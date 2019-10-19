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Тест: Какими чертами характера вы восхищаете людей
20.10.2019 16:28 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Каждый человек чем-то притягателен. Вам нужно только рассмотреть его «фишку». В вас тоже есть что-то особенное. Возможно, вас ценят за мудрость и советы. Или за позитив и открытость. Этот тест подскажет, чем ваша личность восхищает и притягивает окружающих. Какие цвета и оттенки вам нравятся больше остальных? Начнем!
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Каждый человек чем-то притягателен. Вам нужно только рассмотреть его «фишку». В вас тоже есть что-то особенное. Возможно, вас ценят за мудрость и советы. Или за...
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