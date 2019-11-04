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Тест обо всем на свете: Правда или миф?

05.11.2019 10:51 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Тест обо всем на свете: Правда или миф?

Мир настолько невероятен, что иногда действительно сложно поверить в существование или правдивость некоторых вещей. Но тем и интереснее! Ведь на понятной и изведанной планете было бы просто-напросто скучно жить. Мы хотим предложить вам сегодня тест с фактами обо всем, что происходит на свете. Как думаете, что из этого реальность, а что — вымысел? Перед вами 10 вопросов. Давайте начинать!

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Мир настолько невероятен, что иногда действительно сложно поверить в существование или правдивость некоторых вещей. Но тем и интереснее! Ведь на понятной и...
 
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