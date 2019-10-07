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Что ждет женщину в первые месяцы после рождения ребенка
08.10.2019 16:54 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Ожидание ребенка, если беременность была планируемой и желанной, связано с радостными эмоциями. Молодые родители фантазируют на тему того, как изменится их жизнь с появлением в ней нового человечка. Конечно, идеализировать материнство склонны первую очередь те женщины, у которых этот опыт происходит впервые. Но на деле все оказывается совершенно по-другому. Нет, не хуже, но и не так, как представлялось в мечтах. Более того, несоответствие ожиданий и реальности может приводить к разочарованию и даже к послеродовой депрессии. Поэтому рождение ребенка не должно быть неожиданностью. Лучше готовиться с объективным пониманием того, что будет происходить в первые месяцы жизни малыша.
1. Самочувствие
У каждой женщины беременность и роды проходят по-разному. Кто-то рожает легко и восстанавливается буквально за несколько дней, другим же необходимо более длительное время, чтобы организм пришел в
2. Изменения во внешности
Вероятность того, что женщина будет выглядеть точно также, как и до беременности, существует, но она сравнительно невелика. Лишь у 20% женщин вынашивание ребенка никак не сказывается на внешнем виде. Поэтому с этим придется смириться. Пигментация
3. Обострение хронических заболеваний
Беременность и рождение ребенка — это испытание для организма, сколько бы ни поэтизировали это состояние. Поэтому женщине стоит быть готовой к тому, что ее здоровье может пошатнуться. Иногда проявляются не только хронические болезни, но и возникают новые, сопряженные с вынашиванием ребенка. К таким последствиям можно отнести диастаз прямых мышц живота, варикозное расширение вен, снижение плотности костной ткани, геморрой. Конечно, готовить себя к худшему не стоит. Эти и другие негативные последствия вовсе не обязательно должны произойти с вами. Но все же осознавать все риски необходимо. Желательно создать в связи с этим финансовую подушку, которая помогла бы вам восстановить здоровье.
4. Раздражительность и бессонные ночи
Пока у ребенка не установится определенный режим сна и бодрствования, он будет просыпаться и требовать к себе внимания в любое время суток. К тому же в первые месяцы кормить малыша нужно каждые 2-3 часа, в том числе и ночью. Так что недосып в первые месяцы материнства – естественное явление. Это может провоцировать раздражение и даже
5. Вы можете не полюбить своего ребенка вот так сразу
И это зачастую становится причиной неврозов у женщин, которым внушали, что, когда младенец появляется на свет, мать должна обязательно воспылать к нему сильной и безусловной любовью. Когда этого не происходит, женщина начинает винить себя за то, что она якобы плохая мать. Но это далеко не так. У кого-то рождение ребенка вызывает мгновенный восторг, а инстинкт действительно срабатывает сразу. Другим же необходимо время, чтобы принять новый статус и нового человечка в жизни.
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Ожидание ребенка, если беременность была планируемой и желанной, связано с радостными эмоциями. Молодые родители фантазируют на тему того, как изменится их жизнь с...
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