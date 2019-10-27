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Опрос: Вам нравится ваша работа?

28.10.2019 21:10 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Опрос: Вам нравится ваша работа?

Почти каждый трудоспособный человек проводит как минимум 8 часов в день на работе. Это огромное количество времени. Не зря говорят, что работа — вторая семья. Для кого-то работа — способ заработать на жизнь, для кого-то — реализовать амбиции. Мы решили провести опрос среди наших читателей, нравится ли вам ваша работа? Не переживайте, ответы полностью анонимны. Их не увидит ваш босс:) А если вы сами владелец бизнеса, то это еще одна возможность задуматься и взглянуть на свое дело со стороны.

Еще один опрос:
Город или Деревня?

 
 
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