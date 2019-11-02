Куда утекает женская энергия?

Источник материала: Flytothesky

Каждая женщина мечтает быть наполненной и изобилующей внутренней силой и женской энергией. Но, к сожалению, живя в современном мире, постоянно оставаться энергетически наполненной «до краев» не так-то просто. В жизни женщины существует немало факторов, на которые тратится женская энергия, но если очень постараться, то можно остановить этот процесс, сохранив свою энергию и силы.





Так куда же уходит женская энергия?

1. Зависть

Одним из главных поработителей женской энергии является разрушающее чувство – зависть. Когда женщина в погоне за собственным счастьем слишком часто оглядывается на других, сравнивая себя с ними и расстраиваясь по поводу чужих успехов, она теряет большое количество энергии, отдавая ее той женщине, которая стала объектом ее зависти.

2. Сплетни

Еще одними ненасытными пожирателями женской энергии становятся сплетни. Причем совсем не важно, является ли женщина инициатором этих сплетен или просто пассивным слушателем. Даже если женщина просто находится в компании любительниц посудачить о ком-то за спиной, она автоматически вкладывает свою энергию в это бесполезное и энергозатратное занятие.

3. Страхи

Мало кто осознает, какой катастрофический урон наносят состоянию женщины ее страхи. Вы скажете: «А разве можно повлиять на свои страхи? Ведь чаще всего они неподвластны какому-либо влиянию». А вот и нет! Страхи есть у каждой женщины, но не каждая им слепо поддается. Если в определенный жизненный период вам стало страшно, не бойтесь идти навстречу своим страхам . Со временем это войдет в привычку, и страхи начнут развеиваться сами собой, а вместе с этим у вас значительно прибавится энергии.





4. Недовольство собой

Когда в жизни женщины присутствует недовольство своим внешним видом или своими жизненными успехами, на это тратится невероятное количество женской энергии. Поэтому для женщины особенно важно работать над этими моментами и учиться любить себя и свою жизнь, независимо от того, соответствует ли она вашим ожиданиям или нет. Такое отношение к себе и к жизни поспособствует прибавлению энергии, которая, в свою очередь, поможет принять свои несовершенства и научиться наслаждаться жизнью, именно такой, какая она есть.

5. Недовольство своим окружением

Окружение женщины – это всегда результат ее внутреннего состояния. Так что если в вашем окружении слишком много токсичных людей, то стоит задуматься, почему они пришли именно в вашу жизнь. Когда женщина наводит порядок в своих мыслях, ее жизнь начинает наполняться людьми, которые своим присутствием будут лишь украшать эту жизнь.

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6. Нелюбимая работа

В жизни женщины не должно существовать такого понятия, как нелюбимая работа. Ведь все, чем занимается женщина должно произрастать из сердца и делаться с любовью. Работа женщины в первую очередь должна быть ее хобби , которое в первую очередь приносит ей истинное удовольствие. Задайте себе вопрос: «Готова ли я заниматься своей работой бесплатно? Просто для души». Если ваш ответ «нет», то очевидно, что работа, на которую вы тратите свою энергию, не ваша.

7. Озабоченность бытом

Женщине, которая 100% своего времени посвящает дому, мужу и детям, вряд ли удастся долго оставаться в строю. Удивительно, но большую часть своей энергии женщина тратит именно на свою семью, особенно в период, когда дети еще маленькие и требуют повышенного материнского внимания. Разумеется, такое положение вещей не должно становиться причиной отказа от семейной жизни. Но, как и в любом другом деле, материнство и супружество не должны быть единственным смыслом жизни женщины и отнимать у нее все ее личное время, которое она с удовольствием могла бы потратить на собственные удовольствия.

Позаботьтесь, чтобы ваша женская энергия не утекала в никуда!

Текст: Flytothesky.ru

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