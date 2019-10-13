20 лучших фотографий недели

Источник материала: Flytothesky





Нельзя не согласиться с тем, что очень — пора меланхоличного вдохновения. Если весна — это время, когда жизнь начинается заново, а лето просто создано для веселья и безумства, то осень нужна нам как раз для того, чтобы погрустить. Это время года наполнено спокойствием, шерстяным теплом и душевностью. Предлагаем вам отвлечься от всех забот хотя бы на минутку и проникнуться осенью. А вместе с этим и посмотреть подборку вдохновляющих фотографий.

1. Фейерверк и ратуша. Фотограф Norbert Liesz

2. Хребет. Фотограф Lukas Furlan

3. Октябрь. Фотограф Mirjana

5. Лесной житель. Фотограф HatCat Photography

6. Дерево и лошади. Фотограф Danilo Bruschi

7. Горы. Фотограф Philip Platzer

8. Конец? Фотограф Dennis Polkläser

9. Наступление ночи. Фотограф Walker Chen

10. Наоборот. Фотограф Kostoula Mazaraki

11. Мост Луго. Фотограф 瑞雪

12. Дым. Фотограф Jianhua Zhang 张建华

13. Восход солнца в сумерках. Фотограф Alfonso Mattera

14. Глубина. Фотограф Kirill Sakrukin

15. Движение. Фотограф 茶叶蛋

16. Светоч. Фотограф 远方风景谢

17. Старый трамвай Лиссабона. Фотограф Michael Voss

18. Кемпинг. Фотограф Sam Brockway

19. Холод снаружи, но не внутри. Фотограф Svetlana Povarova Ree

20. Осень на ферме. Фотограф John S

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