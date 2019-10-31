Тест: Знаете ли вы значения разных слов?

Источник материала: Flytothesky





В русском языке огромное количество слов. Но в обычной жизни мы используем только небольшую часть. Разумеется, у кого-то словарный запас обширнее и богаче. А кто-то и вовсе знает такие слова, которые мы слышим первый раз в жизни. Наш сегодняшний тест пройти вполне реально. Нужно лишь покопаться в своем словарном запасе и вытащить оттуда значения нужных слов.

Итак, что означают эти слова?

Пройдите также:

Тест: Как хорошо вы знаете словарные слова