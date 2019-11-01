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Главные недостатки знаков зодиака: как превратить их в достоинства?

02.11.2019 17:46 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

У каждого из вас, несмотря на массу достоинств, есть пара-тройка определенных недостатков, которые не лучшим образом сказываются на вашей жизни. К счастью, это исправимо. И помочь вам в этом сможет ваш знак зодиака, изучив недостатки которого, можно с легкостью справиться с проблемами, которые возникают у вас на пути. Итак, читайте про главные недостатки знаков зодиака.

Главные недостатки знаков зодиака: как превратить их в достоинства?

Как превратить недостатки знаков зодиака в достоинства

Овен – эгоцентризм

Первый в Зодиаке, Овен, словно ребенок, испытывает потребность во внимании и признании со стороны. И если внимания ему не хватает, то он отчаянно пытается его заполучить, используя свой необузданный нрав. Причем иногда Овен настолько упрямо гнет свою линию, что этим лишь усугубляет негативное отношение окружающих к себе. Ему необходимо направлять свойственный ему драйв в сторону благих дел. Тогда и проблем в жизни станет в разы меньше.

Телец – упрямство

Слепая вера Тельца в то, что его мнение является истинно верным, часто становится причиной конфликтов с окружающими людьми. Телец привык жить своими убеждениями и отказывается принимать то, что существуют еще и другие точки зрения, не противоречащие ему, а такие же истинные. Прислушиваться к мнению окружающих – совсем не значит отказываться от своего собственного. Стоит помнить, что иногда чужая точка зрения может помочь решить проблему, тянущуюся годами.

Близнецы – непостоянство

Увлечь Близнецов интересным разговором – не проблема. А вот заострить их внимание на себе надолго – задача не из легких. При всей своей любознательности Близнецам сложно долго заниматься одним делом и общаться с одними и теми же людьми. Это им наскучивает. Разумеется, такое поведение нередко оставляет на них клеймо непостоянных людей. Избежать такой участи можно лишь повышением внимания к собеседникам и ответственным подходом к любым делам.

Главные недостатки знаков зодиака: как превратить их в достоинства?

Рак – восприимчивость

Добродушный Рак всегда с особым трепетом относится к чувствам других. Но при этом и от окружения он требует такого же отношения. Понять восприимчивую и тонкую натуру Рака удается немногим. Из-за этого у него периодически возникает апатия и уход в себя. Раку важно научиться понимать, что люди, высказываясь и поступая определенным образом, далеко не всегда хотят задеть его за живое. Когда он это, наконец, поймет, жизнь заиграет новыми красками.

Лев – тщеславие

Ослепительный и великодушный Лев мечтает лишь о том, чтобы весь мир крутился вокруг него одного. Его себялюбию нет предела. И иногда такое сумасшедшее желание нравиться доходит до абсурда. Лев живет по принципу «Главное, чтобы окружение оценило». Но всем ведь нельзя нравиться, это и так понятно. Научившись не ждать от людей одобрения и похвалы, Лев с удивлением обнаружит, что в жизни есть еще много других вещей, которые способны доставлять радость.

Дева – идеализм

Все, что бы Дева ни делала в своей жизни, она старается сделать «на отлично». С одной стороны, такое стремление к совершенству похвально. Но с другой, она пропускает слишком много интересного, пока зацикливается на никому не нужных моментах. Деве нужно учиться направлять свою наблюдательность в сторону рабочих дел, а не в адрес людей, которые ее окружают. Тогда свой недостаток ей легко удастся превратить в достоинство.

Главные недостатки знаков зодиака: как превратить их в достоинства?

Весы – двойственность

Весы – потрясающие дипломаты и остроумные собеседники. Благодаря своей коммуникабельности им легко удается вливаться в любой коллектив и зарабатывать хорошую репутацию. Однако редко кто догадывается, что за внешней доброжелательностью Весов иногда прячется строгий критик и льстец. Он считает свое мнение истинно верным. И ради своих целей готов прибегать к заискиванию и лжи. Учиться быть честными перед собой – вот главная задача Весов, которая поможет им прожить свою жизнь счастливо.

Скорпион – интриганство

Прирожденный манипулятор и мастер интриг Скорпион способен свести с ума любого, кому доведется жить с ним под одной крышей. Для него слишком просто жить спокойной и размеренной жизнью. Поэтому он время от времени искусственно создает проблемы себе и своим близким. Научиться доверять людям – вот главная задача Скорпиона, справившись с которой он ощутимо упростит себе жизнь.

Стрелец – бестактность

Тактичность и Стрелец – два кардинально разных понятия. Этот беззаботный всезнайка считает, что вправе выражать свое мнение прямо в лоб, даже если его об этом не просили. Несложно догадаться, что вслед за его глубокими умозаключениями часто появляются недопонимание и неприязнь. Обычно палочкой-выручалочкой Стрельца становится его отменное чувство юмора, которым он и заглаживает свои промахи в общении с окружающими его людьми.

Главные недостатки знаков зодиака: как превратить их в достоинства?

Козерог – сдержанность

Привыкший постоянно находиться на чеку Козерог производит впечатление человека абсолютно не эмоционального. Он, словно робот, прибывший на Землю, ответственно выполняет свою работу, забывая о том, что отдых хотя бы иногда должен появляться в его загруженном графике. Расслабиться и уехать подальше от городской суеты – вот что поможет Козерогу вернуть себя к нормальной жизни и приятному общению с теми, кто ему дорог.

Водолей – непредсказуемость

Человек-праздник и одновременно человек-изобретатель. Он может быть таким разным, что окружающим не всегда удается понять, кем же он является на самом деле. Водолей неординарный и глубокомысленный, его интересует все новое и неизведанное, поэтому он, как голодный зверек, часто мечется с одного места на другое. Ему не помешало бы сконцентрироваться на чем-то одном. Тогда и отношения с окружающими будут гораздо теплее и надежнее.

Рыбы – безынициативность

Увлеченные своими вымышленными волшебными мирами Рыбы порой забывают о том, что еще существует и реальная жизнь, в которой есть близкие люди, работа и какие-то обязанности. Им нравится размеренный образ жизни. Они никуда не спешат, надеясь, что чудеса сами упадут к ним в руки. Рыбам не хватает решительности и ответственности за свою жизнь. И как только они это осознают, в их жизни все начнет становиться на свои места.

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Текст: Flytothesky.ru

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