Как знакам зодиака расположить к себе хозяйку года Крысу в новогоднюю ночь?

Источник материала: Flytothesky

Близится новогодняя ночь 2020. Расположить к себе покровительницу предстоящего года – не самая легкая задача. Но если подойти к вопросу со всей ответственностью, то можно произвести особое впечатление на хозяйку года Крысу, за что она сполна отблагодарит вас всеми возможными благами в наступающем году. Как же представителям разных знаков Зодиака очаровать претенциозную Крысу?





Новогодняя ночь 2020: как ее провести вашему знаку зодиака?

Овен

Не бойтесь проявления позитивных необузданных эмоций. Веселитесь сами и заряжайте своей энергией всех, кто вас окружает в эту ночь. Крысе импонируют предприимчивые и социальные люди. Она обязательно оценит ваше стремление радовать и заряжать окружающих своим искрометным юмором и неиссякаемой энергией.

Телец

Покровительница года ценит вашу последовательность и ответственный подход к делам. Но позвольте себе в новогоднюю ночь быть чуть более бесшабашным. Открывайтесь новым знакомствам, соглашайтесь на смелые поступки, одним словом – выходите из зоны комфорта. Вы даже не представляете себе, какие перспективы вас ждут дальше.

Близнецы

А вот общительным и непоседливым Близнецам в праздничную ночь рекомендуется быть предельно осторожными в общении с новыми знакомыми. Близнецам, что называется, нужно «фильтровать свою речь». Осведомленность и многогранность – это, конечно, ваш конек, но иногда многими это воспринимается, как зазнайство и показуха. А Крысе больше импонируют активные действия, а не болтология.





Рак

Нерешительному и осторожному Раку в новогоднюю ночь 2020 самое время начать делать решительные шаги. Обычно 90% рачьих фантазий так и остаются фантазиями. Но прагматичная и деятельная Крыса вряд ли оценит такую пассивность. Так что самое время действовать ! Не бойтесь открываться, не бойтесь идти навстречу мечтам. У вас все получится!

Лев

Харизматичному и себялюбивому Льву в предстоящий новогодний праздник есть смысл умерить свой нрав, и позволить в праздничную ночь руководить балом покровительнице года Крысе. Облачитесь в свой самый яркий наряд, зарядитесь хорошим настроением и просто наслаждайтесь светлым праздником, не пытаясь взять все происходящее под свой контроль.

Дева

Рассудительная Дева и так знает, как правильно себя вести, чтобы расположить к себе покровительницу 2020 года. Кротость, исполнительность, целеустремленность – это именно те качества, которые присущи Деве и которые так нравятся Крысе. Единственное что рекомендуется Деве в новогоднюю ночь, так это позволить себе быть более раскованной в выборе наряда и в общении с окружающими, а также задобрить Крысу вкусными лакомствами с сыром, приготовленными собственноручно.





Весы

Белый цвет в одежде, светлые тона в интерьере, хорошее настроение и дружная компания – это именно то, что нужно Весам в новогоднюю ночь. И в эту ночь Весам важно не забывать, что встреча Нового года должна проходить в дружеской атмосфере без споров и бессмысленной полемики. Поэтому в этот период лучше обходить стороной заядлых спорщиков и стараться сглаживать все острые углы, чтобы не провоцировать любящую порядок Белую Крысу.

Скорпион

Провокатор и любитель острых ощущений Скорпион должен во время встречи 2020 Нового года быть предельно осторожным в своих действиях. Даже безобидный флирт в эту ночь может нанести непоправимый вред вашей репутации и отношениям с любимым человеком. Кроме этого, не стоит делиться с посторонними своими еще не полностью сформированными планами. Недоброжелатели могут стать у вас на пути.

Стрелец

Озорному Стрельцу важно быть бдительным в ходе общения со всеми, кто встречается ему на пути в новогоднюю ночь. Несомненно, кто-то оценит вашу пресловутую стрельцовскую легкость и некоторую фамильярность. Но не все. Хозяйка года, к слову, также больше ценит мудрость и деликатность. Поэтому будьте сдержаннее! В этом случае, это пойдет вам на пользу.





Козерог

Трудолюбивый Козерог, несомненно, находится в фаворе у Белой Крысы. Ей импонирует деловитость и обязательность представителя этого знака зодиака. За это она преподнесет ему в Новом году новые возможности и перспективы. А чтобы наступающий год стал для Козерога полным приятных перемен и щедрых подарков, стоит встретить этот год в легкости и непринужденности, позволив себе отбросить мысли о работе и окунуться в мир волшебства и чудес.

Водолей

Чтобы предстоящий год не обескураживал Водолея неприятными неожиданностями, лучше провести новогоднюю ночь максимально размеренно и предсказуемо в кругу родственников или друзей, без сумасбродных идей, которые нередко посещают голову Водолея. Крыса сторонница порядка и планомерности, поэтому лучше не щекотать ей нервы внезапными изменениями планов.

Рыбы

Чтобы наступающий год оказался для Рыб благоприятным, они непременно должны начать подготовку к празднику заблаговременно. Крыса не любит спонтанности и не терпит безответственности, поэтому за неделю вам рекомендуется составить список новогодних блюд, установить и нарядить елку, а также продумать свой новогодний образ. Крыса точно не оставит без внимания такую участливость в подготовке к празднику.

Надеемся, новогодняя ночь 2020 запомнится вам своим волшебством!

Текст: Flytothesky.ru