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10 толстовок с Aliexpress для разных случаев

05.11.2019 22:51 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Чем чаще осень пугает холодами, тем сильнее хочется прятаться от нее во что-либо мягкое, большое и теплое. В толстовку, например. А найти ту самую единственную и любимую очень непросто: то дизайн не нравится, то цена не устраивает, то качество сами знаете какое. Поэтому мы очень постарались и сделали подборку из десяти самых крутых и недорогих худи. Давайте посмотрим, какие толстовки можно найти на Алиэкспресс.

1. Японский принт – mast have уличного стиля

10 толстовок с Aliexpress для разных случаев
Сделав выбор в пользу этой толстовки, вы влюбитесь в нее по-настоящему и не захотите ее с себя снимать. Эта вещь сделает ваш лук не только стильным – в ней вы сможете почувствовать себя подиум-моделью с показа Undercover.

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2. Находка для тех, кто вместо шарфов предпочитает носить свитера под горло

10 толстовок с Aliexpress для разных случаев

В отличие от «бабушкиного», наш вариант не придется прятать под курткой или пальто с мыслью «чтобы никто не видел этот кошмар», потому что его захочется показать всем и сразу. Спокойный, но стильный принт, мягкая светлая гамма – это именно то, что будет актуально в этом сезоне.

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3.  Альтернатива найдется всему

10 толстовок с Aliexpress для разных случаев

Вероятность того, что денег, отложенных с обедов, хватит на худи Off White – очень мала. Зато так называемых карманных сбережений точно хватит на подобную классную толстовку (да и не на одну).

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4. Худи базового цвета актуальна в любом гардеробе

10 толстовок с Aliexpress для разных случаев

Ее наличие уменьшает количество времени стояния перед зеркалом. Особенность этой толстовки с Алиэкспресс — она подходит под все. Поэтому, если вы решили упростить себе жизнь и освободить в своем графике лишний час, этот вариант для вас.

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5. Вечно мерзнущим посвящается

10 толстовок с Aliexpress для разных случаев

Меховая толстовка точно не даст вам пропустить через себя холод (проверено коллегой). Если вдруг вы боитесь наступления зимы больше, чем апокалипсиса, запасайтесь литрами горячего чая и одной маленькой мягкой вещицей, показанной на фото.

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6. В этой худи вы «взорвете» все вечеринки своего города

10 толстовок с Aliexpress для разных случаев

Единственный ее минус заключается в следующем: вам придется неоднократно отвечать на вопросы из разряда: «Откуда такая крутая?». Если вы готовы к этому – забирайте скорей эту находку, пока никто не сделал этого раньше вас.

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7. А вот и идеальный вариант для домашних посиделок!

10 толстовок с Aliexpress для разных случаев

Уют, тепло, ламповая атмосфера – вот синонимы этого пледика с рукавами и капюшоном. Нам уже представляется картина, как вы, одетые в него, смотрите рождественские фильмы и лакомитесь домашней выпечкой с ароматным чаем.

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8. Когда разговор заходит о street style, в диалог вступает эта толстовка

10 толстовок с Aliexpress для разных случаев

Она способна наглядно поведать о хорошем вкусе и актуальных трендах. Не упустите момент ее приобретения.

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9. Как приручить леопарда?

10 толстовок с Aliexpress для разных случаев

Думаем, что если вы найдете подход к этой худи, то с легкостью справитесь и с диким зверем. Приятная и мягкая вещица.

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10. Повысить интеллектуальный уровень благодаря одежде? Легко!

10 толстовок с Aliexpress для разных случаев

С помощью этих пуловеров вы сможете подтянуть свой английский, если он is very bad, и поможете сделать это другим.

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Чем чаще осень пугает холодами, тем сильнее хочется прятаться от нее во что-либо мягкое, большое и теплое. В толстовку, например. А найти ту самую единственную и...
 
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