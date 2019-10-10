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Тест: Насколько сильно вы морально устали?

11.10.2019 13:02 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Тест: Насколько сильно вы морально устали?

Все мы люди. Нам свойственно испытывать стресс, грустить, лениться, скучать, чувствовать одиночество. Но иногда неприятных ощущений становится так много, что сил на другие эмоции больше не остается. Не хочется ни кричать, ни плакать, ни злиться. Такие моменты — это и есть моральная усталость. Вы сомневаетесь, что испытываете в данный момент жизни? Тест ответит на этот вопрос.

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Все мы люди. Нам свойственно испытывать стресс, грустить, лениться, скучать, чувствовать одиночество. Но иногда неприятных ощущений становится так много, что сил на...
 
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