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Самые красивые породы кошек
07.10.2019 14:16 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Кошки… Эти независимые, но такие любящие своих хозяев пушистые создания мало кого оставляют равнодушными. И это справедливо как для беспородных котов, так и для кошек голубых кровей. Если вы считаете себя эстетом и при выборе домашнего любимца руководствуетесь его красотой не в последнюю очередь, вам будут интересны породы кошек, которые признаны самыми привлекательными.
1. Бомбейская кошка
Благородная внешность этого животного способна покорить с первого взгляда. Чистокровные бомбейцы имеют характерный одноцветный черный окрас и потрясающей красоты огромные желтые глаза. Кстати, изначально заводчики ставили задачу получить породу, которая внешне бы напоминала дикую индийскую кошку – пантеру. Это им удалось в полной мере. Бомбейские кошки изящные, прыгучие, но не в пример своим диким собратьям довольно ласковые. Шерсть у них гладкая, блестящая и шелковистая.
2. Абиссинская кошка
Это животное в первую очередь обращает на себя внимание своим необычным благородным рыжевато-карамельным окрасом. Удлиненные уши и чуть раскосые
3. Бенгальская кошка
Особенность этих кошек — очень развитый охотничий инстинкт, что необходимо учитывать при приобретении породы. Характерная черта
4. Манчкин
Не узнать представителя этой породы просто невозможно хотя бы потому, что его выдают милые коротенькие лапки. Манчкин – это такса в мире кошек. У них мягкая, приятная на ощупь шерстка средней длины. Сами кошки игривые и обладают развитым интеллектом. Прыгать высоко они не могут из-за укороченных конечностей. Но очень забавно бегают и «сидят на хвосте».
5. Канадский сфинкс
Относительно привлекательности этой породы любители кошек неустанно спорят. Но поклонников этого удивительного питомца, у которого полностью отсутствует шерсть, гораздо больше, чем тех, кто отрицает его красоту. У сфинксов, помимо гладкой кожи, характерной чертой можно выделить большие торчащие уши. Это придает кошке некое сходство с летучей мышью или даже иноплянетянином. Тем не менее сфинксы дружелюбны и очень настроены на общение с человеком. Но они требуют большого внимания в плане
6. Шотландская вислоухая кошка
В отличие от большинства пород шотландцы могут иметь как длинную, так и короткую шерсть. Тем не менее перепутать эту кошку с какой-либо другой довольно сложно. Ее внешности присуща милая широкая мордочка и удивительные маленькие ушки, которые загибаются вперед. Из-за этого издали может показаться, что уши у нее купированы. Но это не так. Более того, у маленьких котят-шотландцев ушки прямые, но по достижении ими месячного возраста начинают приобретать характерную форму. Кстати, любителям ласковых и слегка ленивых животных скоттиш-фолд подойдут идеально.
7. Персидская кошка
Это исключительно кошка-компаньон, предназначенная для домашнего содержания. У персов невероятно красивая длинная шерсть, которая требует кропотливого ухода. А также очень симпатичная коротенькая мордочка, из-за чего создается впечатление ее приплюснутости. Персидские кошки охотно проводят время с
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Кошки… Эти независимые, но такие любящие своих хозяев пушистые создания мало кого оставляют равнодушными. И это справедливо как для беспородных котов, так и для...
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