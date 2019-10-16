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Чем полезны разные каши
17.10.2019 12:45 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Каши являются одной из самых древних видов обработанной человеком пищи. Практика отваривания злаковых культур началась с тех самых пор, когда человечество перешло к земледельческому образу жизни. Логично, что за это время наша пищеварительная система адаптировалась к употреблению каш и научилась извлекать из них много полезного. Сегодня нам доступно огромное количество рецептов: от привычных до экзотических. Но в чем заключается польза каш и какие у них достоинства, помимо вкусовых?
1. Овсяная каша
Известна она не только тем, что является излюбленным завтраком англичан, но и целым спектром полезных эффектов. Среди них стоит отметить витаминно-минеральный комплекс и большое количество клетчатки. Последняя при регулярном включении овсяной каши в рацион отлично очищает стенки кишечника, способствует выведению излишков холестерина и дает чувство длительного насыщения. Это особенно актуально для людей, которые хотят
2. Пшенная каша
Пшено — это зерно культуры проса, которое практически не подвержено обработке. Поэтому оно сохраняет основную часть своих полезных свойств, в том числе и клетчатку, о пользе которой уже упоминалось. В пшене довольно большое содержание жиров, но пугать это не должно, поскольку это растительные жиры. Пшено способствует очищению сосудов, а также выведению из организма антибиотиков. Помимо этого, пшено способствует сохранению воды в клетках кожи. Так что его употребление на регулярной основе показано тем, кто беспокоится о поддержании молодости и красоты. Для женщин особенно актуальным будет витамин D, содержащийся в каше. Он укрепляет ногти и
3. Перловая каша
Сегодня перловая каша считается дешевой, но полезных свойств в ней немало. Причем, если приготовить ее правильно, она может быть очень вкусной. Перловую крупу получают посредством обработки ячменных зерен. Она встречалась в рационе людей с давних времен: ею кормили гладиаторов в Древнем Риме. В отличие от других каш, главная польза перловой крупы в сильных антибактериальных свойствах. А также она стимулирует мозговую деятельность и способствует быстрому восстановлению сил. В ней содержится большое для растительного источника количество белка. Так что кашу есть смысл включать в рацион людям, активно занимающимся спортом. Перловка борется с токсинами в организме и способствует выработке коллагена, который отвечает за упругость кожи.
4. Каша из киноа
Этот экзотический для наших широт злак известен с давних времен. Существуют свидетельства, что его выращивали американские индейцы еще до прихода на их земли европейцев. Сегодня купить киноа можно в большинстве супермаркетов. Эта крупа дороже привычных нам злаковых культур, но она стоит тех денег. В киноа содержится 15 г белка на 100 г продукта, что делает ее незаменимой для вегетарианцев и спортсменов. А также киноа усваивается практически полностью в отличие от других каш. Каша не содержит
5. Рисовая каша
Рис можно назвать самым популярным злаком и одним из самых древних, которые начал выращивать человек. Рис присутствует на постоянной основе в рационе жителей азиатских стран и Индии. При этом там в основном употребляют сорта неочищенного бурого риса, в то время как у нас в приоритете рис белый. Он по своим полезным свойствам будет уступать коричневому из-за того, что самая ценная часть зерна – оболочка. Рис богат растительными протеинами и
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Каши являются одной из самых древних видов обработанной человеком пищи. Практика отваривания злаковых культур началась с тех самых пор, когда человечество...
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