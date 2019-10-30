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6 самых ярких мест планеты

31.10.2019 17:59 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

С красотой природы мало что может поспорить. Чтобы убедиться в этом, достаточно выбраться в выходной день лес или просто на прогулку. Но обычная пейзажная эстетика — это далеко не все, на что способна могущественная природа. Существуют поистине уникальные и невероятно красивые места планеты, что в этом впору даже усомниться. Не верите? Съездите сами и убедитесь. А куда ехать, мы вам точно подскажем.

1. Боливийский солончак Уюни

6 самых ярких мест планеты

Это высохшее соленое озеро поражает воображение своими масштабами. И действительно, Уюни – самый большой по площади солончак. В течение дня и в зависимости от текущих погодных условий оно способно менять свой цвет. Это происходит из-за того, что небо отражается в соляных кристаллах. В дождливые дни Уюни превращается в гигантское зеркало, а в теплый сезон в окрестностях можно наблюдать огромные стаи фламинго.

2. Бельгийский синий лес Халлербос

6 самых ярких мест планеты

Синий лес… Возможно ли это? Если хотите убедиться, отправляйтесь в Бельгию в Халлербос. Летом там можно наблюдать абсолютно потрясающее зрелище — лес на многие километры буквально устлан синим ковром. Так что издали кажется, что вся земля под ногами имеет этот необычный цвет. Впрочем, у этого чуда природы есть вполне рациональное объяснение. В Халлербосе растет огромное количество диких колокольчиков. Поэтому в период их цветения можно стать свидетелем такого чуда природы. Лес давно стал местом паломничества художников и фотографов.

3. Китайские скалы Чжанъе Данксиа

6 самых ярких мест планеты

Такое экзотическое для европейца название носят уникальные цветные скалы в китайской провинции Ганьсу. Те, кто их увидит, уж точно не забудут никогда. Из-за обилия оттенков они кажутся плодом фантазии художника-абстракциониста. Тем не менее они вполне реальны. А необычность цветовой палитры заключается в том, что они почти полностью состоят из древнего красного песчаника, датируемого меловым периодом формирования Земли.

4. Турецкий Памуккале

6 самых ярких мест планеты

Эти удивительные красивые места планеты — природные термальные источники, побывать на которых просто обязан каждый турист, отправляющийся в Турцию. Причудливой формы каменные уступы представляют собой впечатляющее зрелище. И оно только усиливается оттого, что по ним мягко струится вода. Если смотреть на Памуккале издали, он похож на хлопья ваты. Предполагается, что как раз в связи с этим он и получил свое название. По-турецки «памуккале» означает «дворец из хлопка».

5. Сенегальское озеро Ретба

6 самых ярких мест планеты

«Голубые озера» — это словосочетание стало почти нарицательным. Большинство водоемов имеет тот или иной оттенок голубого или зеленоватого цвета. Но только если речь не идет об озере Ретба, вода в котором имеет насыщенный розовый цвет. Да-да, и такое тоже бывает. Впрочем, ничего чудесного в данном явлении нет. Ретба — соленое озера. Концентрация минералов в нем превышает таковую даже у Мертвого моря примерно в полтора раза. Поэтому никакой живности, кроме разве что цианобактерий, там нет. Это примитивнейшие формы жизни, которым уже более трех с половиной миллиардов лет. Именно они и придают озеру столь необычный цвет. Впрочем, зрелищности это обстоятельство ничуть не уменьшает.

6. Чилийские мраморные пещеры

6 самых ярких мест планеты

Мрамор считается благородным и дорогим камнем для архитекторов и скульпторов. Но в этом случае скульптором выступила сама природа. Гигантская мраморная глыба, в которой многие тысячи лет вода и ветер создавали причудливые лабиринты, способна впечатлить даже не сентиментальных людей. Особенно красивы мраморные пещеры днем, когда блики воды близлежащего озера Хенераль Каррера отражаются в их чистейшей белизне.

Текст: Flytothesky.ru

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С красотой природы мало что может поспорить. Чтобы убедиться в этом, достаточно выбраться в выходной день лес или просто на прогулку. Но обычная пейзажная эстетика...
 
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