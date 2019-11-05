10 толстовок с Aliexpress для разных случаев

Источник материала: Flytothesky

Чем чаще осень пугает холодами, тем сильнее хочется прятаться от нее во что-либо мягкое, большое и теплое. В толстовку, например. А найти ту самую единственную и любимую очень непросто: то дизайн не нравится, то цена не устраивает, то качество сами знаете какое. Поэтому мы очень постарались и сделали подборку из десяти самых крутых и недорогих худи. Давайте посмотрим, какие толстовки можно найти на Алиэкспресс.

1. Японский принт – mast have уличного стиля



Сделав выбор в пользу этой толстовки, вы влюбитесь в нее по-настоящему и не захотите ее с себя снимать. Эта вещь сделает ваш лук не только стильным – в ней вы сможете почувствовать себя подиум-моделью с показа Undercover.

2. Находка для тех, кто вместо шарфов предпочитает носить свитера под горло





В отличие от «бабушкиного», наш вариант не придется прятать под курткой или пальто с мыслью «чтобы никто не видел этот кошмар», потому что его захочется показать всем и сразу. Спокойный, но стильный принт, мягкая светлая гамма – это именно то, что будет актуально в этом сезоне.

3. Альтернатива найдется всему





Вероятность того, что денег, отложенных с обедов, хватит на худи Off White – очень мала. Зато так называемых карманных сбережений точно хватит на подобную классную толстовку (да и не на одну).

4. Худи базового цвета актуальна в любом гардеробе





Ее наличие уменьшает количество времени стояния перед зеркалом. Особенность этой толстовки с Алиэкспресс — она подходит под все. Поэтому, если вы решили упростить себе жизнь и освободить в своем графике лишний час, этот вариант для вас.

5. Вечно мерзнущим посвящается





Меховая толстовка точно не даст вам пропустить через себя холод (проверено коллегой). Если вдруг вы боитесь наступления зимы больше, чем апокалипсиса, запасайтесь литрами горячего чая и одной маленькой мягкой вещицей, показанной на фото.

6. В этой худи вы «взорвете» все вечеринки своего города





Единственный ее минус заключается в следующем: вам придется неоднократно отвечать на вопросы из разряда: «Откуда такая крутая?». Если вы готовы к этому – забирайте скорей эту находку, пока никто не сделал этого раньше вас.

7. А вот и идеальный вариант для домашних посиделок!





Уют, тепло, ламповая атмосфера – вот синонимы этого пледика с рукавами и капюшоном. Нам уже представляется картина, как вы, одетые в него, смотрите рождественские фильмы и лакомитесь домашней выпечкой с ароматным чаем.

8. Когда разговор заходит о street style, в диалог вступает эта толстовка





Она способна наглядно поведать о хорошем вкусе и актуальных трендах. Не упустите момент ее приобретения.

9. Как приручить леопарда?





Думаем, что если вы найдете подход к этой худи, то с легкостью справитесь и с диким зверем. Приятная и мягкая вещица.

10. Повысить интеллектуальный уровень благодаря одежде? Легко!





С помощью этих пуловеров вы сможете подтянуть свой английский, если он is very bad, и поможете сделать это другим.

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