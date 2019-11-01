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Обойдемся без калькулятора: математический тест для разминки
02.11.2019 19:00 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
В мире технологий мы стали забывать, как считать в уме. Даже самое простое математическое действие у многих вызывает затруднение. Рука автоматически тянется за калькулятором. А ведь быстрый счет в уме очень полезный навык, который часто требуется в повседневной жизни! Мы подготовили для вас простой математический тест, с которым предлагаем справиться без калькулятора. Готовы?
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В мире технологий мы стали забывать, как считать в уме. Даже самое простое математическое действие у многих вызывает затруднение. Рука автоматически тянется за...
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