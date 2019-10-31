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Тест: Знаете ли вы значения разных слов?

01.11.2019 14:17 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Тест: Знаете ли вы значения разных слов?

В русском языке огромное количество слов. Но в обычной жизни мы используем только небольшую часть. Разумеется, у кого-то словарный запас обширнее и богаче. А кто-то и вовсе знает такие слова, которые мы слышим первый раз в жизни. Наш сегодняшний тест пройти вполне реально. Нужно лишь покопаться в своем словарном запасе и вытащить оттуда значения нужных слов.

Итак, что означают эти слова?

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В русском языке огромное количество слов. Но в обычной жизни мы используем только небольшую часть. Разумеется, у кого-то словарный запас обширнее и богаче. А кто-то...
 
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