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10 звездных пар с большой разницей в возрасте
09.10.2019 18:05 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Когда в жизнь приходит настоящая любовь, все условности и общественные стереотипы перестают иметь значение. В том числе и разница в возрасте. Это подтверждает сама жизнь и те баловни судьбы, которых мы называем богатыми и знаменитыми. Вопреки осуждениям консерваторов и нелестным комментариям желтой прессы, они встречаются, отдыхают вместе, живут счастливо без оглядки на окружение, и не могут насмотреться на свою вторую половинку. Мы предлагаем чуть ближе познакомиться со знаменитыми парами, пример которых заставит вас поверить в любовь.
1. Приянка Чопра и Ник Джонас
Знаменитая болливудская актриса и королева красоты и ничуть не менее популярный певец познакомились в прошлом году. И уже в августе 2018 года официально узаконили свой союз. На момент встречи Нику было 26 лет, а Приянке – 36.
2. Деборра-Ли Фернесс и Хью Джекман
По этому экранному красавчику и до сей поры мечтают женщины со всех уголков планеты. А он между тем давно и счастливо женат на сценаристке Деборре-Ли Фернесс, которая на 30 лет старше его. Их бракосочетание состоялось в 1996 году спустя год после первой встречи. У пары есть двое приемных детишек.
3. Пейдж Батчер и Эдди Мерфи
Актер знаком широкой публике своим ярким комедийным талантом. В 2012 году он встретил Пейдж, девушку, которая на 18 лет младше его. Их помолвка состоялась в 2018 году. У любящей пары уже есть двое очаровательных детишек Иззи и Макс.
4. Хилария и Алек Болдуин
Бывший супруг Ким Бейсингер все же сумел найти свое
5. Брижит и Эммануэль Макрон
О семье нынешнего французского президента говорили и говорят многое. Тем не менее история их любви могла бы стать сюжетом для сериала. Эммануэль влюбился в свою преподавательницу, когда ему было всего лишь 15 лет. При этом Брижит на тот момент была замужней женщиной с тремя детьми. Встречаться они начали, когда Эммануэль достиг совершеннолетия. А в 2007 году они поженились. По признанию господина Макрона, в детях он не нуждается, но когда выдается свободное время, охотно проводит его с внуками супруги.
6. Роузи Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стэтхэм
Фотомодель и звезда боевиков познакомились девять лет назад, и с тех пор они вместе. Минувший год ознаменовался пополнением в семействе – Роузи произвела на свет их сынишку Джека Оскара. Джейсон старше Роузи на 20 лет, но это ничуть не мешает их счастью.
7. Дженнифер Флавин и Сильвестр Сталлоне
Этот крепкий брак длится вот уже более 20 лет. Не так давно Дженнифер исполнилось 50, Сильвестру – 72 года. Но они по-прежнему выглядят влюбленными и счастливыми на красных ковровых дорожках. И это несмотря на серьезную размолвку в 1994 году, которая была вызвана романом актера со скандально известной моделью Дженис Дикинсон.
8. Порша Де Росси и Эллен Дедженерес
Объявив о своей нетрадиционной сексуальной ориентации, Эллен Дедженерес думала, что потеряет карьеру. Но в результате она обрела не только сверхпопулярное шоу на ТВ, но и любящую супругу, которая младше ее на 13 лет. Живут они счастливо не первый год, так что сомневаться в крепости их чувств не приходится.
9. Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас
Разница в 25 лет между этими влюбленными вызывала в свое время немало кривотолков. Но этот брак выдержал испытание не только временем, но и серьезными проблемами со здоровьем, с которыми в разное время пришлось столкнуться обоим супругам. И, похоже, это только укрепило их союз. У них есть двое детей.
10. Тина Кунаки и Венсан Кассель
Разница в возрасте известного актера (бывшего мужа блистательной Моники Белуччи) и его новой пассии составляет 31 год. Они стали супругами совсем недавно, и, кто бы что ни говорил, выглядит эта колоритная парочка довольной и счастливой.
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Когда в жизнь приходит настоящая любовь, все условности и общественные стереотипы перестают иметь значение. В том числе и разница в возрасте. Это подтверждает сама...
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