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Интересные факты о Джокере — злодее вселенной DC

11.10.2019 10:47 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

В новом фильме о Джокере создатели представляют героя не как главного антагониста Бэтмена (так было в более ранних экранизациях), а в качестве психологически сложного персонажа со своей жизненной историей. Кстати, фильм является одним из самых ожидаемых кинопремьер этой осени. Исполнить роль столь многогранного и неоднозначного героя на сей раз доверили Хоакину Фениксу, который уже успел доказать силу своего драматического таланта. Но что мы, зрители, реально знаем о растиражированном образе киновселенной DC? Какова история жизни Джокера? Как вообще появился этот персонаж?

Интересные факты о Джокере — злодее вселенной DC

1. Прототипом Джокера стал Гуинплен

Гуинплен — это главный герой романа Виктора Гюго и классического немого фильма «Человек, который смеется». Его роль в свое время исполнил Конрад Фейдт. В нем же впервые на экране появляется знаменитая «улыбка Джокера». По сюжету Гуинплена обезобразили, разрезав ему рот, похитившие его еще в детстве преступники. Именно этот образ послужил отправной точкой при создании персонажа Джокера. И действительно, если посмотреть фотографии Конрада Фейдта в гриме и современного Джокера, можно найти немало характерных внешних сходств. Хотя, давая жизнь злодею, авторы комиксов ориентировались и на шута, изображенного на обычных картах.

Интересные факты о Джокере — злодее вселенной DC

2. Будучи отъявленным злодеем, Джокер не осознает себя таковым

В классическом представлении зла предполагается, что отрицательный персонаж все же в глубине души осознает свою порочность, аморальность и на подсознательном уровне может даже страдать из-за этого. Но история Джокера убеждает нас в обратном. Это персонаж, который искренне и на все сто процентов уверен в том, что даже самые страшные его поступки служат справедливости и альтруизму. В этом, скорее всего, и заключается невозможность божественного возмездия для такого героя. Ведь оно работает только в том случае, если преступник воспринимает свои действия как часть порочной натуры. Но никто не задумывается о том, что злодей-безумец может просто видеть мир не таким, как его воспринимают другие. Ведь он понимает, что является героем комикса, и иногда напрямую разговаривает с читателями.

Интересные факты о Джокере — злодее вселенной DC

3. Джокер считает своего главного противника Бэтмена лучшим другом

Эта парадоксальная ситуация на самом деле вполне укладывается в сложную концепцию личности Джокера. Хотя она абсолютно не вяжется с сюжетом, где в центре идет противостояние между этими двумя героями. Джокер хоть и злодей, но нельзя не признать, что злодей чрезвычайно умный, даже гениальный. По этой причине он не может не видеть, что Бэтмен — это в известной степени он сам. Только в более совершенном и правильном исполнении. Возможно, именно эта сентиментальная привязанность к Темному Рыцарю и не позволяет Джокеру покончить с ним. Хотя на протяжении истории возможностей у последнего предоставлялось немало. К тому же сам злодей однажды признался, что если убьет Бэтмена, то ему не с кем будет играть.

Интересные факты о Джокере — злодее вселенной DC

4. Джокер – воплощение бессмертного зла

История жизни Джокера достаточно запутана, и никто до конца не знает ни его возраста, ни происхождения. Даже он сам. Причину того один из авторов комикса Скотт Снайдер объясняет тем, что на самом деле Джокер – демоническая сущность, воплощенное зло, которое таится в натуре каждого человека. И, следовательно, он вечен и бессмертен. А значит, вполне может не помнить факты своей биографии, хотя в сюжете это обстоятельство обыгрывается по-разному. Кстати, по количеству жертв Джокер выходит вперед, обгоняя всех злодеев вселенной DC.

Интересные факты о Джокере — злодее вселенной DC

5. Джокер как персонаж развился почти случайно

Впервые человек с устрашающей клоунской маской вместо лица появился на страницах комиксов в 1940 году. Изначально создатели не рассматривали его как долгоиграющего персонажа. Планировалось, что роль героя будет ограниченной и он появится всего в двух эпизодах комикса. По счастливому стечению обстоятельств тогда Бэтмен не убил своего главного противника, а отправил его в психиатрическую лечебницу. Это впоследствии дало возможность реанимировать героя и дать ему долгую и интересную жизнь не только на страницах комиксов, но и в кино. А номер комикса, где впервые появляется Джокер, является одним из самых дорогих в мире.

Интересные факты о Джокере — злодее вселенной DC

Текст: Flytothesky.ru

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В новом фильме о Джокере создатели представляют героя не как главного антагониста Бэтмена (так было в более ранних экранизациях), а в качестве психологически...
 
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