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20 лучших фотографий недели
20.10.2019 19:38 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Мы не будем ничего рассказывать о фотографии. Не будем говорить о том, какую роль она играет в жизни каждого из нас. И главное — мы не станем размышлять, как авторы создают свои произведения искусства. Мы просто предложим вам посмотреть подборку лучших снимков, найденных на просторах интернета. Найдите для себя хотя бы один кадр, который будет вам по душе. Может, вам удастся увидеть себя в снимках профессиональных фотографов и уловить настроение, запечатленное объективом?
1. Золото. Фотограф
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