Тест: Какую эмоцию вам нужно побороть?

Источник материала: Flytothesky





Человек — существо сбалансированное. Но иногда негативные эмоции настолько перевешивают, что мешают нам не наслаждаться жизнью, а хотя бы просто жить. В таких случаях нужно вовремя искать причину, почему то или иное чувство начало поедать нас изнутри. После того, как виновник будет найден, нужно приступать к лечению. Сегодня тест расскажет, какую эмоцию вам нужно побороть в себе.

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