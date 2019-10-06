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Самые красивые породы кошек

07.10.2019 14:16 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Кошки… Эти независимые, но такие любящие своих хозяев пушистые создания мало кого оставляют равнодушными. И это справедливо как для беспородных котов, так и для кошек голубых кровей. Если вы считаете себя эстетом и при выборе домашнего любимца руководствуетесь его красотой не в последнюю очередь, вам будут интересны породы кошек, которые признаны самыми привлекательными.

Самые красивые породы кошек

1. Бомбейская кошка

Благородная внешность этого животного способна покорить с первого взгляда. Чистокровные бомбейцы имеют характерный одноцветный черный окрас и потрясающей красоты огромные желтые глаза. Кстати, изначально заводчики ставили задачу получить породу, которая внешне бы напоминала дикую индийскую кошку – пантеру. Это им удалось в полной мере. Бомбейские кошки изящные, прыгучие, но не в пример своим диким собратьям довольно ласковые. Шерсть у них гладкая, блестящая и шелковистая.

Самые красивые породы кошек

2. Абиссинская кошка

Это животное в первую очередь обращает на себя внимание своим необычным благородным рыжевато-карамельным окрасом. Удлиненные уши и чуть раскосые глаза делают эту породу неповторимой. Абиссинские кошки пусть и выглядят величественно и грациозно, но в душе они очень общительны, легко ладят с другими питомцами, отличаются любопытством и высоким интеллектом. Это позволяет их успешно дрессировать. А также абиссинцы, в отличие от большинства других пород, очень любят воду.

Самые красивые породы кошек

3. Бенгальская кошка

Особенность этих кошек — очень развитый охотничий инстинкт, что необходимо учитывать при приобретении породы. Характерная черта внешности, благодаря которой кошка легко узнаваема, – пятнистая шерсть, напоминающая леопардовый окрас. Основной цвет – золотистый с красноватым оттенком. Бенгальская кошка считается полудикой породой. Впервые она была выведена путем скрещивания дикой кошки и домашнего кота с черным окрасом. Этой кошке нужно много свободного пространства, чтобы играть, прыгать и всячески активничать.

Самые красивые породы кошек

4. Манчкин

Не узнать представителя этой породы просто невозможно хотя бы потому, что его выдают милые коротенькие лапки. Манчкин – это такса в мире кошек. У них мягкая, приятная на ощупь шерстка средней длины. Сами кошки игривые и обладают развитым интеллектом. Прыгать высоко они не могут из-за укороченных конечностей. Но очень забавно бегают и «сидят на хвосте».

Самые красивые породы кошек

5. Канадский сфинкс

Относительно привлекательности этой породы любители кошек неустанно спорят. Но поклонников этого удивительного питомца, у которого полностью отсутствует шерсть, гораздо больше, чем тех, кто отрицает его красоту. У сфинксов, помимо гладкой кожи, характерной чертой можно выделить большие торчащие уши. Это придает кошке некое сходство с летучей мышью или даже иноплянетянином. Тем не менее сфинксы дружелюбны и очень настроены на общение с человеком. Но они требуют большого внимания в плане ухода за кожей и очень чувствительны к холодам.

Самые красивые породы кошек

6. Шотландская вислоухая кошка

В отличие от большинства пород шотландцы могут иметь как длинную, так и короткую шерсть. Тем не менее перепутать эту кошку с какой-либо другой довольно сложно. Ее внешности присуща милая широкая мордочка и удивительные маленькие ушки, которые загибаются вперед. Из-за этого издали может показаться, что уши у нее купированы. Но это не так. Более того, у маленьких котят-шотландцев ушки прямые, но по достижении ими месячного возраста начинают приобретать характерную форму. Кстати, любителям ласковых и слегка ленивых животных скоттиш-фолд подойдут идеально.

Самые красивые породы кошек

7. Персидская кошка

Это исключительно кошка-компаньон, предназначенная для домашнего содержания. У персов невероятно красивая длинная шерсть, которая требует кропотливого ухода. А также очень симпатичная коротенькая мордочка, из-за чего создается впечатление ее приплюснутости. Персидские кошки охотно проводят время с хозяином и отличаются верностью. Но заводить их рекомендуют опытным владельцам: кошки довольно прихотливы, требуют особого ухода и заботы о здоровье.

Самые красивые породы кошек

Текст: Flytothesky.ru

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Кошки… Эти независимые, но такие любящие своих хозяев пушистые создания мало кого оставляют равнодушными. И это справедливо как для беспородных котов, так и для...
 
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