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Неприступные знаки зодиака среди мужчин

20.10.2019 19:07 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Бытует расхожее мнение, что не существует таких мужчин, которые способны устоять перед флиртом и чарами обворожительной и умопомрачительной красотки. Однако такое суждение ошибочно. На самом деле, не так сложно встретить мужчину, который в общении с женщинами чаще думает головой, а не следует инстинктам. Достаточно просто узнать, кто ваш приятель по знаку зодиака. Итак, какие знаки зодиака самые неприступные среди мужчин?

Неприступные знаки зодиака среди мужчин

Телец

Эти неприступные мужчины славятся своим консерватизмом и умением расставлять приоритеты. Конечно, такие качества ничуть не мешают им выделять в своем окружении красивых женщин и тянуться к общению с ними. Но в отличие от своих более раскрепощенных зодиакальных собратьев Телец точно не позволит себе открыто демонстрировать свое влечение к женщине и тем более вести себя с ней развязно. Кстати, в ситуации, когда мужчине нужно делать первый шаг, Телец также не особо предприимчив. Он будет ждать до последнего, прежде чем решится открыть сердце своей любимой.

Рак

Немного стеснительный и нерешительный мужчина-Рак часто производит впечатление равнодушного и отстраненного собеседника. Ему нравятся красивые женщины, и рядом с собой он хочет видеть именно такую. Но об этом вряд ли кто-то когда-то узнает. Прятать глаза и робеть, общаясь с красотками – его тема! А о решительных шагах тут вообще речи даже не может идти. Поэтому бороться за любимого человека обычно приходится не Раку, а его спутнице. Такие уж они – робкие и застенчивые мужчины-Раки.

Лев

Царственный и непревзойденный мужчина-Лев – точно не тот, кто боится идти навстречу своим мечтам. Но в отличие от Рака его неприступность произрастает не от застенчивости, а скорее от мании величия. Так что прокладывать дорогу к сердцу этого мужчины – занятие напрасное и в большинстве случаев безрезультатное. А если уж говорить о женатом Льве, то очаровывать такого и уж тем более попытаться его переманить – бессмысленно. Он слишком высоко себя ценит, чтобы опускаться до мимолетных интрижек. Репутация – его все!

Неприступные знаки зодиака среди мужчин

Дева

В рейтинге неприступных мужчин Дева, пожалуй, займет лидирующее место. Этот мужчина настолько недосягаем для противоположного пола, что даже если он будет по уши в вас влюблен и вы будете отвечать ему взаимностью, не факт, что у вас с ним что-то получится. Открыть свое сердце любимому человеку для него самая сложная жизненная задача, над которой порой приходится работать всю жизнь. Мужчина-Дева ищет в женщинах мудрость и чистоту помыслов. Если же это не про вас, то и не стоит даже смотреть в сторону этого разборчивого и неприступного парня.

Козерог

Достучаться до мужчины знака Зодиака Козерог не так-то просто. Как правило, он производит впечатление человека холодного и равнодушного. А ведь на самом деле так и есть. Конечно, нельзя сказать, что он бездушен и напрочь лишен чувственности. Он умеет любить. Просто любовь в его понимании – это нечто глубокое и рациональное. Поэтому и подход к нему нужен особенный. Женщина, которая сумеет своей серьезностью и ответственностью убедить Козерога в том, что она достойная кандидатура на роль жены, имеет гораздо больше шансов на его «да» в отличие от той, которая бессовестно кокетничает и профессионально строит глазки мужчинам.

Да, эти неприступные ребята не так просты в завязывании отношений, но если их выбор упадет именно на вас, то можете быть уверены – надежнее партнера вы точно не найдете!

Текст: Flytothesky.ru

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Бытует расхожее мнение, что не существует таких мужчин, которые способны устоять перед флиртом и чарами обворожительной и умопомрачительной красотки. Однако...
 
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