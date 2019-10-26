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Тест: Как хорошо вы знаете словарные слова
27.10.2019 21:15 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Как у вас обстоят дела с русским языком? Если школьная программа осталась далеко позади, то есть большая вероятность, что вы уже ничего не помните. Этот тест проверит, как хорошо вы знаете словарные слова. Да, именно те, которые невозможно проверить ни одним правилом русского. Остается только полагаться на память!
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Как у вас обстоят дела с русским языком? Если школьная программа осталась далеко позади, то есть большая вероятность, что вы уже ничего не помните. Этот тест...
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