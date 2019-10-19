20 лучших фотографий недели

Источник материала: Flytothesky





Мы не будем ничего рассказывать о фотографии. Не будем говорить о том, какую роль она играет в жизни каждого из нас. И главное — мы не станем размышлять, как авторы создают свои произведения искусства. Мы просто предложим вам посмотреть подборку лучших снимков, найденных на просторах интернета. Найдите для себя хотя бы один кадр, который будет вам по душе. Может, вам удастся увидеть себя в снимках профессиональных фотографов и уловить настроение, запечатленное объективом?

1. Золото. Фотограф gubido

2. Дубаи. Фотограф David Gomes

3. Мечтательное утро. Фотограф Marcin Sobas

4. Переход. Фотограф Benny bulke

5. Осень. Фотограф Ramón de Gandía

6. Вечерний дрём. Фотограф Henry Hensel

7. Его величество, Лев. Фотограф Klaus Haiml

8. Брюгге. Фотограф Co Mens

9. Час пик в небе. Carlo Cafferini

10. Подводная пещера. Фотограф Marjan Radovic

12. Шпайхерштадт. Фотограф Michael H

13. Неспокойная ночь. Фотограф maxime duchene

14. Опавший клён. Фотограф Xavier Coll

15. Замок на закате. Фотограф Javid Khalilov

16. Цвет. Фотограф 杰克沈

17. Бабочка. Фотограф 白 墨

18. Белая цапля на Красном пляже. Фотограф 东阳大李

19. Шанхай. Фотограф Artravelersr

20. Воробушек и смысл. Фотограф 东海.印

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