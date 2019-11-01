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Главные недостатки знаков зодиака: как превратить их в достоинства?
02.11.2019 17:46 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
У каждого из вас, несмотря на массу достоинств, есть пара-тройка определенных недостатков, которые не лучшим образом сказываются на вашей жизни. К счастью, это исправимо. И помочь вам в этом сможет ваш знак зодиака, изучив недостатки которого, можно с легкостью справиться с проблемами, которые возникают у вас на пути. Итак, читайте про главные недостатки знаков зодиака.
Как превратить недостатки знаков зодиака в достоинства
Овен – эгоцентризм
Первый в Зодиаке, Овен, словно ребенок, испытывает потребность во внимании и признании со стороны. И если внимания ему не хватает, то он отчаянно пытается его заполучить, используя свой необузданный нрав. Причем иногда Овен настолько упрямо гнет свою линию, что этим лишь усугубляет
Телец – упрямство
Слепая вера Тельца в то, что его мнение является истинно верным, часто становится причиной конфликтов с окружающими людьми. Телец привык жить своими убеждениями и отказывается принимать то, что существуют еще и другие точки зрения, не противоречащие ему, а такие же истинные. Прислушиваться к мнению окружающих – совсем не значит отказываться от своего собственного. Стоит помнить, что иногда чужая точка зрения может помочь решить проблему, тянущуюся годами.
Близнецы – непостоянство
Увлечь Близнецов интересным разговором – не проблема. А вот заострить их внимание на себе надолго – задача не из легких. При всей своей любознательности Близнецам сложно долго заниматься одним делом и общаться с одними и теми же людьми. Это им наскучивает. Разумеется, такое поведение нередко оставляет на них клеймо непостоянных людей. Избежать такой участи можно лишь повышением внимания к собеседникам и ответственным подходом к любым делам.
Рак – восприимчивость
Добродушный Рак всегда с особым трепетом относится к чувствам других. Но при этом и от окружения он требует такого же отношения. Понять восприимчивую и тонкую натуру Рака удается немногим. Из-за этого у него периодически возникает апатия и уход в себя. Раку важно научиться понимать, что люди, высказываясь и поступая определенным образом, далеко не всегда хотят задеть его за живое. Когда он это, наконец, поймет, жизнь заиграет новыми красками.
Лев – тщеславие
Ослепительный и великодушный Лев мечтает лишь о том, чтобы весь мир крутился вокруг него одного. Его себялюбию нет предела. И иногда такое сумасшедшее желание нравиться доходит до абсурда. Лев живет по принципу «Главное, чтобы окружение оценило». Но всем ведь нельзя нравиться, это и так понятно. Научившись не
Дева – идеализм
Все, что бы Дева ни делала в своей жизни, она старается сделать «на отлично». С одной стороны, такое стремление к совершенству похвально. Но с другой, она пропускает слишком много интересного, пока зацикливается на никому не нужных моментах. Деве нужно учиться направлять свою наблюдательность в сторону рабочих дел, а не в адрес людей, которые ее окружают. Тогда свой недостаток ей легко удастся превратить в достоинство.
Весы – двойственность
Весы – потрясающие дипломаты и остроумные собеседники. Благодаря своей коммуникабельности им легко удается вливаться в любой коллектив и зарабатывать хорошую репутацию. Однако редко кто догадывается, что за внешней доброжелательностью Весов иногда прячется строгий критик и льстец. Он считает свое мнение истинно верным. И ради своих целей готов прибегать к заискиванию и лжи. Учиться быть честными перед собой – вот главная задача Весов, которая поможет им прожить свою жизнь счастливо.
Скорпион – интриганство
Прирожденный манипулятор и мастер интриг Скорпион способен свести с ума любого, кому доведется жить с ним под одной крышей. Для него слишком просто жить спокойной и размеренной жизнью. Поэтому он время от времени искусственно создает
Стрелец – бестактность
Тактичность и Стрелец – два кардинально разных понятия. Этот беззаботный всезнайка считает, что вправе выражать свое мнение прямо в лоб, даже если его об этом не просили. Несложно догадаться, что вслед за его глубокими умозаключениями часто появляются недопонимание и неприязнь. Обычно палочкой-выручалочкой Стрельца становится его отменное чувство юмора, которым он и заглаживает свои промахи в общении с окружающими его людьми.
Козерог – сдержанность
Привыкший постоянно находиться на чеку Козерог производит впечатление человека абсолютно не эмоционального. Он, словно робот, прибывший на Землю, ответственно выполняет свою работу, забывая о том, что отдых хотя бы иногда должен появляться в его загруженном графике. Расслабиться и
Водолей – непредсказуемость
Человек-праздник и одновременно человек-изобретатель. Он может быть таким разным, что окружающим не всегда удается понять, кем же он является на самом деле. Водолей неординарный и глубокомысленный, его интересует все новое и неизведанное, поэтому он, как голодный зверек, часто мечется с одного места на другое. Ему не помешало бы сконцентрироваться на чем-то одном. Тогда и отношения с окружающими будут гораздо теплее и надежнее.
Рыбы – безынициативность
Увлеченные своими вымышленными волшебными мирами Рыбы порой забывают о том, что еще существует и реальная жизнь, в которой есть близкие люди, работа и какие-то обязанности. Им нравится размеренный образ жизни. Они никуда
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У каждого из вас, несмотря на массу достоинств, есть пара-тройка определенных недостатков, которые не лучшим образом сказываются на вашей жизни. К счастью, это...
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