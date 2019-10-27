20 лучших фотографий недели

Источник материала: Flytothesky





Творчество и искусство обладает большой силой. Именно поэтому мы выбираем рукоделие, рисование, музыку и писательство в качестве хобби. Эти занятия способны вылечить от депрессии, улучшить настроение и разгрузить голову. Эти занятия как будто придуманы специально для души. Фотография — это не менее важная часть искусства, которая как ни что другое выражает нашу индивидуальность. Предлагаем взглянуть на 20 лучших снимков прошедшей недели.

1. Природа. Фотограф Yasin DELİBAŞOĞLU

3. Городской пейзаж. Фотограф Андрей Петрусь

4. Память. Фотограф HatCat Photography

5. Утро наступает. Фотограф 是徐菜狗鸭

6. Свет. Фотограф 同路人

7. Луна и Аврора. Фотограф bingo

8. По улицам Лилля. Фотограф Ulisses Neunektar

9. Опавшие листья. Фотограф Mirjana

10. Леопард. Фотограф Jens Bernard

11. Страна чудес-Кинта Ху Ян Лин. Фотограф 颂歌

12. Зерно, холмы, ветер и вечернее солнце. Фотограф Hans-Peter Ilge

13. Зонт. Фотограф Igor Viushkin

14. Маяк. Фотограф kouji okafuji

15. Городские размышления. Фотограф Vance Zachary

16. Тыквы. Фотограф Milu Voica

18. Осень. Фотограф Puiu Stroe

19. Всадник. Фотограф muhammet ceylan

20. Утренний туман. Фотограф 文岛

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