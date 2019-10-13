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20 лучших фотографий недели
13.10.2019 22:21 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Нельзя не согласиться с тем, что очень — пора меланхоличного вдохновения. Если весна — это время, когда жизнь начинается заново, а лето просто создано для веселья и безумства, то осень нужна нам как раз для того, чтобы погрустить. Это время года наполнено спокойствием, шерстяным теплом и душевностью. Предлагаем вам отвлечься от всех забот хотя бы на минутку и проникнуться осенью. А вместе с этим и посмотреть подборку вдохновляющих фотографий.
1. Фейерверк и ратуша. Фотограф
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