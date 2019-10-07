Что ждет женщину в первые месяцы после рождения ребенка

Источник материала: Flytothesky

Ожидание ребенка, если беременность была планируемой и желанной, связано с радостными эмоциями. Молодые родители фантазируют на тему того, как изменится их жизнь с появлением в ней нового человечка. Конечно, идеализировать материнство склонны первую очередь те женщины, у которых этот опыт происходит впервые. Но на деле все оказывается совершенно по-другому. Нет, не хуже, но и не так, как представлялось в мечтах. Более того, несоответствие ожиданий и реальности может приводить к разочарованию и даже к послеродовой депрессии. Поэтому рождение ребенка не должно быть неожиданностью. Лучше готовиться с объективным пониманием того, что будет происходить в первые месяцы жизни малыша.





1. Самочувствие

У каждой женщины беременность и роды проходят по-разному. Кто-то рожает легко и восстанавливается буквально за несколько дней, другим же необходимо более длительное время, чтобы организм пришел в рабочий ритм . Особенно это касается тех женщин, которые рожали с помощью кесарева сечения. А также на женщину практически сразу после выписки из роддома ложится колоссальная нагрузка по уходу за ребенком, к которой она может быть не готова физически. Нужно учитывать это обстоятельство. Желательно продумать варианты задолго до родов. Может, стоит нанять няню или привлечь к помощи членов семьи хотя бы в первое время, чтобы у молодой матери было время банально отдохнуть.

2. Изменения во внешности

Вероятность того, что женщина будет выглядеть точно также, как и до беременности, существует, но она сравнительно невелика. Лишь у 20% женщин вынашивание ребенка никак не сказывается на внешнем виде. Поэтому с этим придется смириться. Пигментация кожи , растяжки, рубец от кесарева сечения, лишний вес, потеря тонуса груди в результате кормления – все это объективные изменения, часть которых можно скорректировать, а часть, увы, нет. К тому же в первые месяцы после родов брюшные мышцы могут быть еще слабы, вследствие чего даже у мамочек без лишних килограммов живот может значительно выпирать.





3. Обострение хронических заболеваний

Беременность и рождение ребенка — это испытание для организма, сколько бы ни поэтизировали это состояние. Поэтому женщине стоит быть готовой к тому, что ее здоровье может пошатнуться. Иногда проявляются не только хронические болезни, но и возникают новые, сопряженные с вынашиванием ребенка. К таким последствиям можно отнести диастаз прямых мышц живота, варикозное расширение вен, снижение плотности костной ткани, геморрой. Конечно, готовить себя к худшему не стоит. Эти и другие негативные последствия вовсе не обязательно должны произойти с вами. Но все же осознавать все риски необходимо. Желательно создать в связи с этим финансовую подушку, которая помогла бы вам восстановить здоровье.

4. Раздражительность и бессонные ночи

Пока у ребенка не установится определенный режим сна и бодрствования, он будет просыпаться и требовать к себе внимания в любое время суток. К тому же в первые месяцы кормить малыша нужно каждые 2-3 часа, в том числе и ночью. Так что недосып в первые месяцы материнства – естественное явление. Это может провоцировать раздражение и даже агрессию . Но винить себя в этом не стоит, особенно если вы стали мамой впервые и все трудности для вас в новинку. Не бойтесь попросить помощи у отца ребенка, своей мамы и других родственников. И обязательно находите способы отдыхать и проводить хотя бы немного времени без малыша. Это не сделает вас плохой матерью, но избавит от проблем с нервной системой.





5. Вы можете не полюбить своего ребенка вот так сразу

И это зачастую становится причиной неврозов у женщин, которым внушали, что, когда младенец появляется на свет, мать должна обязательно воспылать к нему сильной и безусловной любовью. Когда этого не происходит, женщина начинает винить себя за то, что она якобы плохая мать. Но это далеко не так. У кого-то рождение ребенка вызывает мгновенный восторг, а инстинкт действительно срабатывает сразу. Другим же необходимо время, чтобы принять новый статус и нового человечка в жизни.

Текст: Flytothesky.ru

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