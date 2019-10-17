Раздражение по знаку зодиака: кто быстрее выходит из себя?

Источник материала: Flytothesky

«Почему ты постоянно лезешь в мою жизнь? Отстань! У тебя руки растут не оттуда! Сколько можно повторять одно и то же?». Наверняка каждый из вас знает пару-тройку людей, в чьем лексиконе присутствуют подобные фразы. С такими людьми непросто общаться и им всегда сложно угодить. Хотите узнать, под какими знаками зодиака чаще всего они рождаются? Для кого раздражение — второе «я»?





Раздражение и злость: кто быстрее выходит из себя?

Овен

Импульсивный и резкий в своих поступках и высказываниях, Овен редко думает о последствиях своих слов и дел. Он любит быть первым. А это значит, что, по его мнению, все и во всем должны его слушаться. Любое непослушание, любое возражение сразу приводят Овна в гнев и превращают его в яростного и раздражительного упрямца. Ненадолго, но все же.

Телец

Привыкший жить по собственному плану и распорядку Телец напрочь отказывается понимать людей, которые живут одним днем и делают то, что им вздумается. В компании таких людей он сразу же становится «колючим» и малообщительным. А если кто-то посмеет сделать в этот момент Тельцу замечание, то последний с удовольствием лягнёт его копытцем, с особым наслаждением подчеркивая при этом все недостатки своего оппонента.

Рак

Чувствительный и неторопливый Рак, являясь по натуре интровертом, терпеть не может, когда кто-то нарушает его привычный и размеренный ритм жизни, заставляя жить его по несвойственным ему правилам. В таких ситуациях Рак сначала недоумевает и даже расстраивается, после чего, набравшись сил, высказывает обидчику все, что о нем думает. Потом он, конечно, еще ни раз жалеет о содеянном. Но, как говорится, что сделано, то сделано.

Лев

Разгневать Льва, на самом деле, проще простого. Для этого достаточно сказать ему, что он некачественно моет посуду, мало зарабатывает или вовсе не умеет общаться с людьми. Сказать и бежать, куда глаза глядят, иначе разъяренный Лев, недолго думая, размажет обидчика по асфальту, а затем будет долго рассказывать своим друзьям и друзьям друзей о том, каким негодяем оказался этот смельчак.





Дева

Раздражение и навязчивость. В этом Деве, пожалуй, равных нет. Дева – это тот самый товарищ, который обязательно проверит, достаточно ли качественно вы сделали уборку в доме, какие у вас имеются планы на предстоящие 10 лет, следите ли вы за своим здоровьем и развиваетесь ли вообще всесторонне? И если хотя бы один из ваших ответов не будет соответствовать ее представлениям о правильном образе жизни, то вполне вероятно, что она по возможности будет каждый раз напоминать вам о том, как следует жить. И даже не думайте ей противиться и доказывать обратное. Ее такой протест лишь раздражит.

Водолей

Несмотря на свой довольно-таки дружелюбный нрав, Водолей на дух не переносит человеческой глупости, назойливости и бестактности. Поэтому довести его до точки кипения не так уж и сложно. Расскажите Водолею, как правильно жить и постарайтесь убедить его в том, что он что-то в жизни делает неправильно. Есть предположение, что после такого общения он выпустит на вас весь пар, который копил в себе годами. Конечно, через 5-10 минут он отойдет, но неприятный осадок на какое-то время все же останется.

Текст: Flytothesky.ru

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