytothesky

Традиционно отпускной сезон в наших широтах завершается в августе или сентябре. И то первый осенний месяц выбирают для поездки на отдых немногие. Кто-то хочет перед холодами насладиться теплом, а кто-то в разгар летнего сезона не может съездить отдохнуть. Тем не менее, путешествовать можно и нужно не только летом. Осень — тоже отличное время для того, чтобы зарядиться энергией на предстоящие холода родной зимы. Если вы не против изменить правилам, остается решить, куда лучше поехать отдыхать в октябре и ноябре. И вот тут мы готовы помочь вам определиться.

1. Куба





Островок состоявшегося «коммунизма» может понравиться тем туристам, которым не хочется расставаться с летней погодой. В этом отношении кубинские курорты — идеальный вариант. Температура воздуха здесь — 30 °C, воды — 29 °C. При этом осенью уже нет частых дождей, поэтому Куба встретит вас ярким солнцем. На острове есть великолепная инфраструктура для пляжного отдыха. Если вы едете менее чем на месяц, вам не придется оформлять визу. Из развлечений вам предложат рыбалку, множественные экскурсии. А также желающим можно поучаствовать в красочных праздниках , коих здесь великое множество.

2. ОАЭ





Сочетание древней арабской культуры и высоких технологий… Если вы давно мечтали полюбоваться рукотворными чудесами света, то середина-конец осени — самое время для посещения этой страны. Летом там слишком уж жарко, а вот осенью температура воздуха понижается до 28-30 °C, а воды — до 24 °C. В Эмиратах есть действительно все для отличного отдыха: от чистых песчаных пляжей до поездок по пустыне на квадроциклах и даже крытых горнолыжных курортов с искусственным снегом.

3. Гоа





Поехать в путешествие на Гоа в октябре-ноябре — значит совместить великолепный пляжный отдых с познавательной составляющей, особенно если вы являетесь поклонником индийской культуры. Температура воздуха — около 30 °C, воды — около 28 °C. Кстати, визу оформить очень легко, сделать это можно даже онлайн. Да и стоимость отдыха вполне доступная. Оно стоит того, если вы хотите полюбоваться экзотической природой, посетить специализированные аюрведические центры, храмы или пройти практикум по йоге.

4. Марокко





Еще одна теплая страна с поистине неповторимым арабским колоритом. В октябре-ноябре там устанавливается вполне комфортная летняя погода. 30 °C днем — вполне обычное дело. Особым очарованием обладают рынки Марракеша, которые стоит посетить каждому туристу. А также при желании можно организовать для себя экскурсию в Сахару. В том числе и для того, чтобы посмотреть древний Фес.

5. Китай





Этот туристический вариант подойдет тем, кому для качественного отдыха необходима насыщенная культурная программа. И в этом отношении с самобытностью Китая мало что может конкурировать. Выбрав Поднебесную объектом своего исследования, вы сможете полноценно окунуться в необыкновенный мир Востока, посетить храмы , музеи и даже монастыри, увидеть Великую китайскую стену и Запретный город. А также вы сможете привезти из поездки множество сувениров для своих родных и близких, ведь шопинг в Китае – один из самых доступных в мире.

6. Испания





В октябре-ноябре на этом европейском курорте не так уж и жарко, но, если вы запланируете поехать отдыхать в начале второго осеннего месяца, еще вполне можно насладиться теплым воздухом (около 25 °C) и водой. Но в это время испанский город Барселона особенно интересен множеством массовых мероприятий. В частности, 27 и 28 октября в рамках архитектурного фестиваля организуются бесплатные визиты в любые музеи.

Текст: Flytothesky.ru

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