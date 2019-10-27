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Тест: Какую эмоцию вам нужно побороть?

28.10.2019 15:24 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Тест: Какую эмоцию вам нужно побороть?

Человек — существо сбалансированное. Но иногда негативные эмоции настолько перевешивают, что мешают нам не наслаждаться жизнью, а хотя бы просто жить. В таких случаях нужно вовремя искать причину, почему то или иное чувство начало поедать нас изнутри. После того, как виновник будет найден, нужно приступать к лечению. Сегодня тест расскажет, какую эмоцию вам нужно побороть в себе.

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Человек — существо сбалансированное. Но иногда негативные эмоции настолько перевешивают, что мешают нам не наслаждаться жизнью, а хотя бы просто жить. В таких...
 
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