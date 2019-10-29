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Что мешает знакам зодиака стать успешными?
30.10.2019 15:45 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Успех зависит не только от везения и счастливого стечения обстоятельств. Скорее, от усилий, которые непосредственно предпринимает сам человек. И, как показывает практика, преградой на пути к успеху часто становятся особенности характера человека, не позволяющие ему добиться желаемого. Интересно, что у представителей определенных знаков зодиака есть некая схожесть в характере, которая часто мешает им стать успешными.
Овен — спешка
Одной из главных проблем Овна на
Телец – неторопливость
А вот Телец в отличие от импульсивного Овна, наоборот, слишком медленно и вдумчиво решает поставленные перед собой задачи. Иногда его неторопливость становится главной причиной в приобретении грандиозного успеха.
Близнецы – непостоянство
Сегодня хочется одного, завтра — другого. Так живет практически каждый представитель знака Близнецы. Близнецам довольно сложно долго концентрироваться на одном занятии, поэтому большая часть их проектов остается незавершенными. Бросать на полпути свою работу — это в их стиле.
Рак – нерешительность
Лев – зависимость от мнения окружающих
Несмотря на то, что Лев производит впечатление уверенного в себе и несгибаемого человека, в глубине души он сильно зависит от мнения своего окружения. Он слишком много времени и сил тратит на то, чтобы заработать себе хорошую репутацию. А в это время другие идут напролом к своей цели, закрывая глаза на комментарии непрошеных советчиков.
Дева – излишняя самостоятельность
Последовательные и рациональные Девы с большой ответственностью подходят к любой работе. Они четко знают, что нужно сделать, чтобы стать успешными. Но уверенность в том, что лучше них никто и ничего не сделает, часто мешает им добиться поставленных целей. Девам нужно научиться делегировать
Весы – неопределенность
Весам так сильно хочется не ошибиться, что нередко они просто разрываются, стоя перед выбором той или иной цели. С одной стороны, им хочется стать успешными в определенном деле. С другой стороны, вокруг еще столько разных дел, которые также могли бы привести их к успеху. И пока они стоят перед выбором, другие уже давно пожинают плоды своей усердной работы.
Скорпион – любопытство
Обладая высокими амбициями и большим запасом энергии, Скорпион мог бы легко добиваться своих целей… Если бы не его желание докопаться до истины в любых вопросах. Иногда вместо того, чтобы посвящать время своей работе, он пытается выяснить, не задумал ли его конкурент опасную игру. Или что будет, если попробовать двигаться к цели самым сложным путем. Эти мысли не дают ему в полной мере посвятить себя своей работе.
Стрелец – авантюризм
Любитель свежих и острых ощущений Стрелец довольно быстро теряет интерес к своей работе. Особенно если она не преподносит ему непредвиденные сюрпризы. Стрелец любит идти к целям увлекательной дорогой, полной
Козерог – многозадачность
Благодаря своей настойчивости и целеустремленности Козерогам, как правило, удается добиться высоких результатов в работе. Но если бы они больше концентрировались на определенной цели, не стараясь преуспеть во всех делах, то успех приходил бы к ним значительно быстрее.
Водолей — переменчивость
Основной проблемой большинства Водолеев является слишком быстрая смена
Рыбы — неуверенность
Представителей знака Рыбы можно по праву называть самым нерешительным и неуверенным в своих силах знаком Зодиака. Привыкшие доверять случаю, Рыбы твердо убеждены в том, что от их усилий мало что зависит в жизни. Поэтому успех чаще всего приходит к ним действительно по счастливому стечению обстоятельств. Сами же они редко прилагают усилия к тому, чтобы стать успешными.
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Успех зависит не только от везения и счастливого стечения обстоятельств. Скорее, от усилий, которые непосредственно предпринимает сам человек. И, как показывает...
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