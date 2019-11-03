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Тест: Хорошо ли вы знаете породы собак?
04.11.2019 20:04 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Все знают, что собака — это друг человека. Вы не пожалеете, если заведете себе хвостатого питомца, который будет всегда ждать вас с работы и искренне радоваться вашему приходу. Собака окажется рядом с вами и в горе, и в радости, а взамен потребует только немного внимания. Предлагаем пройти тест на знание пород собак. Справитесь?
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Все знают, что собака — это друг человека. Вы не пожалеете, если заведете себе хвостатого питомца, который будет всегда ждать вас с работы и искренне радоваться...
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