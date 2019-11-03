ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Как знакам зодиака расположить к себе хозяйку года Крысу в новогоднюю ночь?

04.11.2019 15:40 — Калейдоскоп | Flytothesky  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Flytothesky

Близится новогодняя ночь 2020. Расположить к себе покровительницу предстоящего года – не самая легкая задача. Но если подойти к вопросу со всей ответственностью, то можно произвести особое впечатление на хозяйку года Крысу, за что она сполна отблагодарит вас всеми возможными благами в наступающем году. Как же представителям разных знаков Зодиака очаровать претенциозную Крысу?

Как знакам зодиака расположить к себе хозяйку года Крысу в новогоднюю ночь?

Новогодняя ночь 2020: как ее провести вашему знаку зодиака?

Овен

Не бойтесь проявления позитивных необузданных эмоций. Веселитесь сами и заряжайте своей энергией всех, кто вас окружает в эту ночь. Крысе импонируют предприимчивые и социальные люди. Она обязательно оценит ваше стремление радовать и заряжать окружающих своим искрометным юмором и неиссякаемой энергией.

Телец

Покровительница года ценит вашу последовательность и ответственный подход к делам. Но позвольте себе в новогоднюю ночь быть чуть более бесшабашным. Открывайтесь новым знакомствам, соглашайтесь на смелые поступки, одним словом – выходите из зоны комфорта. Вы даже не представляете себе, какие перспективы вас ждут дальше.

Близнецы

А вот общительным и непоседливым Близнецам в праздничную ночь рекомендуется быть предельно осторожными в общении с новыми знакомыми. Близнецам, что называется, нужно «фильтровать свою речь». Осведомленность и многогранность – это, конечно, ваш конек, но иногда многими это воспринимается, как зазнайство и показуха. А Крысе больше импонируют активные действия, а не болтология.

Как знакам зодиака расположить к себе хозяйку года Крысу в новогоднюю ночь?

Рак

Нерешительному и осторожному Раку в новогоднюю ночь 2020 самое время начать делать решительные шаги. Обычно 90% рачьих фантазий так и остаются фантазиями. Но прагматичная и деятельная Крыса вряд ли оценит такую пассивность. Так что самое время действовать! Не бойтесь открываться, не бойтесь идти навстречу мечтам. У вас все получится!

Лев

Харизматичному и себялюбивому Льву в предстоящий новогодний праздник есть смысл умерить свой нрав, и позволить в праздничную ночь руководить балом покровительнице года Крысе. Облачитесь в свой самый яркий наряд, зарядитесь хорошим настроением и просто наслаждайтесь светлым праздником, не пытаясь взять все происходящее под свой контроль.

Дева

Рассудительная Дева и так знает, как правильно себя вести, чтобы расположить к себе покровительницу 2020 года. Кротость, исполнительность, целеустремленность – это именно те качества, которые присущи Деве и которые так нравятся Крысе. Единственное что рекомендуется Деве в новогоднюю ночь, так это позволить себе быть более раскованной в выборе наряда и в общении с окружающими, а также задобрить Крысу вкусными лакомствами с сыром, приготовленными собственноручно.

Как знакам зодиака расположить к себе хозяйку года Крысу в новогоднюю ночь?

Весы

Белый цвет в одежде, светлые тона в интерьере, хорошее настроение и дружная компания – это именно то, что нужно Весам в новогоднюю ночь. И в эту ночь Весам важно не забывать, что встреча Нового года должна проходить в дружеской атмосфере без споров и бессмысленной полемики. Поэтому в этот период лучше обходить стороной заядлых спорщиков и стараться сглаживать все острые углы, чтобы не провоцировать любящую порядок Белую Крысу.

Скорпион

Провокатор и любитель острых ощущений Скорпион должен во время встречи 2020 Нового года быть предельно осторожным в своих действиях. Даже безобидный флирт в эту ночь может нанести непоправимый вред вашей репутации и отношениям с любимым человеком. Кроме этого, не стоит делиться с посторонними своими еще не полностью сформированными планами. Недоброжелатели могут стать у вас на пути.

Стрелец

Озорному Стрельцу важно быть бдительным в ходе общения со всеми, кто встречается ему на пути в новогоднюю ночь. Несомненно, кто-то оценит вашу пресловутую стрельцовскую легкость и некоторую фамильярность. Но не все. Хозяйка года, к слову, также больше ценит мудрость и деликатность. Поэтому будьте сдержаннее! В этом случае, это пойдет вам на пользу.

Как знакам зодиака расположить к себе хозяйку года Крысу в новогоднюю ночь?

Козерог

Трудолюбивый Козерог, несомненно, находится в фаворе у Белой Крысы. Ей импонирует деловитость и обязательность представителя этого знака зодиака. За это она преподнесет ему в Новом году новые возможности и перспективы. А чтобы наступающий год стал для Козерога полным приятных перемен и щедрых подарков, стоит встретить этот год в легкости и непринужденности, позволив себе отбросить мысли о работе и окунуться в мир волшебства и чудес.

Водолей

Чтобы предстоящий год не обескураживал Водолея неприятными неожиданностями, лучше провести новогоднюю ночь максимально размеренно и предсказуемо в кругу родственников или друзей, без сумасбродных идей, которые нередко посещают голову Водолея. Крыса сторонница порядка и планомерности, поэтому лучше не щекотать ей нервы внезапными изменениями планов.

Рыбы

Чтобы наступающий год оказался для Рыб благоприятным, они непременно должны начать подготовку к празднику заблаговременно. Крыса не любит спонтанности и не терпит безответственности, поэтому за неделю вам рекомендуется составить список новогодних блюд, установить и нарядить елку, а также продумать свой новогодний образ. Крыса точно не оставит без внимания такую участливость в подготовке к празднику.

Надеемся, новогодняя ночь 2020 запомнится вам своим волшебством!

Текст: Flytothesky.ru

Читайте также:
Гороскоп на 2020 год: что ждет ваш знак зодиака? <div class= 

 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Близится новогодняя ночь 2020. Расположить к себе покровительницу предстоящего года – не самая легкая задача. Но если подойти к вопросу со всей ответственностью, то...
 
Новости дня
Новости
 
Тест: Умеете ли вы хранить чужие тайны?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Калейдоскоп

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Новолукомля
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Кировец
04.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Калейдоскоп)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика