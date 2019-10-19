Неприступные знаки зодиака среди мужчин

Источник материала: Flytothesky

Бытует расхожее мнение, что не существует таких мужчин, которые способны устоять перед флиртом и чарами обворожительной и умопомрачительной красотки. Однако такое суждение ошибочно. На самом деле, не так сложно встретить мужчину, который в общении с женщинами чаще думает головой, а не следует инстинктам. Достаточно просто узнать, кто ваш приятель по знаку зодиака. Итак, какие знаки зодиака самые неприступные среди мужчин?





Телец

Эти неприступные мужчины славятся своим консерватизмом и умением расставлять приоритеты. Конечно, такие качества ничуть не мешают им выделять в своем окружении красивых женщин и тянуться к общению с ними. Но в отличие от своих более раскрепощенных зодиакальных собратьев Телец точно не позволит себе открыто демонстрировать свое влечение к женщине и тем более вести себя с ней развязно. Кстати, в ситуации, когда мужчине нужно делать первый шаг, Телец также не особо предприимчив. Он будет ждать до последнего, прежде чем решится открыть сердце своей любимой.

Рак

Немного стеснительный и нерешительный мужчина-Рак часто производит впечатление равнодушного и отстраненного собеседника. Ему нравятся красивые женщины, и рядом с собой он хочет видеть именно такую. Но об этом вряд ли кто-то когда-то узнает. Прятать глаза и робеть, общаясь с красотками – его тема! А о решительных шагах тут вообще речи даже не может идти. Поэтому бороться за любимого человека обычно приходится не Раку, а его спутнице. Такие уж они – робкие и застенчивые мужчины-Раки.

Лев

Царственный и непревзойденный мужчина-Лев – точно не тот, кто боится идти навстречу своим мечтам. Но в отличие от Рака его неприступность произрастает не от застенчивости, а скорее от мании величия. Так что прокладывать дорогу к сердцу этого мужчины – занятие напрасное и в большинстве случаев безрезультатное. А если уж говорить о женатом Льве, то очаровывать такого и уж тем более попытаться его переманить – бессмысленно. Он слишком высоко себя ценит, чтобы опускаться до мимолетных интрижек. Репутация – его все!





Дева

В рейтинге неприступных мужчин Дева, пожалуй, займет лидирующее место. Этот мужчина настолько недосягаем для противоположного пола, что даже если он будет по уши в вас влюблен и вы будете отвечать ему взаимностью, не факт, что у вас с ним что-то получится. Открыть свое сердце любимому человеку для него самая сложная жизненная задача , над которой порой приходится работать всю жизнь. Мужчина-Дева ищет в женщинах мудрость и чистоту помыслов. Если же это не про вас, то и не стоит даже смотреть в сторону этого разборчивого и неприступного парня.

Козерог

Достучаться до мужчины знака Зодиака Козерог не так-то просто. Как правило, он производит впечатление человека холодного и равнодушного. А ведь на самом деле так и есть. Конечно, нельзя сказать, что он бездушен и напрочь лишен чувственности. Он умеет любить. Просто любовь в его понимании – это нечто глубокое и рациональное. Поэтому и подход к нему нужен особенный. Женщина, которая сумеет своей серьезностью и ответственностью убедить Козерога в том, что она достойная кандидатура на роль жены, имеет гораздо больше шансов на его «да» в отличие от той, которая бессовестно кокетничает и профессионально строит глазки мужчинам.

Да, эти неприступные ребята не так просты в завязывании отношений, но если их выбор упадет именно на вас, то можете быть уверены – надежнее партнера вы точно не найдете!

Текст: Flytothesky.ru

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