17 оригинальных вопросов для первого свидания, которые помогут узнать собеседника получше

Источник материала: Flytothesky

Кто из нас не ходил на неудачные свидания, после которых хотелось напиться и обо всем забыть? Волнение, неловкие паузы, избыток ненужной информации, чтобы произвести приятное впечатление. А в итоге человек технично сливался, либо вы «забывали» ему перезвонить, не желая испытывать судьбу снова. Можно ли поменять правила игры, создав приятную атмосферу на свидании? Предлагаем вопросы для первого свидания, которые помогут завязать интересный разговор и сгладить излишнее напряжение. Сделайте ваше свидание особенным, по-новому раскрыв партнера.





Вопросы для первого свидания, которые помогут завязать разговор

1. «Какой самый забавный комплимент в своей жизни ты слышала? Как бы тебе хотелось, чтобы люди воспринимали тебя при первом знакомстве?»

Этот вопрос поможет создать позитивный настрой и прощупать человека, его мнение о себе, отношение к окружающим.

2. «Считаешь себя романтичной особой? Если да – расскажи о первой влюбленности, какой самый головокружительный поступок ты делал ради любви?»

Даст понять, кто перед вами – романтик, прагматик или сухарь? На что можно рассчитывать в отношениях с этим человеком?

3. «Расскажи, каким ты видишь своего идеального мужчину (женщину), какие качества в партнере для тебя первостепенны? Как бы тебе хотелось, чтобы человек проявлял свою любовь?»

Дает информацию о том, чего ваш собеседник ждет от отношений, какие у него потребности, приоритеты.

4. «Давай сыграем в игру. Видишь того человека — как думаешь, кто он такой, где работает, чем живет?»

Игра в «придумай биографию незнакомцу» помогает сблизиться , понять, насколько вы одинаково мыслите, прощупать юмор собеседника, его глубину. Плюс, она прекрасно разряжает обстановку.

5. «Предлагаю называть год и список событий, которые произошли с нами в этот период. По очереди. У кого исчерпается лимит воспоминаний – тот и проиграл!»

Представленная игра позволяет в сжатые сроки узнать информацию о прошлом человека. Например, вы выбираете 2012 и вспоминаете, чем вам запомнился этот год.





6. «Ты бы смог все бросить и уехать путешествовать по миру? Если бы тебе не нужно было заботиться о деньгах, куда бы ты отправился в первую очередь, чем бы занимался?»

Подобные вопросы помогают прощупать интересы партнера, чем он дышит, как проводит свободное время, есть ли у него глобальные цели и мечты? Насколько ваш стиль жизни совпадает?

7. «Назови самое яркое достижение своей жизни, чем ты особенно гордишься?»

Так вы поймете глубину личности, силу воли человека, поле его интересов. Если вопрос вызовет затруднения, замените достижения приятными воспоминаниями, которые собеседнику доводилось пережить.

8. «Что делает тебя счастливым, а что гасит огонь внутри, превращая жизнь в бессмысленное существование?»

Поможет понять, что радует партнера, и как можно его поддержать в случае кризиса.

9. «Расскажи о самых ярких воспоминаниях детства. Как к тебе относилась твоя семья, как тебя воспитывали, чувствовал ли ты себя любимым? Хочешь создать такие же отношения, какие были у твоих родителей?»

Этот вопрос сложный, зато открывает огромное поле для познания. Вы сможете понять психологию нового знакомого, травмы его детства, неудовлетворенные потребности, которые он захочет компенсировать в отношениях с противоположным полом.

10. «У тебя уже были серьезные отношения? Если не секрет, почему вы разошлись, какие уроки ты из этого вынес?»

Помогает оценить ожидания собеседника от партнера, его характер, достоинства и недостатки , умение учиться на ошибках. Также вы узнаете, отпустил человек свое прошлое или продолжает в нем вариться?





11. «Какие пять вещей ты бы хотел реализовать вместе со своим партнером, но так и не успел? Почему для тебя это принципиально важно?»

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12. «Ты ревнивый? Как относишься к дружбе между мужчиной и женщиной? Если бы партнер тебе изменил – стал бы мстить, жаждать возмездия?»

Хорошо раскрывает тему обидчивости человека, степень его доверия к партнеру, собственнические качества.

13. «Когда-нибудь брал в долг большие деньги? Как относишься к кредитам, есть ли у тебя серьезные долги?»

Вопрос позволяет понять степень ответственности или легкомысленности человека, вскрыть серьезные проблемы , которые он может скрывать.

14. «Расскажи о своих предпочтениях в еде, быту, сексе. У тебя есть какие-то фетиши, навязчивые идеи? Чего ты не потерпишь в отношениях?»

Помогает прощупать почву – с чем вы сможете мириться и о чем договориться, а где ваши границы будут нарушаться неприемлемым для вас образом.





15. «Представь, что на один день ты проснешься в теле парня (девушки) – чем ты займешься, какие ощущения захочешь испытать?»

16. «Хотел бы иметь такого друга, как ты? Смог бы дружить с самим собой?»

17. «Если бы врачи сказали, что тебе осталось жить год (месяц, один день), что бы ты изменил в своей жизни? На что бы потратил оставшееся время?»

Важно! Не переборщите с количеством задаваемых вопросов, для одного свидания достаточно выбрать 2-4 пункта из списка, дабы не превращать знакомство в сеанс психотерапии.

Будьте собой, подходите к процессу играючи – не давите на партнера, не устраивайте заумных квестов, он ведь тоже пришел хорошо провести время. Надеемся, эти вопросы для первого свидания помогут скрасить ваш досуг и создать нужную атмосферу. Удачи в любви!

Текст: Flytothesky.ru

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