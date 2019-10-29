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Опрос: Как вы относитесь в феминитивам?
30.10.2019 20:41 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Феминитивы: за или против?
Любой современный язык — интересная штука. Он меняется вместе с обществом. Появляются новые слова и выражения. Не без участия интернета, конечно. Трендом последних лет в русском языке стали феминитивы. Не редактор, а редакторка, не доктор, а докторша. Мы не будем спорить о важности употребления таких слов, а просто спросим вас, дорогие читатели Flytothesky.ru, как вы относитесь к феминитивам? Предлагаем принять участие в опросе!
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Феминитивы: за или против? Любой современный язык — интересная штука. Он меняется вместе с обществом. Появляются новые слова и выражения. Не без участия...
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