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20 лучших фотографий недели
27.10.2019 21:49 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Творчество и искусство обладает большой силой. Именно поэтому мы выбираем рукоделие, рисование, музыку и писательство в качестве хобби. Эти занятия способны вылечить от депрессии, улучшить настроение и разгрузить голову. Эти занятия как будто придуманы специально для души. Фотография — это не менее важная часть искусства, которая как ни что другое выражает нашу индивидуальность. Предлагаем взглянуть на 20 лучших снимков прошедшей недели.
1. Природа. Фотограф
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